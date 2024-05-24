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İkonik Olmuş Anime Karakterleri ve Onların Büyüleyici Dünyasına Göz Atalım!

etiket İkonik Olmuş Anime Karakterleri ve Onların Büyüleyici Dünyasına Göz Atalım!

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 13:24

İster bir figür koleksiyonucusu olun ister anime hayranı, bu içerik her iki türlü de ilginizi çekecek. Pikachu'dan Gon'a, en sevilen Japon anime karakterleri bir tık ötenizde sizi bekliyor. Haydi o zaman başlayalım! 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

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1. Ichigo Kurosaki (Bleach)

1. Ichigo Kurosaki (Bleach)

Biraz Bleach'in konusundan bahsedelim.

Bleach, 15 yaşında olan hayaletleri görme yeteneğine sahip bir öğrencinin hayatı hakkında ve bu kahramanımızın adı da Ichigo Kurosaki.

Bleach figürleri burada.

2. Saitama (One Punch Man)

2. Saitama (One Punch Man)

One-Punch Man, sadece tek bir yumrukla rakiplerini yenebilen bir Japon süper kahraman serisi.

Süper kahramanımızın bu gücü nedeniyle kendine dişli bir rakip bulmaya çalışıyor.

Ve hikayenin baş kahramanın ismi de Saitama.

One Punch Man figürleri, almak isteyenler için burada.

3. Eren Yeager (Attack on Titan)

3. Eren Yeager (Attack on Titan)

Attack on Titann serisi 2022'de manga baskıda 110 milyon kopyaya ulaşarak en çok satan mangalar listesine girmiş ve büyük bir başarı elde etmiş.

Üç Titan gücüne sahip olan Eren'in figürleri de haliyle oldukça popüler.

Buradan göz atabilirsiniz.

4. Ash & Pikachu (Pokemon)

4. Ash & Pikachu (Pokemon)

Pikachu'yu bilmeyen yoktur herhalde. Ama biz yine de biraz bahsedelim.

Pikachu, Pokemon karakterleri içindeki Pika türünden çıkmış bir Pokémon.

Pikachu çok hızlı olduğu için çok avantajlıdır. Ayrıca Ash Ketchum'un ilk Pokemon'u da Pikachu'dur

Pokemon sevenler buraya tıklayarak bu figürlere ulaşabilir.

5. Usagi Tsukino (Sailor Moon)

5. Usagi Tsukino (Sailor Moon)

Usaki Tsukino, Sailor Moon serisinin ana karakteri. Kendisi sakar ve sürekli ağlayan mızmır bir öğrenciyken bir anda savaşçı kimliğini edinir. Kimliğine kavuştuktan sonra Tsukino, düşmanlarına kendisini 'Adaletin ve Sevginin Savaşçısı' olarak tanıtır. 

Almak isteyenler için Usagi Tsukino figürleri burada.

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6. Gon (Hunter x Hunter)

6. Gon (Hunter x Hunter)

Hunter x Hunter Yoshihiro Togashi'nin yarattığı bir Japon animesi.

Gon karakteri en Japon anime dünyasında en sevilen karakterlerden biri.

Figürlerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

7. Izuku Midoriya (My Hero Academia)

7. Izuku Midoriya (My Hero Academia)

Izuku Midoriya 'My Hero Academia'nın ana karakteri.

Bu animede Midoriya, hırslı bir lise öğrencisi ve kendisi tam sekiz farklı bireysel süper gücün birleşimi olan 'One For All'un sahibi.

Animenin karakterleri ilgilenenler için burada.

8. Gojo Satoru (Jujutsu Kaisen)

8. Gojo Satoru (Jujutsu Kaisen)

Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen anime serisinin baş kahramanlarından biri. Kendisi özel sınıf jujutsu büyücüsü ve aynı zamanda dünyanın en güçlüsü olarak tanınan bir karakter.

Gojo Satoru figürlerini koleksiyonuna katmak istersen buraya tıklaman yeterli.

9. Lelouch (Code Geass)

9. Lelouch (Code Geass)

Lelouch anime dizisi Code Geass'ın baş kahramanı. Dizide Lelouch, eski bir prens ve kendisine bir cadı tarafından 'Geass' gücü verilmiştir.

Code Geass figürleri burada.

Yok mu daha fazla anime karakteri diyorsanız, buraya tıklayarak karakterlerin hepsini inceleyebilirsiniz.

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