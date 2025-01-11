İlişkinde Yaşadığın Sorunlarla Mücadele Etme Konusunda Ne Kadar Başarılısın?

Her ilişkide sorunlar yaşanabilir, ancak bu sorunlarla başa çıkma becerilerimiz ve bu süreçte nasıl davrandığımız, ilişki dinamiklerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu test, ilişki içerisindeki sorunlarla mücadele etme becerilerinizi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sorulara samimi bir şekilde yanıt vererek, ilişkinizde karşılaştığınız zorluklarla nasıl başa çıktığınızı keşfedebilirsiniz.

Unutmayın, bu bir rehber niteliğindedir ve sonuçlar, kendinizi daha iyi anlamanız adına bir başlangıç noktası olabilir. 😊