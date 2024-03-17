'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 7. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Hünkar beğendi gösterişli bir tarif olsa da yapılışı gayet basit. İlk önce tarifimizin malzemelerine bakalım...

250 gram kuşbaşı et

1 soğan

1 biber

1 domates

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

Tuz

Taban için;

3 patlıcan

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz - Karabiber

Hemen tarifimizin adımlarına da bakalım mı?

1. Önce patlıcanları közleyelim. Közlendikten sonra kabuklarını soyup kenara alıyoruz.

2. Soğanları, biberleri ve domatesleri doğruyoruz. Sarımsağı da ezelim.

3. Şimdi etimize geçelim. Eti ocağa alıp kavuralım. Suyunu çektikten sonra soğanları, sarımsağı ve biberleri ekleyelim.

4. Salçayı da ekliyoruz. Son olarak domatesleri de ekleyip karıştırıyoruz.

5. Suyu da ekleyip pişmesi için kenara alıyoruz. Piştikten sonra tuz ve karabiberi de ekliyoruz.

6. Beğendi için tavada un ve yağı kavuralım. Közlediğimiz patlıcanları üzerine ekleyelim.

7. En son olarak sütü de ekliyoruz. Bu sürede topaklanmaması için karıştırın. Baharatları da ekleyip kenara alalım.

Şimdi hazırlamaya geldi sıra. Alta patlıcanlı karışımı koyalım. Üzerine de etli karışımdan ekleyip sunabiliriz. 🥩