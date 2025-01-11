İlişkinde Yaşadığın Sorunlarla Mücadele Etme Konusunda Ne Kadar Başarılısın?
İlişkinde Yaşadığın Sorunlarla Mücadele Etme Konusunda Ne Kadar Başarılısın?
Her ilişkide sorunlar yaşanabilir, ancak bu sorunlarla başa çıkma becerilerimiz ve bu süreçte nasıl davrandığımız, ilişki dinamiklerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu test, ilişki içerisindeki sorunlarla mücadele etme becerilerinizi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sorulara samimi bir şekilde yanıt vererek, ilişkinizde karşılaştığınız zorluklarla nasıl başa çıktığınızı keşfedebilirsiniz.
Unutmayın, bu bir rehber niteliğindedir ve sonuçlar, kendinizi daha iyi anlamanız adına bir başlangıç noktası olabilir. 😊
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
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2. Bir sorun yaşadığınızda partnerinle nasıl konuşursun?
3. Partnerinle kavga ettikten sonra ne yaparsın?
4. Sorunları nasıl çözersiniz?
5. Peki sorun yaşadığında kendini nasıl hissedersin?
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6. Partnerin seni anlamadığında nasıl bir tepki verirsin?
7. Tartışma sırasında genelde ne yaparsın?
8. Partnerin sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?
9. Partnerinle yaşadığın sorunlar, ona olan güvenini nasıl etkiler?
10. Son olarak; ilişkinizde sorunları çözme konusunda kendini ne kadar başarılı buluyorsun?
Mükemmel bir problem çözücüsün!
Sorunları yönetmekte oldukça iyisin!
Sorunları çözmekte zaman zaman zorlanıyorsun!
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Sorgulama yetisini fazlaca kullanan bir dünyalı.
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