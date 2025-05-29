İlişkiniz Hangi Tarihi Dönemin Ruhunu Yansıtıyor?
Bazı ilişkiler bir Orta Çağ masalı gibidir, bazıları ise 80'lerin çılgın temposunu yakalar! Peki, sizin ilişkiniz hangi tarihi dönemin ruhunu taşıyor? Testi çöz ve öğren! 👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim. 👇
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2. Bir ilişkinin ciddi olabilmesi için en önemli kriter sence hangisi?
3. Farklı bir zaman dilimine ışınlanma imkanın olsa, hangi dönemi tercih edersin?
4. Partnerinle birlikte izlemek için hangi efsane filmi seçersin?
5. Özel günlerde birbirinize nasıl hediyeler alırsınız?
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6. Tatil planı yaparken ilk tercih ettiğiniz şey nedir?
7. Peki, ilişkinde asla taviz vermeyeceğin şey ne?
8. Sizin iişkinizdeki en büyük güç kaynağınız nedir?
9. Son olarak, hangi yılların müzik türünde kendini buluyorsun?
Orta Çağ! 🏰
Antik Çağ!
80'ler! 🎸
Rönesans! 🎨
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