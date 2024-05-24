İkonik Olmuş Anime Karakterleri ve Onların Büyüleyici Dünyasına Göz Atalım!
İkonik Olmuş Anime Karakterleri ve Onların Büyüleyici Dünyasına Göz Atalım!
İster bir figür koleksiyonucusu olun ister anime hayranı, bu içerik her iki türlü de ilginizi çekecek. Pikachu'dan Gon'a, en sevilen Japon anime karakterleri bir tık ötenizde sizi bekliyor. Haydi o zaman başlayalım!
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1. Ichigo Kurosaki (Bleach)
2. Saitama (One Punch Man)
3. Eren Yeager (Attack on Titan)
4. Ash & Pikachu (Pokemon)
5. Usagi Tsukino (Sailor Moon)
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6. Gon (Hunter x Hunter)
7. Izuku Midoriya (My Hero Academia)
8. Gojo Satoru (Jujutsu Kaisen)
9. Lelouch (Code Geass)
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