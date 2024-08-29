İlişkinizi Çok Daha İleri Seviyeye Taşıyacak 10 Derin Soru
İlişkinizi Çok Daha İleri Seviyeye Taşıyacak 10 Derin Soru
İlişkiniz artık bir üst seviyeye çıktıysa birbirinizi daha iyi tanımaya başlamanız gerekiyor. İlişkinizi bir seviyeye getirdikten sonra daha da ileri taşımak için partnerinize sorabileceğiniz soruları derledik. Birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak bu soruları merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. "Ailenle ilişkin nasıl?"
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2. "Daha önce hiç aşık oldun mu?"
3. "İlişkimizde en çok neyi seviyorsun?"
4. "Bana ilk olarak ne zaman yakın hissettin?"
5. "Evlilik konusunda ne düşünüyorsun?"
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