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İlişkilerde Ara Vermenin O Kadar Korkutucu Olmadığını Gösteren 10 Faydası

etiket İlişkilerde Ara Vermenin O Kadar Korkutucu Olmadığını Gösteren 10 Faydası

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 22:04

Ara vermek denilince hepimiz bir irkiliyoruz. Ama aslında bazı ilişkiler için ara vermek o kadar da korkutucu olmayabilir. Doğru yönetildiğinde ara vermenin aslında faydalı bile olacağını gösteren nedenler nelermiş gelin birlikte bakalım...

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1. Ara vermek, kendini geliştirmek için iyi bir fırsat aslında!

Özellikle uzun ilişkilerde bazen kendimizi kaybedebiliyoruz. Böyle ilişkilerde ara vermek kendini tekrar bulman için bir fırsat. Sadece kendine değil, ilişkine de dışarıdan bakma fırsatı bulabileceğin bir zaman dilimi. Ara verdiğinde aslında kişisel ihtiyaçlarının ne olduğuna odaklanarak ilişki sırasında kendin hakkında unuttuklarını tekrar hatırlayabilirsin.

2. Bu dönemde kendini çok daha rahat ifade edebilirsin.

İlişkiye ara verilen dönem hisleri anlamak ve ifade etmek için kullanılabilir. Yani bu dönemde partnerinle iletişimizi güçlendirebilirsiniz. İlişki içindeyken birbirinizle iletişimiz çok iyi olmayabilir. Ama bu ara süreci partnerinle nasıl daha iyi iletişim kuracağını öğrenmek için güzel bir şans.

3. Tabii ki ara vermek birbirinizi özlemenizi de sağlayacaktır!

Birbirinizle görüşmeyeceğiniz bu arada birbirinizi özleyip değerinizi anlayacaksınız. İlişki özellikle ilerlediyse bazen partnerler birbirlerine alışıyor ve ilişki biraz alışkanlığa dönüyor. Ama verilen ara, birbirinizin ve ilişkinizin değeri anlamanıza ve hatta sevginizin artmasına neden olabilir.

4. Ara sürecinde her şey netleşiyor.

Her ilişkide problem olabiliyor. Ama ilişki devam ederken bazı problemler görülmüyor. İşte ara verilen dönemde ilişkideki sorunlar daha net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca sorunları daha net görebileceğin için objektif şekilde değerlendirme yapman da mümkün oluyor.

5. İlişkinde heyecanı artırmak için bir araya ihtiyacın olabilir.

Uzun süre devam eden ilişkilerde heyecan ve tutku azabiliyor. Bunu artırmanın yolu olarak ara vermeyi düşünebilirsin. Çünkü sürekli yan yana olduğun bir ilişki bir süre sonra monoton bir şeye dönüşebiliyor. Ama ara vererek bir süre birbirinizden ayrı kalabilir ve ilişkinizde heyecanı yeniden alevlendirebilirsiniz.

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6. Birbirinizden ayrı kalmak o kadar da kötü bir fikir olmayabilir.

Bu ara zamanında ilişkinin dışına çıkacağın için kendine odaklanman mümkün. Eğitim, kariyer ya da kendin için hedeflediğin ne varsa bu ara dönemi bunları gerçekleştirmek için kullanabilirsin. İlişkiye ayırdığın vakti kendine ayırarak kişisel gelişimine katkıda bulunabilirsin.

7. Elbette bu dönem güven testi için ideal!

Ara verme döneminini ilişkini test etmek için kullanman mümkün. Bu süreçte partnerine olan güvenini ve ilişkine olan bağlılığı ölçebilirsin. Aynı zamanda partnerin de bu duygularını değerlendirebilir. Bu dönemde bile karşılıklı güveni koruyabilirseniz ara verme dönemini çok iyi geçirdiğinizi söyleyebiliriz.

8. Kendini sevmeyi öğrenmek için ara vermeden daha güzel zaman mı var?

Ara vermeyi her zaman kötü bir şey olarak düşünmeye gerek yok. Bu dönemi kendine vakit ayırmak için kullanabileceğini söyledik. Bunun yanında yalnızlığın kötü bir şey olmadığını görmek ve kendini sevmeyi öğrenmek için ara verme dönemi ideal olacaktır.

9. Bu dönem hem zihinsel hem duygusal olarak rahatlatıcı bir dönem olabilir.

Ara dönemi, tam bir katarsis zamanı aslında. İlişkideyken farkında olmadığın bir yorgunluğun olabilir. Hem duygusal hem de zihinsel olarak yorucu hissettiğin bir anda ara vererek kendini toparlamaya vakit ayırabilirsin. İlişkiye geri dönmeden içindeki her şeyi toparlamak ilişkiye daha sağlıklı yaklaşmanı da sağlar.

10. Ve tabii ki en önemli soruyu sorma zamanı. İlişkin devam edecek mi?

Bu arayı öylesine vermediniz elbette. Bunun bir karara bağlanması gerek. İlişkiyi sürdürmeye ya da bitirmeye karar verirken daha sağlıklı olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü artık kafan daha sakin ve bir süredir ilişki dışındasın, yani birçok şeye daha objektif bakabiliyorsun. Bu aradan sonra vereceğin ilişkiyi devam ettirme ya da bitirme kararları hem senin hem partnerin için daha iyi olacaktır.

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