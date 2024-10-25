İlişkide Partnerinizin İhtiyaçlarını Ne Kadar İyi Anlıyorsunuz?
İlişkide Partnerinizin İhtiyaçlarını Ne Kadar İyi Anlıyorsunuz?
İlişkide partnerinin ihtiyaçlarını ne kadar iyi anladığını test etmek ister misin?
Haydi o zaman teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Partnerinin stresli bir gün geçirdiğini nasıl anlarsın?
3. Peki partnerinin hoşuna giden aktiviteler hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
4. Partnerinle geçirdiğin zamanın kalitesini sorsak?
5. Şimdi de partnerinin duygusal ihtiyaçlarına karşı ne kadar duyarlı olduğunu öğrenelim.
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