'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 8. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Menümüzün son tarifi tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olanlar şunlar:

2 yumurta

250 gram margarin

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı portakal rendesi

3.5 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Üzeri için;

Mavi haşhaş

Yarım su bardağı süt

Ceviz

Şerbeti için;

3.5 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Yarım portakal suyu

3-4 damla limon suyu

Bu çok aşamalı bir tarif. İlk olarak şerbeti hazırlanıyor, sonra kurabiyesi yapılıyor.

1. Şerbet için su, portakal suyu ve şekeri ocağa alıyoruz. Kaynamaya başlayınca limon suyunu da ekliyoruz. 5-6 dakika kaynatıp altını kapatalım.

2. Un ve kabartma tozu dışındaki malzemeleri kaba alıp yoğuruyoruz. Son olarak kalan malzemeyi de ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz.

3. Bir tabağa süt, diğer tabağa da haşhaşı koyalım.

4. Hamurdan bir parça alıp kurabiye şekline getirelim ve ortasını ceviz koyacak kadar boş bırakalım.

5. Şimdi dikkat edilmesi gereken yere geldik. Her kurabiyeyi önce süte sonra haşhaşa batırıyoruz. Sonra ortalarına ceviz koyuyoruz.

6. Kurabiyeleri fırın tepsisine koyup 180 derecede kontrollü şekilde 35 dakika pişiriyoruz.

7. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcağı geçince soğuk şerbeti döküyoruz.