İngilizce Eğitiminde Keyifli ve Etkileşimli Öğrenme Deneyimi: Novakid ile Tanışın!

Oyunlar, İngilizce öğrenmeye ilgi ve istek uyandırmak için paha biçilmez araçlardır. Bu nedenle Novakid, öğrenme sürecinin bir parçası olarak oyunlaştırmayı ve oyunları kullanır.

Derslerimizde, öğrencilerin dinlemesini, okumasını

ve konuşmasını gerektiren etkileşimli oyunlar ve etkinlikler aracılığıyla dil

kavramlarını sunuyor ve uyguluyoruz. Oyun platformumuzda yer alan ve mini oyunlar olarak adlandırılan oyunlar, müfredatımız doğrultusunda oluşturuluyor ve bir öğrencinin o anda bulunduğu seviye, ünite ve dersle bağlantılı olarak ilerliyor.

Öğrenciler bu oyunları dünyanın dört bir yanından farklı öğrencilerle

oynayarak derslerinde öğrendikleri konularda pratik yapabilir ve onları tekrar edebilirler.

Dil öğrenmenin en önemli unsurlarından biri tekrardır. Araştırmalar, tekrarın ve konuşulan kelimelere maruz kalmanın kelime dağarcığını geliştirmek ve korumak için anahtar faktörler olduğunu

göstermektedir. Bu nedenle derslerimiz, öğrencilerin yeni dil kavramlarını öğrenirken daha önce öğrendikleri kelimeleri gözden geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tıpkı yüzmeyi öğrenmek gibi, yeni bir dil öğrenmek de zaman zaman zor olabilir özellikle de sadece İngilizce konuşulan bir online derste. Ancak, her anında eğlenerek öğretmenle birlikte dersi takip edip yeni kavramları tekrar ederek ve uygulayarak öğrendiklerinde öğrenciler deneyimleyerek öğrenme konusunda rahat olurlar. Ne kadar rahat olurlarsa, İngilizceyi o kadar iyi ve özgüvenli kullanırlar. Novakid'in İngilizce öğretme yaklaşımını denemek ister misiniz? Ücretsiz deneme dersi için kaydolun ve size özel öğretmeninizle tanışın! Çocuğunuza İngilizce öğrenmenin heyecan verici bir yolculuk olabileceğini gösterin!