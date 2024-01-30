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İlişkiler Hakkında Sana Çok Şey Öğretecek Bir Film Öneriyoruz!

etiket İlişkiler Hakkında Sana Çok Şey Öğretecek Bir Film Öneriyoruz!

Ema
Ema - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 22:01

İlişkiler hakkında çok şey öğreneceğin, izlediğinde ufkunu açacak bir film önerisiyle geliyoruz... Sorularımızı cevapla, birlikte bakalım!

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Öncelikle bir tür seçmeni isteyelim...

3. Ayrılık üzerine mi, yoksa ilişkinin başlangıcı üzerine mi bir şeyler izlemek istersin?

4. İzlediğin film sana eski, mutsuz biten ilişkilerini hatırlatsın ister misin?

5. Peki şarkılı, danslı bir film mi olsun yoksa hüngür hüngür ağlamalı mı?

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6. Özel değilse, son ilişkin neden bitmişti?

7. Peki ne kadar romantik birisin?

8. Sence aşkta aşağıdakilerden hangisi daha önemli?

9. Son olarak, partnerinle birlikte film izlemeyi sever misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

La La Land (2017)

La La Land (2017)

Sana tavsiye edeceğimiz film; başrollerinde Emma Stone ile Ryan Gosling'in yer aldığı, Damien Chazelle imzalı bir müzikal: 'La La Land'! Los Angeles'ta yaşayan ve şov dünyasında kendine yer edinmeye çalışan genç bir çiftin hikayesini anlatan film, seni hem güldürecek, hem de hüzünlendirecek. Hala izlemediysen mutlaka tavsiye ediyoruz!

Before Sunrise (1995)

Before Sunrise (1995)

Sana tavsiye edeceğimiz film, başrollerinde Julie Delpy ile Ethan Hawke'ın yer aldığı bir Richard Linklater filmi: 'Before Sunrise'! Bir ilişkinin buruk başlangıcını, beraber geçirilen kısıtlı zamanı ve paylaşılan ufak anları, hızla gelişen samimiyeti ve anlaşabildiğin birine rastlayıp iletişim kurabildiğin zaman hissedilen o rahatlamayı anlatan bu samimi film, sana çok iyi gelecek!

Blue Valentine (2010)

Blue Valentine (2010)

Sana tavsiye edeceğimiz film, başrollerinde Michelle Williams ile Ryan Gosling'in yer aldığı 'Blue Valentine'! Sert bir ayrılık filmi izlemek, hüngür hüngür ağlamak ve kendini biten ilişkilerin hakkında düşünürken bulmak istiyorsan bu film senin için ideal!

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