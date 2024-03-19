'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 9. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Lazanya yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

1 paket lazanya

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

400 gram kıyma

1 soğan

2 havuç

4 domates

1.5 su bardağı bezelye

2 diş sarımsak

Tuz - Karabiber

Üzeri için rende kaşar

Beşamel sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2.5 su bardağı süt

Tuz - Karabiber

Lazanya yaparken izleyeceğiniz adımlar ise şunlar:

1. Yağları tavaya alıyoruz ve üzerine doğranmış soğanları ekliyoruz. Biraz kavurduktan sonra küp küp doğranmış havuçları üstüne ilave ediyoruz.

2. Son olarak kıymayı da ekleyip suyunu çekene kadar kavuruyoruz.

3. Sarımsak ve baharatları da ekleyip karıştırıyoruz. Domatesleri rendeleyip bu karışıma ekliyoruz.

4. Bu şekilde bir süre daha pişirdikten sonra bezelyeyi ekliyoruz. Pişene kadar ocakta tutuyoruz.

5. Bir yandan beşamel sosumuzu da hazırlayalım. Bunun için yağı tencereye alıyoruz ve unu ekliyoruz. Un kavrulunca sütümüzü azar azar ve sürekli karıştırarak ilave ediyoruz. Ocaktan aldıktan sonra tuz ve karabiberini de ekliyoruz.

6. Lazanyayı yapacağınız kabın altına önce biraz beşamel sürüyoruz. Üzerine iç harcı yayıyoruz. Son olarak lazanya yapraklarını diziyoruz. Bunu yapraklar bitene kadar tekrarlıyoruz.

7. Son olarak kaşarı da ekleyip fırına veriyoruz. 180 derecede 20 dakika kadar pişiriyoruz. Tabii ki pişip pişmediğini kontrol etmek için kontrol etmeniz gerek.