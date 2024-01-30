İlişkiler Hakkında Sana Çok Şey Öğretecek Bir Film Öneriyoruz!

Sana tavsiye edeceğimiz film; başrollerinde Emma Stone ile Ryan Gosling'in yer aldığı, Damien Chazelle imzalı bir müzikal: 'La La Land'! Los Angeles'ta yaşayan ve şov dünyasında kendine yer edinmeye çalışan genç bir çiftin hikayesini anlatan film, seni hem güldürecek, hem de hüzünlendirecek. Hala izlemediysen mutlaka tavsiye ediyoruz!