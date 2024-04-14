İngilizce Eğitiminde Keyifli ve Etkileşimli Öğrenme Deneyimi: Novakid ile Tanışın!
İngilizce Eğitiminde Keyifli ve Etkileşimli Öğrenme Deneyimi: Novakid ile Tanışın!
Yüzmeyi ne zaman öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Suyun içinde miydiniz yoksa havuzun kenarında mı? Yüzme hakkında bir şeyler okuyarak mı öğrendiniz? Muhtemelen hayır. Öğrenmeye suyun içindeyken başladınız.
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