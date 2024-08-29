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İlişkinizi Çok Daha İleri Seviyeye Taşıyacak 10 Derin Soru

etiket İlişkinizi Çok Daha İleri Seviyeye Taşıyacak 10 Derin Soru

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 23:01

İlişkiniz artık bir üst seviyeye çıktıysa birbirinizi daha iyi tanımaya başlamanız gerekiyor. İlişkinizi bir seviyeye getirdikten sonra daha da ileri taşımak için partnerinize sorabileceğiniz soruları derledik. Birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak bu soruları merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. "Ailenle ilişkin nasıl?"

Partnerinizin ailesiyle ilişkisi ileride sizin bir aileniz olursa ilişkinizi gösterecek işaretlerden biri. Onunla aile hakkında konuşmak gelecek için size fikir verecektir. Bu yüzden ailesi hatta arkadaşlarıyla ilişkileri hakkında konuşmalısınız.

2. "Daha önce hiç aşık oldun mu?"

Bu sorunun cevabını duymak belki canınızı yakabilir ama size tamamıyla dürüstçe cevap veren bir partnerinizin olması ilişkinizdeki güven duygusunu artırcaktır.

3. "İlişkimizde en çok neyi seviyorsun?"

Bu soru ilişkiyi geliştirmeyi sağlayan bir soru. İlişkinizin dinamiklerini öğrenmek ve partnerinizin bu ilişkide nelerden hoşlandığını bilmek ilişkinizi kuvvetlendirerek birbirinize bağınızı artırabilir. Bu sorunun bir adım ötesi olarak ilişkide sevmediklerini sormanız da mümkün.

4. "Bana ilk olarak ne zaman yakın hissettin?"

İlişkinizin temelinin kuvvetli olmasını istiyorsanız bu soruyu sorabilirsiniz. Sizi birbirinize yaklaştıracak bu soru ile aslında partnerinizin sizden ilk ne zaman emin olduğunu ve ilişkinize inandığını öğrenebilirsiniz.

5. "Evlilik konusunda ne düşünüyorsun?"

İlişki ilerlediyse artık evlilik konuşmaları başlamış demektir. Partnerinizle bir gelecek inşa etmek istiyorsanız onun da sizinle aynı yerde durduğunu bilmeniz gerek. Evlilik ve gelecekle ilgili sorular ilişkinizin devamı için önemli.

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6. "Çift olarak ilişkide yaptığımız yanlışlar neler?"

Partnerinizle ilişkinizi değerlendirmeniz oldukça önemli. Yaşadığınız sorunları konuşmak ilişkinizi daha da derinleştirecektir. İlişkide her iki tarafın rahatsızlıklarını konuşarak ilişkinize boyut atlatabilirsiniz.

7. "Bende değiştirmek istediğin ne var?"

Olumlu eleştiriler ilişkiyi kuvvetlendiriyor. Partnerinizle karşılıklı olarak birbiriniz için eleştirilerde bulunabilirsiniz. Birbirinizde sevmediğiniz huyları yapıcı bir dille anlatarak ilişkinizi kuvvetlendirmeniz mümkün.

8. "Gelecekte yaşamak istediğin yer neresi?"

Gelecek planları yapmak ilişkiyi daha ileri seviyeye taşıyor. Partnerinize gelecekte yaşamak istediği yeri sorarak ilişkinizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Beraber bir hayat kurmayı planlıyorsanız bu soru mutlaka sormanız gerekenlerden. 🏠

9. "Gelecekte bir gün bir ailen olmasını istiyor musun?"

Aile ve çocuk konuları hassas konular. Ama partnerinizle bunları konuşmanız gerekiyor. Birlikte bir gelecek düşünüyorsanız o zaman ilişkiniz ilerledikçe bu konular masaya gelecektir.

10. "Çocuklarımızı nasıl yetiştirmek istersin?"

Aile kurmakla ilgili sorudan sonra sormanız gereken bir başka soru da çocuk yetiştirmeyle ilgili. Çocuklarınızı yetiştirirken farklı yollardan gidecekseniz bunu en başından bilmelisiniz.

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