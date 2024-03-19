'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 9. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Profiterol yaparken kullanacağınız malzemeler şunlar:
3 yumurta
1 su bardağı su
125 gram tereyağı
1 su bardağı un
Kreması için;
Çikolatalı sos için;
1 kutu krema
200 gram çikolata
1. İşe kremayı hazırlayarak başlıyoruz. Krema için vanilin dışında her şeyi ekleyip ocağa alıyoruz. Muhallebi kıvamını alınca içine vanilini ekliyoruz.
2. Ocaktan aldıktan sonra üzerine değecek şekilde streç koyuyoruz ve buzdolabında bekletiyoruz.
3. Hamuru için un ve yumurta dışında tüm malzemeleri ocağa alıp pişiriyoruz. Daha sonra ununu ekleyip hamur haline getiriyoruz.
4. Oda sıcaklığına gelen hamurun içine yumurtaları teker teker ekliyoruz. Her yumurta ekledikten sonra yumurtanın hamura tamamen yedirildiğinden emin olmak gerek.
5. Sıkma poşetine aldığımız hamuru bir süre dinlenmesi için kenarda bekletiyoruz.
6. Fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde toplar sıkıyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Pişme süresinde kontrollü olmanızda fayda var.
7. Pişen profiterol toplarının altını hafifçe delip kremasını sıkıyoruz. Her bir profiterol topuna aynısını yapıyoruz.
8. Çikolata sosu için çikolatayı benmari eritelim ve üzerine krema ekleyip güzelce karıştıralım.
Mis gibi çikolata sosunu profiterol toplarına döküyoruz ve geriye sadece afiyetle yemesi kalıyor.