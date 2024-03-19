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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 9. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 9. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 9. günü iftar menüsü burada. 👇

2. haftaya hızlı bir giriş yaptık. 9. günün ilk menüsü şöyle:

  • Arpa şehriye çorbası

  • Sulu köfte

  • Fırın makarna

  • Profiterol

Arpa şehriye çorbasını sevmeyen var mı? Hele bir de tavuk sulu olursa tadından yenmez!

Arpa şehriye çorbasını sevmeyen var mı? Hele bir de tavuk sulu olursa tadından yenmez!

Bu çorba için malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı arpa şehriye

  • 1 su bardağı tavuk suyu

  • 5 bardak sıcak su

  • 1.5 yemek kaşığı salça

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • Tuz

Pratik bir çorba yapmak istiyorsanız aradığınız çorba bu!

1. Yağı tencereye alalım, üzerine salçayı ekleyelim.

2. Tavuk suyunu ve sıcak suyu da ekliyoruz.

3. Kaynayınca arpa şehriyeyi de ilave edip pişmesi için bekliyoruz.

4. Tuzunu da ekleyip servise hazır hale getiriyoruz.

Köftenin en güzel hallerinden biri olan sulu köfte iftar için güzel bir yemek.

Köftenin en güzel hallerinden biri olan sulu köfte iftar için güzel bir yemek.

Bu yemek iki aşamalı bir tarif. Önce köftesini hazırlıyoruz, sonra ise terbiyesini yapıyoruz. Bu yemeğimizin malzemeleri şunlar:

  • 300 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 2 yemek kaşığı pirinç

  • Tuz - Karabiber

  • 1 patates

  • 1 havuç

Terbiyesi için;

  • 1 yumurta sarısı

  • Yarım limonun suyu

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

Sulu köfte yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlar:

1. Köfte yapmakla işe başlayalım. Bunun için kıyma, yıkanmış pirinç, rende soğan ve baharatları ekliyoruz. Güzelce yoğurup top şekli verip kenara alalım.

2. Yoğurduğunuz köftelerin her tarafını una bulamanız gerekiyor.

3. Bu arada havuç ve patatesi küpler halinde kesiyoruz. Yumuşaması için tencereye alıp pişiriyoruz.

4. Su kaynayınca köfteleri de ekliyoruz. 

5. Bir yanda terbiyeyi hazırlayalım. Bunun için yumurta sarısı, yoğurt ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Önce kaynayan köfte suyundan terbiyeye bir kepçe alıp karıştıralım, sonra terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş dahil edip hızlıca karıştıralım.

Mis gibi terbiyeli köfte hazır bile!

Fırında makarna sulu köfte yanına yakışan en güzel lezzetlerden biri.

Fırında makarna sulu köfte yanına yakışan en güzel lezzetlerden biri.

Fırın makarna kat kat lezzetiyle çok doyurucu bir tarif. Bunun için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 paket fırın makarna

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 yemek kaşığı un

  • 2.5 su bardağı süt

  • Tuz - Karabiber

  • Üzeri için rende kaşar

Beşamel sos ve kaşarın lezzetli birleşiminden oluşan fırın makarnanın yapılışı şöyle:

1. Önce makarnamızı haşlayalım. Suyun içinde fırın makarnayı atıp pişirelim. 

2. Makarna pişerken beşamel sosunu hazırlayalım. Bunun için tereyağını sos tenceresine alıyoruz ve üzerine unu ekliyoruz. 

3. Unun kokusu çıkınca üzerine yavaşça sütü ekliyoruz. Bu aşamada sürekli karıştırıyoruz. Sos kıvamına gelince ocaktan alıp tuzunu ve karabiberini ekliyoruz.

4. Makarna haşlandıktan sonra beşamel sosuyla derin bir kapta karıştırıyoruz. 

5. Makarnayı fırın kabına alıyoruz ve üzerine rende kaşarı ekliyoruz. 

6. 190 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Profiterol, iftar sonrası çikolatalı bir tatlı arayanların yapabileceği bir tarif.

Profiterol, iftar sonrası çikolatalı bir tatlı arayanların yapabileceği bir tarif.

Profiterol yaparken kullanacağınız malzemeler şunlar:

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı su

  • 125 gram tereyağı

  • 1 su bardağı un

Kreması için;

  • 500 ml süt

  • 1 yumurta

  • 1.5 çay bardağı toz şeker

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 paket vanilin

Çikolatalı sos için;

  • 1 kutu krema

  • 200 gram çikolata

1. İşe kremayı hazırlayarak başlıyoruz. Krema için vanilin dışında her şeyi ekleyip ocağa alıyoruz. Muhallebi kıvamını alınca içine vanilini ekliyoruz. 

2. Ocaktan aldıktan sonra üzerine değecek şekilde streç koyuyoruz ve buzdolabında bekletiyoruz.

3. Hamuru için un ve yumurta dışında tüm malzemeleri ocağa alıp pişiriyoruz. Daha sonra ununu ekleyip hamur haline getiriyoruz.

4. Oda sıcaklığına gelen hamurun içine yumurtaları teker teker ekliyoruz. Her yumurta ekledikten sonra yumurtanın hamura tamamen yedirildiğinden emin olmak gerek.

5. Sıkma poşetine aldığımız hamuru bir süre dinlenmesi için kenarda bekletiyoruz.

6. Fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde toplar sıkıyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Pişme süresinde kontrollü olmanızda fayda var.

7. Pişen profiterol toplarının altını hafifçe delip kremasını sıkıyoruz. Her bir profiterol topuna aynısını yapıyoruz.

8. Çikolata sosu için çikolatayı benmari eritelim ve üzerine krema ekleyip güzelce karıştıralım.

Mis gibi çikolata sosunu profiterol toplarına döküyoruz ve geriye sadece afiyetle yemesi kalıyor.

9. günün ikinci menüsü ise şu şekilde:

  • Nohut çorbası

  • Lazanya

  • Semizotu salatası

  • San Sebestian

Nohut çorbasını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Tadını merak ediyorsanız denemek için şimdi tam sırası!

Nohut çorbasını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Tadını merak ediyorsanız denemek için şimdi tam sırası!

Haşlanmış nohutun ana ürün olduğu bu çorbanın malzemeleri şunlar: 

  • 500 gram haşlanmış nohut

  • 2 su bardağı et suyu

  • 3 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kırmızı toz biber

  • Kekik

  • Tuz - Karabiber

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Kırmızı toz biber

1. Haşlanmış nohutları rondodan çekerek püre haline getiriyoruz. 

2. Bir tencereye yağı alıp kızdırıyoruz. Üzerine sarımsağı ekleyip karıştırıyoruz. Nohutu ve baharatları da ekleyip karıştırıyoruz. 

3. Son olarak et suyunu da ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. 

4. Üzeri için yağı eritiyoruz. Kırmızı toz biberi ekleyip çeviriyoruz. Çorbamıza katıp son kez karıştırıyoruz.

Garfield'dan bildiğimiz lazanya iftar için oldukça güzel bir seçenek.

Garfield'dan bildiğimiz lazanya iftar için oldukça güzel bir seçenek.

Lazanya yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 1 paket lazanya

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 400 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 2 havuç

  • 4 domates

  • 1.5 su bardağı bezelye 

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz - Karabiber

  • Üzeri için rende kaşar

Beşamel sosu için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2.5 su bardağı süt

  • Tuz - Karabiber

Lazanya yaparken izleyeceğiniz adımlar ise şunlar:

1. Yağları tavaya alıyoruz ve üzerine doğranmış soğanları ekliyoruz. Biraz kavurduktan sonra küp küp doğranmış havuçları üstüne ilave ediyoruz.

2. Son olarak kıymayı da ekleyip suyunu çekene kadar kavuruyoruz.

3. Sarımsak ve baharatları da ekleyip karıştırıyoruz. Domatesleri rendeleyip bu karışıma ekliyoruz.

4. Bu şekilde bir süre daha pişirdikten sonra bezelyeyi ekliyoruz. Pişene kadar ocakta tutuyoruz.

5. Bir yandan beşamel sosumuzu da hazırlayalım. Bunun için yağı tencereye alıyoruz ve unu ekliyoruz. Un kavrulunca sütümüzü azar azar ve sürekli karıştırarak ilave ediyoruz. Ocaktan aldıktan sonra tuz ve karabiberini de ekliyoruz.

6. Lazanyayı yapacağınız kabın altına önce biraz beşamel sürüyoruz. Üzerine iç harcı yayıyoruz. Son olarak lazanya yapraklarını diziyoruz. Bunu yapraklar bitene kadar tekrarlıyoruz.

7. Son olarak kaşarı da ekleyip fırına veriyoruz. 180 derecede 20 dakika kadar pişiriyoruz. Tabii ki pişip pişmediğini kontrol etmek için kontrol etmeniz gerek.

Semizotu salatası, ferahlatıcı bir lezzet.

Semizotu salatası, ferahlatıcı bir lezzet.

Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 1 demet semizotu

  • 2 diş sarımsak

  • 1 kase yoğurt

  • Tuz

  • Zeytinyağı

  • Pul biber

Bu salatanın en zor kısmı semizotunu temizlemek herhalde!

1. Önce semizotunu yıkayarak işe başlayalım.

2. Sarımsakları rendeliyoruz ve yoğurda ekliyoruz. Tuzu ve zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırıyoruz.

3. Üzerine pul biber dökerek servis edebilirsiniz.

San Sebastian bu menüye yakışır bir tatlı.

San Sebastian bu menüye yakışır bir tatlı.

San Sebastian cheesecake'i görünce biraz korkabilirsiniz. Ama aslında adımları takip ettiğinizde sonuç mükemmel oluyor. Bu tatlı için malzemeler şunlar:

  • 500 gram sürülebilir peynir

  • 200 gram şeker

  • 3 yumurta

  • 2 silme yemek kaşığı un

  • 250 ml krema

  • 1 paket vanilin

Malzemeleri az olduğu gibi yapılışı da çok basit aslında. Tarifin adımları şunlar: 

1. İlk önce şekerle peyniri çırpıyoruz. Üzerine yumurtaları teker teker ekliyoruz. 

2. Ayrı bir kapta unu ve kremayı çırpıyoruz. Son olarak vanilini de ekliyoruz. 

3. İki karışımı birbiriyle birleştirelim.

4. 200 derecede 30-40 dakika boyunca pişiriyoruz. Çok hızlı pişeceği için sürekli kontrol gerektiriyor.

Ortası hala sallanıyor şekilde fırından çıkacak, bunu unutmuyoruz!

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