Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.08.2024 - 11:02

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Ağustos - 6 Eylül 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

31 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL
onedio.com

  • Nar / Irmak / Balküpü Toz Şeker Çeşitleri 5 Kg 165 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 119 TL

  • Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin 800 gr 145 TL

  • Torku Dana Kasap Sucuk 400 gr 175 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 89 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 17 TL

  • Indomie Gurme Noodle 80 gr 10 TL

  • Omo Sıvı Deterjan 1690 ml 139 TL

  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 3 Litre 65 TL

  • Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml 99 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 69 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;
onedio.com

  • Nescafe Blend 37 Granül Kahve 80 gr 59 TL

  • Selpak Yağ Emici 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı 64 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

5 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 25.999 TL

JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 25.999 TL
onedio.com

  • JVC 55' 4K Ultra HD Smart Tv 15.999 TL

  • Philips 55' 4K UHD Smart Tv 22.999 TL

  • Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

  • JVC 32' HD Smart Led Tv 5.999 TL

  • Ayarlanabilir Laptop Sehpası 379 TL

  • Regal Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL

  • Arzum Dikey Süpürge 1.299 TL

  • OMIX X600 Cep Telefonu 4.999 TL

  • Lenovo K30 Bluetooth Speaker 379 TL

  • Piranha Bluetooth Hoparlör 279 TL

  • Philips Bluetooth Kulaklık 999 TL

En çok tercih edilen tv modellerine buradan göz atabilirsiniz.

English Home TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

English Home TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL
onedio.com

  • English Home Çift Kişilik Çok Amaçlı Örtü 479 TL

  • English Home Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 399 TL

  • English Home DGR 3001 Doğrayıcı 799 TL

  • English Home TKM 5010 Çıkarılabilir Plaklı Tost Makinesi 1.399 TL

  • Singer Dikiş Makinesi 3.999 TL

  • Homend Streamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL

  • Hometech Saç Şekillendirici Fırça 499 TL

  • Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 849 TL

  • Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 279 TL

  • Kiwi Beyaz Başlıklı IPL Tüy Alma Cihazı 1.999 TL

  • Flavel Çay Makinesi 1.199 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Adidas Kadın/Erkek Superstar Ayakkabı 1.999 TL

Adidas Kadın/Erkek Superstar Ayakkabı 1.999 TL
onedio.com

  • Katlanabilir Bisiklet 4.799 TL

  • 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.199 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 649 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 749 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 549 TL

  • Desenli Kamp Sandalyesi 249 TL

İndirimli Adidas ayakkabı modellerine buradan göz atabilirsiniz.

Taç Bella Döküm Basık Tencere 599 TL

Taç Bella Döküm Basık Tencere 599 TL
onedio.com

  • Taç Bella Döküm Tava 399 TL

  • Manuel Doğrayıcı 249 TL

  • Pompalı Termos 299 TL

  • Emaye Sosluk Tava 159 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Tek Kişilik Baza & Başlık Seti 3.799 TL

Tek Kişilik Baza & Başlık Seti 3.799 TL
onedio.com
  • Dynamic Bonel Yaylı Yatak 1.999 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

6 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL

3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL
onedio.com

  • Trambolin 2.975 TL

  • Corby Elektrikli Çocuk Scooter 5.975 TL

Led Yüz Maskesi 1.975 TL

Led Yüz Maskesi 1.975 TL
onedio.com

Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.975 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.975 TL
onedio.com

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 9.975 TL

  • Dijitsu 43' FHD Android Tv 6.475 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.175 TL

  • Polosmart Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL

  • Polosmart Wag Maşası 495 TL

  • Forever Saç Masaj Tarağı 39 TL

  • Polosmart Ayak Bakım Seti 249 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

  • Polosmart Led Işıklı Elektronik Tırnak Bakım Seti 189 TL

  • Polosmart Elektonik Tırnak Kurutucu 129 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 599 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 79 TL

  • Polosmart Lady Shaver 379 TL

  • Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı 149 TL

  • Polosmart Burun ve Kulak Kılı Alma Favori Düzeltme Makinesi 109 TL

Saç şekillendirme cihazlarında yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
onedio.com

  • RKS I-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL

  • Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 9.975 TL

  • Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.175 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 1.175 TL

  • Fakir Karla El Mikseri 785 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.150 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atmayı unutmayın. 

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
onedio.com

Mop Seti 299 TL

Mop Seti 299 TL
onedio.com

Tül Perde 290x180 cm 195 TL

  • Güneşlik 140x250 cm 165 TL

  • Fon Perde 140x270 cm 179 TL

  • M.Botti Erkek Kot Gömlek 319 TL

  • Kadın Kaşkorse Pantolon 179 TL

  • Kadın Eşofman Altı 179 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 85 TL

  • Penye Yastık Kılıfı 65 TL

  • Erkek Eşofman Altı 179 TL

  • Spor Ayakkabı 329 TL

  • Kristal Organizer 39,50 TL

  • Banyo Paspası 79 TL

  • Okyanus Standlı Sabunluk Seti 2'li 279 TL

Chef's Tava 219 TL

Chef's Tava 219 TL
onedio.com

  • Chef's Sahan 179 TL

  • Chef's Krep Tava 169 TL

  • Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL

  • Amboss Kek Kalıbı 349 TL

  • Benante Seramik Çerezlik Seti 249 TL

  • Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

  • Glass in love Kapaklı Desenli Cam Kupa 99 TL

  • Mutfak Bıçak Seti 5'li 319 TL

  • Cam Pipet Seti 7'li 39,50 TL

  • LAV Diamond Kısa Meşrubat Bardağı 69 TL

  • LAV Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 55 TL

  • Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı 119 TL

  • Cam Gravürlü Kase 19,50 TL

  • Cam Saklama Kabı 14,50 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 400 ml 19,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre 39,50 TL

  • Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1700 ml 89 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 28 Ağustos - 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gıda ürünleri;

Gıda ürünleri;
onedio.com

  • Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 gr 119 TL, 

  • Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 gr 59,90 TL, 

  • Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 gr 69,90 TL, 

  • Mis Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 1500 gr 43,50 TL,

  • Mis Pastörize Günlük Süt 1 Litre 29,90 TL, 

  • Mis Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 31,95 TL

  • Anadolu Mutfağı Yasemin Pirinç 1 Kg 39,90 TL, 

  • Banvit Piliç Salam 850 gr 49,90 TL, 

  • Superfresh Refika Pizzası King Extra 520 gr 99 TL,

  • Elidor Saç Kremi / Şampuan Çeşitleri 79 TL, 

  • Morfose Saç Spreyi 49,90 TL, 

  • Kotex İnce Günlük Ped Parfümsüz 34'lü 24,90 TL,

  • Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi 229 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Market ve bebek ürünleri;

Market ve bebek ürünleri;
onedio.com

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 199,90 TL,

  • Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 42,50 TL, 

  • Garnier Kadın Saf&Temiz Deodorant 150 ml 99 TL,

  • Garnier Kadın/Erkek Roll-On Deodorant Çeşitleri 50 ml 89 TL, 

  • Çiçekli Şeffaf Mandal Toka Çeşitleri 34,90 TL,

  • Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 1,5 Litre 74,90 TL, 

  • Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 1,5 Litre 49,90 TL, 

  • Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti 58'li 329 TL,

  • Peros Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 5 Litre 109 TL,

  • Peros Sıvı Bakım Deterjanı Siyahlar/ Renkliler 3 Litre 95 TL,

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 399 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında; 

  • 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt 105 TL, 

  • 100 gram Kocatepe Türk Kahvesi 30 TL,

  • 4x250 ml Redbull 105 TL, 

  • 450 ml Dove Sıvı Sabun 60 TL,

  • 12'li Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 75 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

İndirimli bebek ürünleri burada.

Vans marka ayakkabı modelleri;

Vans marka ayakkabı modelleri;
onedio.com

Vans marka ayakkabı ve diğer parçalar burada.

Elektronik;

Elektronik;
onedio.com

Fırsatlarla dolu ev yaşam ürünleri burada.

Çamaşır makineleri için buraya, kurutma makineleri için buraya bakabilirsiniz.

Bugüne özel indirimli elektronik ürünler burada.

Televizyonlara buradan göz atabilirsiniz.

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

Çok satan mobilyalar burada.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın