İlişkiniz Hangi Tarihi Dönemin Ruhunu Yansıtıyor?

Sizinki tam sanat eseri gibi bir ilişki! Romantizm, duygu, sanatsal derinlik ve zarafet… Her şey çok estetik ve büyüleyici. Aşk mektupları, şiirler, sanat dolu anlar sizin için vazgeçilmez. Ama dikkat! Gerçek hayat her zaman da bu kadar kusursuz değil! Bazen de gerçekçi olmakta fayda var. Ama ne olursa olsun, sizin aşkınız tam bir aşk tablosu gibi!