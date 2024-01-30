İlişkiler Hakkında Sana Çok Şey Öğretecek Bir Film Öneriyoruz!
İlişkiler Hakkında Sana Çok Şey Öğretecek Bir Film Öneriyoruz!
İlişkiler hakkında çok şey öğreneceğin, izlediğinde ufkunu açacak bir film önerisiyle geliyoruz... Sorularımızı cevapla, birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Öncelikle bir tür seçmeni isteyelim...
3. Ayrılık üzerine mi, yoksa ilişkinin başlangıcı üzerine mi bir şeyler izlemek istersin?
4. İzlediğin film sana eski, mutsuz biten ilişkilerini hatırlatsın ister misin?
5. Peki şarkılı, danslı bir film mi olsun yoksa hüngür hüngür ağlamalı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Özel değilse, son ilişkin neden bitmişti?
7. Peki ne kadar romantik birisin?
8. Sence aşkta aşağıdakilerden hangisi daha önemli?
9. Son olarak, partnerinle birlikte film izlemeyi sever misin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda