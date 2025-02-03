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İlk Defa Ev Alacaklara Düşük Faiz Müjdesi! Bakan Şimşek Ne Dedi?

İlk Defa Ev Alacaklara Düşük Faiz Müjdesi! Bakan Şimşek Ne Dedi?

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Onedio Content - Onedio Editörü
03.02.2025 - 14:35

İlk evim kredisinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını, şartlarını ve  son durumun ne olduğunu merak mı ediyorsun? Tüm detayları birlikte inceleyelim!

Ev sahibi olmak, pek çok vatandaşın hayallerinden biridir. Enflasyonun artış göstermesiyle birlikte ev fiyatlarının da aynı oranda artması, vatandaşların ev sahibi olmasını engellemektedir. Bu nedenle düşük faizli konut kredileri, avantajlı finansman türleri arasında yer almaktadır. Devlet destekli olan ilk evim kredisi, düşük faiz oranı ile özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen bireyler için önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır. Bu kredi kapsamında istenen şartlar ise vatandaşların dikkatini çeken unsurlar arasında yer almaktadır. Henüz bu kampanya ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da kısa süre içerisinde netlik kazanması beklenmektedir.

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İlk Evim Kredisi Son Durum Nedir? Bakan Şimşek Ne Dedi?

İlk Evim Kredisi Son Durum Nedir? Bakan Şimşek Ne Dedi?

İlk evim kredisi kapsamında henüz net bir bilgi ve tarih bulunmamaktadır. Ancak bu kredinin kısa süre içerisinde vatandaşlara sunulması ve detaylarının güncellenmesi beklenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılının başlarında ilk evim kredisinin önemini vurgulayarak kredi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Herhangi bir net tarih belirtmeyen Şimşek, ilk kez ev sahibi olmak isteyen bireylerin devlet destekli olan bu krediden faydalanmaları gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonda düşüş yaşanmasının ardından ilk evim kredisi için belirlenen faiz oranlarının önemini ve devletin sağlayacağı katkıların artış göstereceğini ifade ederek, kredinin daha ulaşılabilir bir seviyeye getirileceğine vurgu yaptı. Bu gelişme ile düşük gelirli vatandaşların da ev sahibi olmasının mümkün hale gelebileceğini açıkladı.

Beklentiler arasında, 2025 yılı içerisinde ilk evim kredisi için belirlenen kredi limitinin artış göstermesi yer alıyor. Ayrıca döviz kurunda istikrar sağlama çalışmalarının devam etmesiyle yaşanabilecek olumlu gelişmelerin ardından daha fazla vatandaşın bu kredi programına erişim sağlaması da bekleniyor. Sen de ilk evim kredisi için son durumu TeklifimGelsin ilk evim kredisi hesaplama sayfası üzerinden anlık olarak öğrenebilir, tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir, istediğin kredi tutarına göre hesaplama yapabilirsin!

İlk Evim Kredisi 2025’te Verilecek mi?

İlk Evim Kredisi 2025’te Verilecek mi?

2025 yılı içerisinde ilk evim kredisi kapsamında herhangi bir netlik bulunmasa da bazı önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bu krediye ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan düzenlemelerin Meclis Genel Kurulu’nda gündeme gelmesi ve kısa süre içerisinde vatandaşlara sunulması planlanıyor.

İlk evim kredisi veren bankalar, devlet tarafından belirlenen faiz oranlarını ve kredi limiti tutarını göz önünde bulunduruyor. Pek çok banka konut kredisi kapsamında daha yüksek faizli krediler sunsa da Halkbank ve Ziraat Bankası gibi devlet bankaları, 180 aya varan vade fırsatları ve %1,20 faiz oranı ile ilk evim kredisi başvurusunun yapılabileceği bankalar arasında yer alıyor.

İlk Evim Kredisinin Şartlarının Neler Olması Bekleniyor?

İlk Evim Kredisinin Şartlarının Neler Olması Bekleniyor?

Tüm kredi türlerinde olduğu gibi ilk evim kredisinden faydalanmak isteyen bireylerin de belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu kredi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da Meclis’e sunulan öneride bazı şartlar yer almakta. İlk evim kredisi için belirlenebilecek şartlar, şu şekilde sıralanabilir;

  • Başvuru yapacak bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

  • Başvuru yapacak bireyin ve varsa eşi ile çocuklarının daha önce evi olmamış olması gerekir. Dolayısıyla yalnızca ilk kez ev sahibi olmak için başvuru yapacak bireylerin başvurusu kabul edilir.

  • Başvuru yapacak bireyin reşit olması (18 yaşını doldurmuş olması) gerekir.

  • Başvuru yapacak bireyin aylık belirli bir gelire sahip olması ve bu gelirin aylık taksitleri karşılaması gerekir. Ayrıca bireyin sahip olduğu gelire ilişkin belgeyi bankaya sunması gerekir.

  • Başvuru yapacak bireyin kredi notunun yeterli olması gerekir.

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