İlişkinizin Kaya Gibi Sağlam Olduğunu Gösteren 10 Gizli İşaret

Güven, bir ilişkinin temel taşıdır. Partnerinize güven duyuyorsanız ve onun da size güveni tam ise, bu ilişkinizin sağlamlığının en büyük göstergesidir. Zaten güven dediğimiz şey tam olarak oturmamışsa ilişkinin temeli çok zayıf olur.