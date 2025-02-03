İlk Defa Ev Alacaklara Düşük Faiz Müjdesi! Bakan Şimşek Ne Dedi?

İlk evim kredisinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, şartlarını ve son durumun ne olduğunu merak mı ediyorsun? Tüm detayları birlikte inceleyelim!

Ev sahibi olmak, pek çok vatandaşın hayallerinden biridir. Enflasyonun artış göstermesiyle birlikte ev fiyatlarının da aynı oranda artması, vatandaşların ev sahibi olmasını engellemektedir. Bu nedenle düşük faizli konut kredileri, avantajlı finansman türleri arasında yer almaktadır. Devlet destekli olan ilk evim kredisi, düşük faiz oranı ile özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen bireyler için önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır. Bu kredi kapsamında istenen şartlar ise vatandaşların dikkatini çeken unsurlar arasında yer almaktadır. Henüz bu kampanya ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da kısa süre içerisinde netlik kazanması beklenmektedir.