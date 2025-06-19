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İlişkinize Lezzet Katalım: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz 10 Tarif

etiket İlişkinize Lezzet Katalım: Partnerinizle Birlikte Yapabileceğiniz 10 Tarif

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 23:05

Sevdiğimiz insanla sürekli vakit geçirmek ve yeni şeyler denemek isteriz. Birlikte mutfağa girmek yapabileceğimiz şeylerden biri! Sevgimizi, duygularımızı yaptığımız şeye aktarabilir ve lezzetli bir şey ortaya çıkarabiliriz. Gelin hep beraber partnerinizle yapabileceğiniz tariflere bakalım!

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1. Pizza

1. Pizza

Pizza yemesi aşırı keyifli bir yemektir. Emek harcayarak yaptığınız pizza eminim size daha lezzetli gelecektir.

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket kuru maya

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım su bardağı ılık su

  • Domates sosu

  • Peynir, zeytin, sucuk, mantar, mısır

Sevdiğiniz başka malzemeleri ekleyebilirsiniz.

Yapılışı:

  • Hamur için un, maya, tuz ve şekeri karıştırın. Zeytinyağı ve suyu ekleyip yoğurun. Üzerini kapatıp 30 dakika mayalanmaya bırakın.

  • Mayalanan hamuru açın ve fırın tepsisine yerleştirin.

  • Üzerine domates sosu sürün ve sevdiğiniz malzemeleri ekleyin.

  • Önceden ısıtılmış 200°C fırında 15-20 dakika pişirin.

Ve hazır! Romantik bir ortam hazırlayarak yiyebilirsiniz.

2. Taco

2. Taco

Beraber dizi ya da film izlerken bir şeyler atıştırmak isteyebilirsiniz. Bence taco buna çok uygun!

Malzemeler:

  • Taco kabukları

  • 300 gr kıyma

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı taco baharatı

  • Domates, marul, mısır, kaşar peyniri

  • İsterseniz salsa sos ve guacamole

Yapılışı:

  • Soğan ve sarımsağı doğrayıp tavada soteleyin. Kıymayı ekleyip pişirin. Taco baharatını ekleyin.

  • Taco kabuklarını ısıtın.

  • Kabukların içine kıymayı, doğranmış domates, marul ve diğer malzemeleri koyun. Üzerine peynir serpin.

Şimdi izlediğiniz şeye keyifle devam edebilirsiniz.

3. Sushi

3. Sushi

Yaparken eğlenebileceğiniz bir tarif ile sizlerleyiz!

Malzemeler:

  • Sushi pirinci

  • Nori yaprakları

  • Somon veya ton balığı

  • Salatalık, avokado

  • Soya sosu, wasabi, zencefil turşusu

Yapılışı:

  • Sushi pirincini yıkayıp haşlayın ve soğutun.

  • Nori yaprağını bambu matın üzerine serin, üzerine pirinç yayın.

  • Ortasına balık, salatalık ve avokado koyun.

  • Sıkıca sarıp dilimleyin. Soya sosu ve wasabiyi unutmayın!

Şık bir ortam hazırlayabilirsiniz!

4. Pankek

4. Pankek

Biraz da keyifli bir kahvaltı için tarif verelim...

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yumurta

  • Tereyağı (pişirmek için)

  • Çikolata sosu, meyve, bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Un, şeker ve kabartma tozunu karıştırın. Ayrı bir kapta süt ve yumurtayı çırpın. Kuru malzemelerle birleştirin.

  • Tereyağıyla yağlanmış tavada karışımı pişirin.

  • Üzerine çikolata sosu, meyve veya bal ekleyerek yiyebilirsiniz.

Sıcacık kalplerle sıcacık pankekler!

5. Sebzeli Wok

5. Sebzeli Wok

Partneriniz ile farklı lezzetler deneyebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kabak

  • 1 su bardağı brokoli

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Sebzeleri ince ince doğrayın.

  • Wok tavasında zeytinyağı ile sebzeleri soteleyin.

  • Üzerine soya sosunu ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!

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6. Çikolatalı Fondü

6. Çikolatalı Fondü

Tatlı ilişkinizi iyice tatlandırmak için ideal bir tarif!

Malzemeler:

  • 200 gr sütlü çikolata

  • 100 ml krema

  • Meyve çeşitleri 

Yapılışı:

  • Çikolatayı benmari usulü eritin, içine kremayı ekleyip karıştırın.

  • Meyveleri dilimleyin ve çikolataya batırarak yiyin.

7. Pesto Soslu Makarna

7. Pesto Soslu Makarna

El ele verip birlikte iş yapmanız ilişkinizi güçlendirecektir...

Malzemeler:

  • 1 paket makarna

  • 2 yemek kaşığı pesto sos

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Parmesan peyniri

Yapılışı:

  • Makarnayı haşlayın ve süzün.

  • Tavada pesto sos ve zeytinyağını ısıtın. Makarnayı ekleyip karıştırın.

  • Üzerine parmesan eklemeyi unutmayın!

8. Smoothie Bowl

8. Smoothie Bowl

Bir tarafta partneriniz meyveleri doğrarken siz blender işi ile ilgilenebilirsiniz!

Malzemeler:

  • 1 adet muz

  • 1 su bardağı dondurulmuş meyve (çilek, böğürtlen, vb.)

  • 1 su bardağı süt veya yoğurt

  • Granola, chia tohumu, meyve dilimleri

Yapılışı:

  • Meyve, süt ve yoğurdu blenderda pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

  • Karışımı bir kaseye dökün, üzerine granola ve dilimlenmiş meyveler ekleyebilirsiniz!

9. Falafel

9. Falafel

Birlikte yapabileceğiniz güzel bir atıştırmalık!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı nohut

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Nohutu haşlayıp soğan, sarımsak ve baharatlarla karıştırarak püre haline getirin.

  • Küçük toplar yaparak kızartın.

  • Yanında yoğurt sos veya humus ile yiyebilirsiniz.

10. Brownie

10. Brownie

Tatlı kokusunun evinize yayıldığını hayal edin... Yaparken eğlenebilir, kokularla mest olabilir ve yerken kendinizden geçebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 200 gr bitter çikolata

  • 150 gr tereyağı

  • 1 su bardağı şeker

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı un

Yapılışı:

  • Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin.

  • Şeker ve yumurtayı çırpın, çikolatalı karışımı ekleyin.

  • Unu ekleyip karıştırın ve fırın kabına dökün.

  • 180°C fırında 25-30 dakika pişirin.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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