İftardan Sonra Tatlısız Yapamayanların Deneyebileceği 10 Hafif Tatlı Tarifi

Yemeklerin ardından tatlı ihtiyacını şöyle mis gibi hindistan cevizi kokan bir kekle karşılamak da fena olmazdı! 👇

Hazırlanma Süresi: 60 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Pişirme Modu: Çok Amaçlı Fırında Pişirme

Malzemeler:

35 ml yağ

85 gram bal

5 ml su

2 tutam tuz

140 gram un

160 ml süt

10 gram mısır nişastası

30 gram şeker

30 gram tereyağı

60 gram beyaz çikolata

60 gram parçalanmış hindistan cevizi

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı su

Yapılışı:

1. İlk olarak yağ, bal, su ve tuzu bir kasede iyice karıştırın. İçine unu ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Hazır olduktan sonra üzerini örtün ve 1 saat dinlenmeye bırakın.

2. Hindistan cevizi dolgusu için süt, mısır nişastası ve şekeri bir tencereye alın, iyice karıştırarak orta ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynama sonrası kısık ateşte 2 dakika daha pişirmeye devam edin ve tencereyi ocaktan alın. İçine tereyağını, doğranmış beyaz çikolatayı ve hindistan cevizi parçacıklarını ekleyip karıştırın ve tamamen soğumaya bırakın. Soğuyan karışımı, her biri 30 gramlık 9 eşit toplara bölün.

3. Elde ettiğiniz her bir topu 2 yağlı kağıt arasında daire şeklinde açın ve ortasına hindistan cevizi dolgusundan koyun. Hamuru dolgunun etrafına sarıp ve kenarlarından sıkıştırarak kapatın.

Ay keklerine ve kalıba un serpin. Ay kekini kalıbın içine koyun ve elinizle hafifçe bastırın. Ay kekini çıkarmak için kalıbı ters çevirip bastırın. Kalan hamur ve dolgular için de aynı işlemi tekrarlayın. Pişirmeden önce ise son olarak ay keklerinin üzerine fırçayla hafifçe sos sürün.

4. Ay keklerini Philips Airfryer 7000 XXL içine girecek sepete yerleştirin ve 'Çok Amaçlı Pişirme Modu'nun evi mis gibi kokutması için bekleyin.

5. Bu esnada yumurta sarısı ve suyu çırpın. Karışımı ay keklerine fırçayla sürün. Pişirmeye biraz daha devam edin.

6. Üstü kızaran ay keklerini cihazdan çıkartın. Servisten önce soğumaya bırakın.

Cihazın normal yöntemlere kıyasla %40 daha hızlı, %70 ise daha verimli pişirme teknolojisinden faydalanarak bu leziz tarifi en kolay şekilde hazırlayacaksınız. ✌️