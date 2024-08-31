İndirim Günleri Başlıyor! 31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 31 Ağustos - 6 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Ağustos - 6 Eylül 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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31 Ağustos 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL
10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;
Tazenin Yıldızları
5 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 25.999 TL
English Home TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL
Adidas Kadın/Erkek Superstar Ayakkabı 1.999 TL
Taç Bella Döküm Basık Tencere 599 TL
Tek Kişilik Baza & Başlık Seti 3.799 TL
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6 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL
Led Yüz Maskesi 1.975 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.975 TL
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RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
Mop Seti 299 TL
Chef's Tava 219 TL
ŞOK 28 Ağustos - 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Gıda ürünleri;
Market ve bebek ürünleri;
Vans marka ayakkabı modelleri;
Elektronik;
Mobilya;
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