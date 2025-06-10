İlk Buluşma Sonrası Mesajlaşma Rehberi: Neyi Ne Zaman Söylemelisin?
İlk buluşmaların ne kadar gergin fakat heyecanlı olduğunu herkes bilir. Buluşmanın güzel bir şeylere dönüşme ihtimali akıllardaki tek sorudur. Ama bir yandan da güzel geçen bir buluşma sonrası ilk mesaj atan taraf olmayı kimse istemez. Çünkü gereğinden erken atılan bir mesaj onun heyecanını yitirmesine neden olabilir ya da söylenen yanlış bir şey ilgisini kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Bu riski almaya hazır olmaman çok normal.
Ama her şeyin iyi gittiği bir buluşma sonrasında neyi, ne zaman demen gerektiğini öğrenmek istiyorsan bu içerik tam senlik. Çünkü bu öneriler hayat kurtaracak! 🎉
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1. Ertesi gün nazik bir mesaj gönder.
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2. İlgi konusunda aşırıya kaçma.
3. Özgün ol.
4. Ortak ilgi alanlarını odağa al.
5. İkinci buluşmaya zemin hazırla.
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6. Gereksiz sorgulamalar yapma.
7. Cevap süresine çok takılma.
8. Kısa cevapları normal karşıla.
9. İltifatlardaki dengeyi iyi kur.
10. Mesajı göndermeden önce son bir kez kontrol et.
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11. Ruh halini emojilerle yansıtmayı dene.
12. Nerede geri çekilmen gerektiğini anla.
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