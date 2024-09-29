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İlişkinizin Kaya Gibi Sağlam Olduğunu Gösteren 10 Gizli İşaret

etiket İlişkinizin Kaya Gibi Sağlam Olduğunu Gösteren 10 Gizli İşaret

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 23:46

Hepimiz o rüya gibi ilişkiyi hayal ederiz: güven dolu, sevgi dolu ve sarsılmaz. Peki, sizin ilişkinizin de bu tanıma uyduğunu gösteren bazı gizli işaretler var mı? 

İşte ilişkinizin gerçekten sağlam olduğunu gösteren 10 gizli işaret!

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1. Küçük şeylerle mutlu olmayı bilir hale gelirsiniz.

Birlikte yapılan keyifli bir pazar kahvaltısı ya da yağmurlu bir günde battaniye altında film keyfi… Büyük jestlere ihtiyaç duymadan küçük anlardan mutlu olabilmeyi başarabiliyorsanız, doğru yoldasınız demektir.

2. Kavgalardan güçlenerek çıkarsınız.

www.shape.com

Tartışmalar her ilişkide olur ama kavgalarınızdan sonra bağlarınız daha da güçleniyor mu? O zaman bu, sağlıklı bir iletişimin ve birbirinize duyduğunuz saygının işaretidir.

3. Sessiz geçen anlar sizi rahatsız etmez.

Birlikte sessizce oturmak bile rahatsız edici değilse, bu da bir işaret. Çünkü en güçlü ilişkiler, sessizlikte bile rahat hissetmeyi başarabilen çiftlerin ilişkileridir desek abartmış olmayız.

4. Birbirinizi dinlemeyi ve sağlıklı iletişim kurmayı bilirsiniz.

Gerçekten dinlemek, ilişkilerdeki en önemli becerilerden biri. Partnerinizin ne dediğine dikkat kesiliyor ve onunla empati kurabiliyorsanız, bu sağlam bir ilişkinin göstergesidir.

5. Birbirinizin kişisel alanlarına da saygı duymayı bilirsiniz.

Sağlıklı bir ilişki, hem birlikte vakit geçirip hem de birbirinizin kişisel alanına saygı göstermekten geçer. Eğer birbirinize bu özgürlüğü verebiliyorsanız, ilişkiniz de o kadar sağlamdır.

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6. Gelecek planları yaparsınız.

Geleceği birlikte hayal ediyorsanız ve planlar yapıyorsanız, bu ilişkinizin ciddiyetini ve sağlamlığını gösterir. Birlikte yaşlanma fikri sizi korkutmuyor mu? O zaman bu iş tamamdır!

7. Anı yaşarken birbirinizin değerini bilirsiniz.

İlişkiler, sadece geleceğe odaklanmak değil, anın tadını çıkarabilmekle de ilgilidir. Birlikte geçirdiğiniz anların kıymetini biliyor ve o anları dolu dolu yaşıyorsanız, sağlam bir ilişkiniz var demektir.

8. Birbirinizi değiştirmeye çalışmazsınız.

Her insanın kendine has bir yapısı vardır ve sağlıklı bir ilişki, bu özellikleri olduğu gibi kabul etmektir. Partnerinizi değiştirmeye çalışmıyorsanız, birbirinizi olduğunuz gibi kabul ediyorsunuz demektir.

9. Birbirinize tereddütsüz güvenirsiniz.

Güven, bir ilişkinin temel taşıdır. Partnerinize güven duyuyorsanız ve onun da size güveni tam ise, bu ilişkinizin sağlamlığının en büyük göstergesidir. Zaten güven dediğimiz şey tam olarak oturmamışsa ilişkinin temeli çok zayıf olur.

10. Birlikte her zaman gülecek bir şeyler bulursunuz.

Birlikte gülmek, sağlam bir ilişkinin en basit ama en güçlü işaretlerinden biridir. Aynı esprilere gülebiliyor, hayatın zorluklarını mizahla karşılayabiliyorsanız, bu ilişkinizin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıdır.

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