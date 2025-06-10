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İlk Buluşma Sonrası Mesajlaşma Rehberi: Neyi Ne Zaman Söylemelisin?

etiket İlk Buluşma Sonrası Mesajlaşma Rehberi: Neyi Ne Zaman Söylemelisin?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 22:03

İlk buluşmaların ne kadar gergin fakat heyecanlı olduğunu herkes bilir. Buluşmanın güzel bir şeylere dönüşme ihtimali akıllardaki tek sorudur. Ama bir yandan da güzel geçen bir buluşma sonrası ilk mesaj atan taraf olmayı kimse istemez. Çünkü gereğinden erken atılan bir mesaj onun heyecanını yitirmesine neden olabilir ya da söylenen yanlış bir şey ilgisini kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Bu riski almaya hazır olmaman çok normal. 

Ama her şeyin iyi gittiği bir buluşma sonrasında neyi, ne zaman demen gerektiğini öğrenmek istiyorsan bu içerik tam senlik. Çünkü bu öneriler hayat kurtaracak! 🎉

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1. Ertesi gün nazik bir mesaj gönder.

Buluşmanın ardından üzerinde mesaj atma baskısı hissetmen çok normal. Ama mesajı öyle hemen atmana gerek yok. Bunun yerine ilk 24 saat içinde doğal bir mesaj atmayı deneyebilirsin. Mesela ertesi gün, 'Seninle vakit geçirmek çok keyifliydi' gibi nazik bir mesaj atarsan hem zorlama görünmez hem de onun daha çok ilgisini çekebilirsin.

2. İlgi konusunda aşırıya kaçma.

Aşırı ilgi karşı tarafı sıkan bir davranıştır. Bu nedenle sürekli yazışmak yerine kısa fakat düşünülmüş mesajlar atmayı tercih edebilirsin. Böylece gizemini korur ve ona gereken yerde ilgi göstermiş olursun. Aksi durumda ise aceleci görünerek ilgisini kaybetmesine yol açabilirsin. Dolayısıyla dengeli bir tutum her zaman en iyisidir.

3. Özgün ol.

Sadece 'Nasılsın' demek seni farklı göstermez. Eğer attığın mesajla iz bırakmak istiyorsan kalıpların biraz dışına çıkabilirsin. Buluşma sırasında bahsettiği ve aklında kalan şeylerle ilgili sorular yönelterek ona değer verdiğini gösterebilirsin. Bu, seni yüzeysel olmaktan çıkarır ve sohbetin derinleşmesine yardımcı olabilir.

4. Ortak ilgi alanlarını odağa al.

Buluşmada uyuştuğunuz konular varsa sohbeti buradan sürdürmeyi deneyebilirsin. Çünkü bu şekilde onun seninle daha fazla konuşmasını sağlar ve hakkında yeni şeyler öğrenirsin. Ayrıca böylece iyi bir dinleyici olduğunu da vurgulamış olursun. Bu da aranızdaki samimiyeti artırır.

5. İkinci buluşmaya zemin hazırla.

Mesajlaşmayı ikinci buluşmaya ışık yakacak şekilde yönlendirebilirsin. Ancak burada tonu iyi anlaman çok önemli. Eğer konuşmanın doğal aktığını ve birlikte keyif aldığınızı düşünüyorsan, aradaki samimiyeti ilerletmek için görüşmeye istekli olduğunu belirtebilirsin. Mesela 'Yine görüşsek güzel olurdu' gibi doğal ve baskılayıcı olmayan bir teklif, onu buluşma konusunda harekete geçirebilir.

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6. Gereksiz sorgulamalar yapma.

Mesajlaşırken zorlama olmaman ve karşı taraf üzerinde baskı yaratmaman çok önemli. Özellikle söz konusu henüz yeni tanıştığın biriyse ona 'Neden geç yazdın' veya 'Başkası mı var' gibi şeyler sorman pek yerinde olmaz. Aksine sana olan ilgisini kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle ilk etapta daha samimi ve espirili kalmanda fayda vardır.

7. Cevap süresine çok takılma.

Attığın mesaja anında yanıt almak istemen çok normal. Ama onun bir hayatı olduğunu ve her zaman müsait olmayacağını aklında tutsan iyi olur. Çünkü herkesin farklı bir mesajlaşma ritmi vardır ve bu süreçte işleri doğal akışına bırakmak en sağlıklısıdır. Böylece sen de kendi hayatına odaklanabilir ve telefon başında beklemekten kurtulursun.

8. Kısa cevapları normal karşıla.

İnsanın zaman zaman 'Evet', 'Anladım', 'Hmm' gibi kısa cevaplar vermesi gayet normaldir. Bazen karşındaki kişi yorgun veya meşgul olabilir, bazen de keyfi yerinde olmayabilir. Bu nedenle her kısa cevabın altında bir sorun aramaktan vazgeç ve bunun yerine işleri akışına bırakmayı dene.

9. İltifatlardaki dengeyi iyi kur.

Her şeyde olduğu gibi ona iltifat ederken de dengeli olduğundan ve aşırıya kaçmadığından emin ol. Sonuçta gerekenden fazla iltifat samimi görünmeyecektir. Bu nedenle onun hakkında gerçekten ilgi çekici olduğunu düşündüğün şeyleri söyle ama bunu yaparken zorlama davranma. Ayrıca iltifat sıklığını ve dozunu da fazla abartma.

10. Mesajı göndermeden önce son bir kez kontrol et.

İlk başlarda attığın mesajlarda yazdığın her şey bir anlam taşır. Bu nedenle mesajı göndermeden önce son bir kez oku, iyice düşün ve sonra göndere bas. Aksi halde kendini yanlış ifade edebilir veya karşı tarafta olumsuz izlenim bırakabilirsin. Bu riskten korunmak için yazdıklarını son kez okuman akıllıca olur.

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11. Ruh halini emojilerle yansıtmayı dene.

Bir duyguyu daha iyi vermek için emojilerden faydalanmayı unutma. Eğer hangi emojiyi kullanacağını bilmiyorsan öncesinde biraz araştırma yapabilirsin. Ama kimi zaman ufak bir gülen surat bile mesajın tonunu daha doğru yansıtmana yardımcı olabilir. 😊

12. Nerede geri çekilmen gerektiğini anla.

Eğer karşı taraf sana birkaç gün boyunca yanıt vermiyorsa veya sıcak tutumun karşısında fazla soğuk yapıyorsa ısrarcı olmaman gerektiğini unutma. Sonuçta nerede çekilmen gerektiğini öğrenmek, seni boşa vakit ve enerji harcama zahmetinden kurtarır. Çünkü bazen her ilgi karşılıklı değildir ve bu da gayet normaldir.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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