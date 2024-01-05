İlk Günkü Görünümünü Korumak İçin Parıldayan Takınızı Nasıl Yeni Gibi Tutabilirsiniz?

İlk olarak dikkat etmeniz gereken unsur, takılarınızı nerede ve nasıl muhafaza etmeniz gerektiğidir. Aksesuarlarınızın tamamını nemsiz, kuru ve temiz bir ortamda saklamaya özen gösterin. İç kısmı kumaş kaplı olan bir takı kutusu, takılarınızı muhafaza etmeniz için en ideal yerdir. Elbette güneş ışığından da korumaya özen göstermeniz gerekiyor. Bu nedenle kapaklı bir takı kutusunu tercih etmenizde fayda olacaktır.

Güneşin zararlı ışınları takı modellerinin zamanla solmasına yol açabilir. Parlak taşlarla süslenmiş olan takı tasarımlarını güneşten korumak çok daha fazla önem taşıyor. Çünkü sahip olduğunuz takı modelinde ne kadar kaliteli malzemeler kullanılmış olursa olsun, güneşin zararlı UV ışınları bu taşlara da zarar verebilir.

Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da takı modellerinin saklanması sırasında olabildiğince birbiri ile temas etmesini önlemektir. Birbiriyle temas etmeleri durumunda çizilmeler meydana gelebilir. Bu çizikler ise gözle görünmeyecek kadar ince olsa dahi aksesuarların parlaklığını yitirmelerine neden olabiliyor. Dolayısıyla yumuşak ve temiz bir ortamda sakladığınız takılarınızın birbiriyle temasını da önlemeniz büyük önem taşıyor.