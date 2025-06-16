İlişkilerde Ara Vermenin O Kadar Korkutucu Olmadığını Gösteren 10 Faydası

Bu arayı öylesine vermediniz elbette. Bunun bir karara bağlanması gerek. İlişkiyi sürdürmeye ya da bitirmeye karar verirken daha sağlıklı olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü artık kafan daha sakin ve bir süredir ilişki dışındasın, yani birçok şeye daha objektif bakabiliyorsun. Bu aradan sonra vereceğin ilişkiyi devam ettirme ya da bitirme kararları hem senin hem partnerin için daha iyi olacaktır.