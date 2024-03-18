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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 8. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

etiket 'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 8. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 8. günü iftar menüsü burada. 👇

Geldik 2.haftaya...

  • Düğün çorbası

  • Tavuklu mantar sote

  • Domatesli pilav

  • Coleslaw

  • Portakallı haşhaşlı tatlı

Düğün çorbası, iftar sofrası için yapabileceğiniz güzel çorbalardan biri.

Düğün çorbası, iftar sofrası için yapabileceğiniz güzel çorbalardan biri.

Düğün çorbası et sevenlerin bayılacağı bir tarif. Düğün çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 500 gram kuzu gerdan eti

  • 1.5 litre su

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta sarısı

  • 5 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım limonun suyu

  • 1 çay bardağı su

  • Tuz

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı pul biber

1. Kuzu gerdanı haşlayarak başlayalım. Piştikten sonra kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. 

2. Soğuduktan sonra didikliyoruz.

3. Terbiye için un, yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu, su ve tuzu güzelce karıştırıyoruz.

4. Çorbanının suyundan biraz terbiyeye alıp karıştıralım. Bu terbiyeyi aktarırken çok hızlıca karıştırmak gerekiyor.

5. Eti de ekliyoruz ve kıvam alana kadar pişiriyoruz. 

6. Üzeri için yağı eritip baharatları ekliyoruz ve çorbayı servis ederken üzerine döküyoruz.

Tavuk sote, klasik yemeklerden biri. Hızlıca hazırlanan bu tarifin yenmesi çok rahat!

Tavuk sote, klasik yemeklerden biri. Hızlıca hazırlanan bu tarifin yenmesi çok rahat!

Tavuklu soteye mantar da eklemeniz mümkün. Mantarlı daha lezzetli olacak tarifin malzemeleri şunlar:

  • 250 gram tavuk göğsü

  • 100 gram mantar

  • 1 soğan

  • 1 biber

  • 1 domates

  • 1 kapya biber

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz - Karabiber

  • Kimyon

  • Kekik

  • Kırmızı toz biber

Tavuk sotenizi yapmak için tavanızı alın ve adımları takip edin...

1. Önce tavaya yağı alıyoruz ve üzerine kuşbaşı doğradığımız tavukları ekliyoruz.

2. Bu arada tüm sebzeleri istediğiniz şekilde doğramalısınız.

3. Tavuklar biraz renk değiştirince biberleri ekliyoruz. Sonra mantarları da ekleyebilirsiniz.

4. Domatesleri ve baharatlarını da ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Suyunu çekene kadar böyle pişirelim.

Tarifin adımları bu kadar!

Domatesli pilavı hiç denemiş miydiniz?

Domatesli pilavı hiç denemiş miydiniz?

Normal pilavdan çok farkı olmayan domatesli pilavın malzemeleri şunlar:

  • 2 su bardağı pirinç

  • 2 su bardağı su

  • 4 domates

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay kaşığı şeker

  • Tuz - Karabiber

Bu pilavı yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlar:

1. Önce domatesleri rondodan çekiyoruz. Bu arada pirinçleri de yıkıyoruz.

2. Pilav tenceresine sıvı yağı alıyoruz ve hafif kızdırıyoruz. Daha sonra pirinçleri ekleyip kavuruyoruz.

3. Pirinçlerin biraz rengi değişince domates püresini üstüne ekliyoruz. Bir süre karıştırdıktan sonra suyumuzu da ekleyelim.

4. Son olarak baharatları ekleyip şöyle bir karıştırıyoruz. Pirinçler suyunu çekince tereyağını ekliyoruz.

Kıpkırmızı pilavımızı hazırladık bile.

Dışarıda yerken bayıldığımız coleslaw salata bu menüye çok yakışacak!

Dışarıda yerken bayıldığımız coleslaw salata bu menüye çok yakışacak!

Lahananın ana ürün olduğu coleslaw salatanın malzemeleri şunlar:

  • Yarım lahana

  • 2 havuç

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 3 yemek kaşığı mayonez

  • 1 yemek kaşığı sirke

Bu salatayı yaparken izlemeniz gereken adımlar ise şunlar:

1. Lahanayı doğruyoruz. Havuçları da rendeliyoruz.

2. Lahana ve havucun üzerine şekeri ekleyip biraz ezelim.

3. Sos malzemelerini karıştırıyoruz ve lahanalı karışımla birleştiriyoruz.

Haşhaşlı sultan tatlısı olarak adlandırılan bu tatlı, tam portakal sevenlere göre.

Haşhaşlı sultan tatlısı olarak adlandırılan bu tatlı, tam portakal sevenlere göre.

Menümüzün son tarifi tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olanlar şunlar: 

  • 2 yumurta

  • 250 gram margarin

  • 1 su bardağı irmik

  • Yarım su bardağı pudra şekeri

  • 2 yemek kaşığı portakal rendesi

  • 3.5 su bardağı un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Üzeri için;

  • Mavi haşhaş

  • Yarım su bardağı süt

  • Ceviz

Şerbeti için;

  • 3.5 su bardağı şeker

  • 4 su bardağı su

  • Yarım portakal suyu

  • 3-4 damla limon suyu

Bu çok aşamalı bir tarif. İlk olarak şerbeti hazırlanıyor, sonra kurabiyesi yapılıyor.

1. Şerbet için su, portakal suyu ve şekeri ocağa alıyoruz. Kaynamaya başlayınca limon suyunu da ekliyoruz. 5-6 dakika kaynatıp altını kapatalım.

2. Un ve kabartma tozu dışındaki malzemeleri kaba alıp yoğuruyoruz. Son olarak kalan malzemeyi de ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz.

3. Bir tabağa süt, diğer tabağa da haşhaşı koyalım. 

4. Hamurdan bir parça alıp kurabiye şekline getirelim ve ortasını ceviz koyacak kadar boş bırakalım.

5. Şimdi dikkat edilmesi gereken yere geldik. Her kurabiyeyi önce süte sonra haşhaşa batırıyoruz. Sonra ortalarına ceviz koyuyoruz.

6. Kurabiyeleri fırın tepsisine koyup 180 derecede kontrollü şekilde 35 dakika pişiriyoruz. 

7. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcağı geçince soğuk şerbeti döküyoruz.

Yeni haftanın 2. menüsü ise şöyle:

  • Peskütan çorbası

  • Etli bulgur pilavı

  • Mantar graten

  • Sütlaç

Peskütan çorbası, iftar sofrasına hafif başlamak isteyenlerin tercihi.

Peskütan çorbası, iftar sofrasına hafif başlamak isteyenlerin tercihi.

Mercimek ve yarmalı bu çorba için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı peskütan

  • 1 su bardağı yarma

  • Yarım su bardağı mercimek

  • 3 litre su

  • Tuz

  • 1 küçük soğan

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı nane

Bu farklı çorbanın hazırlanışı şu şekilde:

1. Yarma ve mercimeği akşamdan ıslatıyoruz. Pişirmek için tencereye alıyoruz.

2. Peskütanı soğuk su ile açıyoruz ve ayran gibi bir kıvama getiriyoruz.

3. Mercimekli karışıma suyla açtığımız peskütanı ekliyoruz. Tuzu da ekleyip karıştırıyoruz. Bu aşamada sık sık karıştıralım.

4. Çorbanın yağlı naneli karışımı için önce yağı eritiyoruz. Üzerine yemeklik soğanı ekliyoruz. Son olarak nanesini de ekliyoruz. Bu karışımı çorbaya katıyoruz ve karıştırıyoruz.

Tam bir iftar sofrası yemeği olan etli bulgur pilavı tek başına bile yeterli!

Tam bir iftar sofrası yemeği olan etli bulgur pilavı tek başına bile yeterli!

Kaşık kaşık yenecek pilavın malzemeleri şunlar:

  • 250 gram kuzu kuşbaşı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 su bardağı bulgur 

  • 3 su bardağı su

  • 1 soğan

  • 1 biber

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz - Karabiber

Hızlıca hazırlayabileceğiniz pilavın adımları şunlar:

1. İlk önce etleri pişirelim. Bunun için tavaya zeytinyağını alıyoruz. Üzerine kuşbaşı doğradığımız etleri koyuyoruz.

2. Soğanları doğruyoruz ve etler rengini değiştirince tavaya alıyoruz. Bu aşamada biberleri ve salçaları da ekleyebiliriz.

3. Baharatları da ekliyoruz. Güzelce son bir kez karıştırıp bulguru ekleyelim. Bulgurla birlikte de karıştırıp suyunu yavaşça koyalım.

4. Bulgurlar suyu çekince tereyağını da ekleyip demlenmeye bırakıyoruz.

Etin yanına en çok yakışacak lezzet mantar graten.

Etin yanına en çok yakışacak lezzet mantar graten.

Mantar graten fırında hızlıca olabilen bir tarif. Bu tarif için malzemeler şunlar:

  • 1 paket mantar

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 3.5 su bardağı süt

  • Tuz - Karabiber

  • Üzeri için rende kaşar

Basit bu tarifi yaparken hiç yorulmayacaksınız!

1. Önce mantarları dik şekilde kesiyoruz. 

2. Daha sonra tavaya alıp pişiriyoruz.

3. Bir yanda da beşamel sosu hazırlayabiliriz. Bunun için sos tenceresinde tereyağını eritip unu ekliyoruz. Unu biraz kavurunca üzerine yavaş yavaş sütü ekliyoruz. Durmadan karıştırıyoruz ki un topaklanmasın. Ocaktan alıp karabiber ve tuzunu ekliyoruz. Sosumuz hazır!

4. Hazırladığımız bu sosla mantarları karıştırıyoruz ve fırın kabına alıyoruz. Üzerine kaşar rendesini koyuyoruz. 180 derecede kaşar eriyene kadar pişiriyoruz.

Herkesin damak tadına uyan sütlaç iftar sonrası rahatça yenebilecek bir tarif.

Herkesin damak tadına uyan sütlaç iftar sonrası rahatça yenebilecek bir tarif.

Sütlü tatlılar arasında en çok sevilen sütlacın malzemeleri şunlar:

  • 1 litre süt

  • 2 yemek kaşığı pirinç

  • 1 su bardağı şeker

  • 2 yemek kaşığı nişasta

  • 1,5 su bardağı su

  • 1 paket vanilin

1. Önce pirincimizi tencereye alıyoruz ve suyunu ekleyip pişirmeye bırakıyoruz. Bu sırada ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. 

2. Pirinç lapa haline gelince üstüne sütü ilave ediyoruz. Süt kaynadıktan sonra 10 dakika daha pişiriyoruz. Bu süre boyunca karıştırmak gerekiyor.

3. Şimdi sıra şekeri eklemede. Ekleyip karıştırdıktan sonra tekrar kaynamasını bekliyoruz. 

4. Nişastayı biraz suyla açarak hazırlıyoruz. Sütü eklediğimiz tencereye nişastayı ekliyoruz. Ama bunu eklerken sürekli karıştırıyoruz. Kıvam alana kadar pişiriyoruz. 

Tabaklara dağıtıp soğuyana kadar bekliyoruz.

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