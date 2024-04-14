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İngilizce Eğitiminde Keyifli ve Etkileşimli Öğrenme Deneyimi: Novakid ile Tanışın!

İngilizce Eğitiminde Keyifli ve Etkileşimli Öğrenme Deneyimi: Novakid ile Tanışın!

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 16:02

Yüzmeyi ne zaman öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Suyun içinde miydiniz yoksa havuzun kenarında mı? Yüzme hakkında bir şeyler okuyarak mı öğrendiniz? Muhtemelen hayır. Öğrenmeye suyun içindeyken başladınız.

Yüzmeyi ne zaman öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Suyun içinde miydiniz yoksa havuzun kenarında mı? Yüzme hakkında bir şeyler okuyarak mı öğrendiniz? Muhtemelen hayır. Öğrenmeye suyun içindeyken başladınız.

Yaparak öğrenmek, çocuklar için online İngilizce okulu Novakid'de öğretime yaklaşım biçimimizdir. Öğrencilerin İngilizce öğrenmek için İngilizce kullanmaları gereken sürükleyici online dersler oluşturuyoruz. Derslerimiz, çocukların konuşma becerilerini geliştirmek için tamamen dil ortamına girerek öğretime ve genç zihinleri meşgul ederken heyecanlandıran öğretici oyunlara odaklanan deneyimli ve sertifikalı ana dili İngilizce olan öğretmenler tarafında verilmektedir. Hedef dile maruz kalmanın en etkili dil öğretim yöntemlerinden biri olduğu kanıtlanmıştır. Dile maruz kalarak öğrenme yüzmeyi öğrenmek gibidir. Ders bir yüzme havuzu, dil öğrenciyi çevreleyen su ve öğretmen de doğal bir dil ortamında 'yüzmelerine' yardımcı olan bir yüzme antrenörüdür.

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Maruz kalma yoluyla ingilizce öğrenme öğrencilerin doğal dil yeteneklerini geliştirmek İçin çok daha yararlıdır.

Maruz kalma yoluyla ingilizce öğrenme öğrencilerin doğal dil yeteneklerini geliştirmek İçin çok daha yararlıdır.

Maruz kalmaya dayalı öğrenme tekniklerinin kullanılması, öğrencilerin çeviri, çeviri cihazları veya ana dil desteği kullanmadan ana dili İngilizce olan ve akıcı İngilizce konuşan kişilerle İngilizce öğrenmeleri anlamına gelir.

Öğretmenlerimiz gerektiğinde yardım ve destek sağlar, böylece ebeveynler ve bakıcılar öğrencilerin yeni dilbilgisi ve kelime kavramlarını

anlayabileceklerinden emin olabilirler. Öğrencilerin derslerin ne hakkında olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için öğretmenler mimik, jest ve fiziksel hareketler kullanarak öğrencilerin ders içeriğine katılımını sağlar. Bu yöntem Toplam Fiziksel Tepki (TPR) olarak da bilinir ve öğrencileri öğretmenle birlikte hareket etmeye teşvik eder. Öğrenmelerine, anlamalarına ve eğlenmelerine yardımcı olacaksa öğretmenleriyle birlikte el sallayabilir, jest yapabilir, dans edebilir ve hatta aşağı yukarı zıplayabilirler.

Etkileşimli oyunlarla ingilizce öğrenme: Novakid'in oyunlaştırılmış öğrenme yaklaşımı

Etkileşimli oyunlarla ingilizce öğrenme: Novakid'in oyunlaştırılmış öğrenme yaklaşımı

Oyunlar, İngilizce öğrenmeye ilgi ve istek uyandırmak için paha biçilmez araçlardır. Bu nedenle Novakid, öğrenme sürecinin bir parçası olarak oyunlaştırmayı ve oyunları kullanır.

 Derslerimizde, öğrencilerin dinlemesini, okumasını

ve konuşmasını gerektiren etkileşimli oyunlar ve etkinlikler aracılığıyla dil

kavramlarını sunuyor ve uyguluyoruz. Oyun platformumuzda yer alan ve mini oyunlar olarak adlandırılan oyunlar, müfredatımız doğrultusunda oluşturuluyor ve bir öğrencinin o anda bulunduğu seviye, ünite ve dersle bağlantılı olarak ilerliyor.

Öğrenciler bu oyunları dünyanın dört bir yanından farklı öğrencilerle

oynayarak derslerinde öğrendikleri konularda pratik yapabilir ve onları tekrar edebilirler.

Dil öğrenmenin en önemli unsurlarından biri tekrardır. Araştırmalar, tekrarın ve konuşulan kelimelere maruz kalmanın kelime dağarcığını geliştirmek ve korumak için anahtar faktörler olduğunu

göstermektedir. Bu nedenle derslerimiz, öğrencilerin yeni dil kavramlarını öğrenirken daha önce öğrendikleri kelimeleri gözden geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tıpkı yüzmeyi öğrenmek gibi, yeni bir dil öğrenmek de zaman zaman zor olabilir  özellikle de sadece İngilizce konuşulan bir online derste. Ancak, her anında eğlenerek öğretmenle birlikte dersi takip edip yeni kavramları tekrar ederek ve uygulayarak öğrendiklerinde öğrenciler deneyimleyerek öğrenme konusunda rahat olurlar. Ne kadar rahat olurlarsa, İngilizceyi o kadar iyi ve özgüvenli kullanırlar. Novakid'in İngilizce öğretme yaklaşımını denemek ister misiniz? Ücretsiz deneme dersi için kaydolun ve size özel öğretmeninizle tanışın! Çocuğunuza İngilizce öğrenmenin heyecan verici bir yolculuk olabileceğini gösterin!

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