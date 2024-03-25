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İftardan Sonra Tatlısız Yapamayanların Deneyebileceği 10 Hafif Tatlı Tarifi

etiket İftardan Sonra Tatlısız Yapamayanların Deneyebileceği 10 Hafif Tatlı Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 23:01

İftar demek tatlısız olmaz. Ama tüm günün sonunda yediğiniz tatlılar size ekstra kalori olarak geri dönerek fazla kilolara sebep olabilir. Hatta sorun kilo olmasa bile aşırı şeker tüketimi, gün içinde kendinizi daha yorgun ve halsiz hissetmenize de yol açabilir. 

Dolayısıyla iftar sonrası hafif tatlı yemek en doğru seçim, peki hafif tatlı yapma konusunda ne kadar iyisiniz?

İşte Ramazan'ı keyifli geçirmenizi sağlayacak mutlaka denenmesi gereken tatlı tarifleri! 👇

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1. Sütlü Hafif Revani

1. Sütlü Hafif Revani

Ramazan ayının en favori lezzetlerinden olan revaniyi çok daha hafif bir hale getirebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Hem de lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 175°

Pişirme Modu: Yavaş Pişirme

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 100 gram yoğurt

  • 100 gram yağ

  • 100 gram irmik

  • 200 gram un

  • 1 vanilya tozu

  • 1 kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı mavi haşhaş

  • 500 gram süt

  • 300 gram şeker 

Yapılışı:

1. Öncelikle bir tencerede 500 gram süte, 200 gram şeker ekleyin ve şekeri iyice erittikten sonra sütü dinlenmeye bırakın.

2. Ardından yumurtaları ve 100 gram şekeri çırpın. Sonra yoğurt, yağ, irmik, un, vanilya, haşhaş ve kabartma tozu ile birleştirin. Dikkatle çırparak hamur yapın.

3. Borcamı yağlayın ve hamuru içine döktükten sonra Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın. Revaniniz 'Yavaş Pişirme' modunda tam kıvamında ve bütün lezzetler harmanlanana kadar muhteşem şekilde pişecek. 🥳

4. Hamur piştikten sonra soğuyan şerbete pay edin.

5. Soğuyan revaniyi 2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis tabaklarına alın.

Afiyet olsun.

2. Fit Cookie

2. Fit Cookie

Kurabiye seviyor fakat yüksek şeker oranı sebebiyle yiyemiyorsanız, bu tarif tam sizlik. Çünkü içinde sağlıksız olan hiçbir şey yok! 🤩

Hazırlanma süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Dondurulmuş Gıda Pişirme

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 1 bardak karabuğday unu

  • 1 tutam ceviz

  • 3 yemek kaşığı damla çikolata

  • 2 yemek kaşığı stevya

  • 1 yemek kaşığı karnıyarık otu

  • 4 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Önce yumurta, yağ ve stevyayı mikserle 3 dakika çırpın.

2. Bu karışıma unu da ekleyip karıştırın.

3. Ardından karnıyarık otu, kabartma tozu ve damla çikolataları ilave edin. 

4. Hamur haline gelen karışımdan küçük toplar kopararak kurabiyeler hazırlayın.

5. Bu kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alıp 'Dondurulmuş Gıda Pişirme' modunda pişirin. Bu mod, kurabiyelerinize o arayıp da bulamadığınız kıtır lezzeti verecek. Cihazın 2 kiloya kadar alan ekstra large haznesi ise size ve ailenize günlerce yetecek kadar kurabiyeyi, tek seferde ve en pratik şekilde hazırlamanızı sağlayacak.

Elinize sağlık! 👏

3. Şekersiz Muffin

3. Şekersiz Muffin

Çikolata çok sevenlerin bayıldığı bu tarif de içerik ve nitelik bakımından oldukça hafif. Ama lezzet konusunda elbette üstüne yok!

Hazırlanma süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Pişirme modu: Ekmek Kızartma

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 50 ml pekmez

  • 50 ml tahin

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı buğday unu

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1. Öncelikle yumurta, pekmez ve tahini karıştırın. 

2. Karışıma buğday unu, kakao ve kabartma tozunu ekleyin. 

3. Hazırlanan karışımı muffin kaplarına dökün ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak 'Ekmek Kızartma' modunda pişirin. Bu modun ne kadar hızlı ve kıvamlı minik kekler pişirdiğine siz bile inanamayacaksınız.

Evinizi mis gibi kokutacak muffinleri afiyetle tüketebilirsiniz! 🧁

4. Hindistan Cevizli Ay Keki

4. Hindistan Cevizli Ay Keki

Yemeklerin ardından tatlı ihtiyacını şöyle mis gibi hindistan cevizi kokan bir kekle karşılamak da fena olmazdı! 👇

Hazırlanma Süresi: 60 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler:

  • 35 ml yağ

  • 85 gram bal

  • 5 ml su

  • 2 tutam tuz

  • 140 gram un

  • 160 ml süt

  • 10 gram mısır nişastası

  • 30 gram şeker

  • 30 gram tereyağı

  • 60 gram beyaz çikolata

  • 60 gram parçalanmış hindistan cevizi

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 çay kaşığı su

Yapılışı:

1. İlk olarak yağ, bal, su ve tuzu bir kasede iyice karıştırın. İçine unu ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hazır olduktan sonra üzerini örtün ve 1 saat dinlenmeye bırakın. 

2. Hindistan cevizi dolgusu için süt, mısır nişastası ve şekeri bir tencereye alın, iyice karıştırarak orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynama sonrası kısık ateşte 2 dakika daha pişirmeye devam edin ve tencereyi ocaktan alın. İçine tereyağını, doğranmış beyaz çikolatayı ve hindistan cevizi parçacıklarını ekleyip karıştırın ve tamamen soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı, her biri 30 gramlık 9 eşit toplara bölün.

3. Elde ettiğiniz her bir topu 2 yağlı kağıt arasında daire şeklinde açın ve ortasına hindistan cevizi dolgusundan koyun. Hamuru dolgunun etrafına sarıp ve kenarlarından sıkıştırarak kapatın.

Ay keklerine ve kalıba un serpin. Ay kekini kalıbın içine koyun ve elinizle hafifçe bastırın. Ay kekini çıkarmak için kalıbı ters çevirip bastırın. Kalan hamur ve dolgular için de aynı işlemi tekrarlayın. Pişirmeden önce ise son olarak ay keklerinin üzerine fırçayla hafifçe sos sürün.

4. Ay keklerini Philips Airfryer 7000 XXL içine girecek sepete yerleştirin ve 'Çok Amaçlı Pişirme Modu'nun evi mis gibi kokutması için bekleyin. 

5. Bu esnada yumurta sarısı ve suyu çırpın. Karışımı ay keklerine fırçayla sürün. Pişirmeye biraz daha devam edin.

6. Üstü kızaran ay keklerini cihazdan çıkartın. Servisten önce soğumaya bırakın. 

Cihazın normal yöntemlere kıyasla %40 daha hızlı, %70 ise daha verimli pişirme teknolojisinden faydalanarak bu leziz tarifi en kolay şekilde hazırlayacaksınız. ✌️

5. Kuru Üzümlü Amerikan Gözlemesi

5. Kuru Üzümlü Amerikan Gözlemesi

Çay yanına kek hazırlarken arasından seçim yapabileceğiniz bir diğer tarif önerimiz de şöyle!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 3 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Pişirme Modu: Tekrar Isıtma

Malzemeler:

  • 2 muz

  • 3 yumurta

  • 50 gram kuru üzüm

  • 120 gram tam tahıllı buğday unu

  • 0,5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 ml soya içeceği

Yapılışı:

1. Önce muzu soyun ve orta boy bir kaseye alarak çatalla ezin. Muza 3 adet yumurta ekleyip karıştırın. 

2. Ardından kuru üzüm, buğday unu, kabartma tozu ve soya sütünü ekleyin ve homojen olana kadar karıştırın.

3. Hamuru pişirme cihaz içine uygun bir aksesuarına dökün ve 'Tekrar Isıtma' modunun yüksek verim sağlayan ayarlarıyla pişirin. 

4. Piştikten sonra gözlemeyi dört parça halinde kesin ve servis edin. 

Dilerseniz bu hafif tarifin üzerini birkaç kaşık balla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. 🤗

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6. İncir Uyutması

6. İncir Uyutması

İncirin sindirim açısından ne mucizeler yarattığını bilmeyen yoktur. Dolayısıyla bu tarif hem kalori kontrolü hem de iftar sonrası sindirim açısından mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında! 

Hazırlanma süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 120 dakika

Pişirme derecesi: 100°

Pişirme modu: Ağır Ateşte Pişirme

Malzemeler:

  • 4 kurutulmuş incir

  • 1 dilim karpuz

  • 200 ml süt

Yapılışı:

1. İncirleri, karpuzu ve sütü blendera alıp güzelce karıştırın.

2. Hazırladığınız bu karışımı kaselere aldıktan sonra Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alın ve 'Ağır Ateşte Pişirme' modunda yavaş yavaş lezzetler harmanlanana kadar pişirin. Bu mod, malzemelerin herhangi bir besin kaybına uğramadan muhteşem kıvamda birleşmesini sağlayacak ve size mümkün olan en hafif muhallebiyi hazırlatacak. 😉

Bu lezzetli ve sağlıklı tatlıyı buzdolabında beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

7. Şeftalili Crumble

7. Şeftalili Crumble

Hazır şeftali dönemi yaklaşırken yaratıcılığınızı kullanmak ve hafif mi hafif, leziz mi leziz bir tarif denemek isterseniz, bu öneriye mutlaka bakmalısınız! 🍑

Hazırlanma süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Pişirme modu: Sous Vide

Malzemeler:

  • 2 şeftali

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 100 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 6 yemek kaşığı un

1. Öncelikle şeftalileri kabuklarını soyduktan sonra doğrayın ve pişirme kabına alın.

2. Kabın içine nişasta, bal, tarçın ve limon suyunu ilave edip karıştırın.

3. Ardından tereyağını küp şeklinde doğrayın ve soğuması için buzdolabın alın.

4. Soğuyan tereyağlarını buzdolabından çıkarın ve un ile karıştırarak ufalayın. (Bu esnada yağın soğuk olması çok önemli çünkü ardından karışımı kırıntı haline getirmeniz gerekli.)

5. Pişirme kabında olan karışımın üzerine hazırladığınız kırıntıları eşit şekilde dökün.

6. Philips Airfryer 7000 XXL ayarını 'Sous Vide' moduna alarak kekinizin kendi yağında ve ideal kıvamda pişmesi için bekleyin. Arada geçen bütün kontrolleri ise 22 farklı ön ayarın, 90 farklı modun bulunduğu sezgisel ekran üzerinden pratik şekilde veya uzaktan bağlantıya izin veren NutriU uygulaması ile dilediğiniz gibi yöneteceğinizi unutmayın! 😘

Pişen tatlınızı soğumaya bıraktıktan sonra bir top dondurma ile servis edebilirsiniz.

8. Cevizli Armut

8. Cevizli Armut

Tatlı hazırlamaya öyle hiç vaktiniz yoksa da hem leziz hem fit bir şeyler yapmanız mümkün. Onun için önerimiz ise bundan daha tatlı olamazdı! 💚

Hazırlanma süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Pişirme modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 2 armut

  • 2 tutam öğütülmüş tarçın

  • 1 çay kaşığı bal

  • 40 gram ceviz

  • 4 yemek kaşığı yoğurt

1. İlk olarak armutları ikiye kesin ve ortadaki çekirdeklerini çıkartın. Armudun üzerine serpmek için cevizleri de ezin.

2. Ezdiğiniz cevizi armutlara pay ettikten sonra üzerine bal ve tarçını dökün.

3. Bu şekilde Philips Airfryer 7000 XXL sepetine alarak 'Kızartma' modunda üstü kızarana kadar pişirin. Bu mod, armutların yağa gerek kalmadan içindeki suyu açığa çıkarmasını sağlayacak ve bal ile enfes şekilde harmanlanacak.  

4. Armutlar kızarırken bal ve yoğurdu karıştırın. Armutlarınız piştikten sonra bu karışımı süsleme için kullanın ve afiyetle tüketin.

İşte bu kadar! 🍐

9. Krem Karamel

9. Krem Karamel

Ağızda akışkan şekilde dağılan krem karamele kimsenin hayır diyebileceğini hiç sanmıyoruz! 😋

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 55 dakika

Pişirme Derecesi: 120°

Pişirme Modu: Karıştırarak Pişirme

Malzemeler

  • 80 gram şeker

  • 400 ml süt

  • 2 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 tutam tuz

  • 40 gram şeker

  • 2 yumurta

  • 2 yumurta sarısı

  • 2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

Yapılışı:

1. Önce şekeri bir tencerede orta ila yüksek ateşte açık kahverengi renge dönene kadar eritin. Hazır olduğunda karameli, kalıplara eşit olarak bölüştürün ve tabana yayın.

2. Ardından süt, limon kabuğu rendesi ve tuzu bir tencereye alıp orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Hazır olunca ocaktan alıp beş dakika dinlendirin. 

3. Ayrı bir kapta şeker, yumurta ve yumurta sarılarını çırpın. Vanilya özünü ve ılık sütü de ilave edin. İyice karıştırın fakat karışımın krema gibi olmamasına dikkat edin. Hazırlanında altı karamel kaplı kaplara eşit olarak pay edin. 

4. Kapları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun ve 'Karıştırarak Pişirme' modunda bütün malzemeler homojen hale gelene kadar pişirin. Bu mod sayesinde ideal krem karamel kıvamını tutturacaksınız.

5. Hazırlanan kapları dikkatlice dışarı alın ve 1 saat kadar oda sıcaklığına gelmesi için dinlendirin. Üzerlerini kapatın ve servis etmeden önce en az 6 saat buzdolabında soğutun. 

Bu hazırlaması kolay, beklemesi uzun tarifi tüketeceğiniz günden 1 gün önce hazırlarsanız o kadar sabırsızlanmanıza da gerek kalmayabilir. Afiyet olsun! 😉

10. Ahududulu Rulo Kek

10. Ahududulu Rulo Kek

Kek tarifleri vermeye doymadık, fakat bu tarif gerçekten bir başka leziz! Tabii ki en az diğer önerilerimiz kadar hafif!

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Kızartma

Malzemeler:

  • 40 gram tereyağı

  • 25 gram ahududu

  • 2 çay kaşığı pudra şekeri

  • 275 gram milföy hamuru

Yapılışı:

1. İlk olarak ahududuları çatalla püre haline getirin ve süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz püreyi tereyağı ve şekerle birlikte çırpın. 

2. Milföy hamurunu 8 cm x 25 cm'lik yufkalar olacak şekilde kesin.

3. Hamurlara fırçalar yardımıyla ahududu karışımından sürün. 

4. Milföy hamurlarını sigara şeklinde sarın. Ruloyu uzunlamasına kesin.

5. Hamuru rulo haline getirin ve katmanların dışarıdan göründüğünden emin olun. Rulo halindeki hamuru minik muffin kaplarına alın. 

6. Kapları Philips Airfryer 7000 XXL sepetine aktardıktan sonra'Kızartma' modunda üstü çıtır çıtır olana kadar pişirin. Bu mod, hem iç malzemenin akışkanlığını koruyacak, hem de dışarıda o aradığınız kruvasan çıtırlığını sunacak. 🤤

7. Pişen mamurları muffin kaplarından çıkarın ve pişirme süresi bitene kadar kızartmaya devam edin. 

8. Hazır olduktan sonra üzerine pudra şeker serpin ve ister sıcak ister ılık şekilde tüketin. Eğer sıcak sıcak tüketmek isterseniz cihazın 'Sıcak Tutma' modunu kullanarak aynı ısıyı uzun süre muhafaza edebileceğinizi de unutmayın!

Afiyet olsun!

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