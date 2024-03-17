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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 7. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 7. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 7. günü iftar menüsü burada. 👇

Artık 1.hafta bitti. Haftanın son günü için ilk menümüz şöyle:

  • Un çorbası

  • Hünkar beğendi

  • Şalgamlı bulgur salatası

  • İrmik muhallebisi

Haftanın son gününe un çorbası ile başlayalım.

Haftanın son gününe un çorbası ile başlayalım.

Basit tarifi ve hafif içimi olan un çorbasının malzemeleri şunlar:

  • 50 gram un

  • 1.5 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 5 su bardağı su

  • Tuz - Karabiber

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Pul biber

  • Nane

Bu çorbanın hazırlanışı çok kolay! Adım adım tarifi şu şekilde:

1. Önce yağları tencereye alıyoruz. Üzerine unu ekliyoruz ve kavuruyoruz. 

Burada dikkat etmeniz gereken unu yakmadan sadece rengi değişene kadar kavurmak.

2. Un kavrulduğunda sıcak suyu yavaş yavaş ekliyoruz. Topaklanma olmaması için hızlıca çevirmeniz gerek.

3. Kaynamaya başlayan çorbaya tuz ve karabiberini ekleyelim.

4. Çorba pişerken bir yanda sosunu hazırlayalım. Bunun için yağları eritip baharatları ekliyoruz.

Servis yaparken her kaseye sosumuzdan dökelim...

Sultanlara yakışır bir lezzet olan hünkar beğendi, Ramazan için ideal bir tarif.

Sultanlara yakışır bir lezzet olan hünkar beğendi, Ramazan için ideal bir tarif.

Hünkar beğendi gösterişli bir tarif olsa da yapılışı gayet basit. İlk önce tarifimizin malzemelerine bakalım...

  • 250 gram kuşbaşı et

  • 1 soğan

  • 1 biber

  • 1 domates

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 su bardağı su

  • Tuz

Taban için;

  • 3 patlıcan

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • Tuz - Karabiber

Hemen tarifimizin adımlarına da bakalım mı?

1. Önce patlıcanları közleyelim. Közlendikten sonra kabuklarını soyup kenara alıyoruz.

2. Soğanları, biberleri ve domatesleri doğruyoruz. Sarımsağı da ezelim.

3. Şimdi etimize geçelim. Eti ocağa alıp kavuralım. Suyunu çektikten sonra soğanları, sarımsağı ve biberleri ekleyelim.

4. Salçayı da ekliyoruz. Son olarak domatesleri de ekleyip karıştırıyoruz.

5. Suyu da ekleyip pişmesi için kenara alıyoruz. Piştikten sonra tuz ve karabiberi de ekliyoruz.

6. Beğendi için tavada un ve yağı kavuralım. Közlediğimiz patlıcanları üzerine ekleyelim.

7. En son olarak sütü de ekliyoruz. Bu sürede topaklanmaması için karıştırın. Baharatları da ekleyip kenara alalım.

Şimdi hazırlamaya geldi sıra. Alta patlıcanlı karışımı koyalım. Üzerine de etli karışımdan ekleyip sunabiliriz. 🥩

Şalgamlı bulgur salatası, farklı tarif arayanlar için çok güzel bir lezzet.

Şalgamlı bulgur salatası, farklı tarif arayanlar için çok güzel bir lezzet.

Bulguru farklı denemek isteyenler bu tarifi yapabilir. Bu tarif için almanız gereken ürünler şunlar:

  • 1 su bardağı bulgur

  • 2 su bardağı şalgam

  • 3-4 dal dereotu

  • Mısır

  • Turşu

  • Yeşil soğan

  • Zeytinyağı

  • Limon suyu

  • Tuz

Bulgur pilavı gibi hazırlayacağınız salatanın farkı su yerine şalgamla yapılması. Bulgur salatasının adımları şunlar:

1. Önce bulgurları tencereye alıyoruz ve üzerine şalgam suyunu ekliyoruz. Şalgam suyu acı veya acısız tercih edilebilir. 

2. Bulgurlar pişerken malzemeleri doğrayıp hazırlıyoruz.

3. Sosu için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıyoruz.

Bulgurlar soğuduğunda önce malzemeleri ekliyoruz. Üzerine son olarak sosu da ekleyip lezzetin tadına varıyoruz!

İrmikli muhallebi tarifini hiç duymuş muydunuz?

İrmikli muhallebi tarifini hiç duymuş muydunuz?

Pek bilinmeyen tatlılardan biri olan irmik muhallebi tarifinin malzemeleri şunlar:

  • 1 litre süt

  • 1 su bardağı şeker

  • 1.5 su bardağı irmik

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı vanilin

Kolayca yapabileceğiniz tarifin adımları şunlar:

1. Tencereye süt, irmik ve şekeri alıp güzelce karıştırıyoruz.

2. Sürekli karıştırarak koyu bir hale getiriyoruz. 

3. Koyulaşmaya başlayınca vanilin ve tereyağını ekliyoruz. Muhallebimizi kaselere bölüştürüyoruz. Soğuduktan sonra dolapta bekleterek iftar sonrası yiyebiliriz.

Tek bir tencerede pişirebileceğiniz bu tarifi şipşak hazırlayacaksınız.

2. menümüz ise şöyle:

  • Mısır çorbası

  • Tavuklu siron

  • Cevizli turp mezesi

  • Çikolatalı mus

Mısır çorbası, farklı lezzeti olan bir çorba.

Mısır çorbası, farklı lezzeti olan bir çorba.

Mısır sevenlerin bayılacağına emin olduğumuz çorba için ihtiyacınız olan ürünler şunlar:

  • 250 gram mısır

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 su bardağı süt

  • 2 su bardağı su

Çorbamıza klasik terbiye ile başlıyoruz.

1. Önce yağları tencereye alalım, üstüne unu ekleyelim.

2. Burada sürekli unu karıştırıyoruz ki topaklanma olmasın.

3. Karıştırırken süt ve suyu da ekliyoruz. 

4. Kaynayınca mısırı da ekleyip tuzunu da ilave ediyoruz. 5-10 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamız hazır oluyor.

Bugünkü ana yemeğimiz en kolay hazırlanan tariflerden tavuk siron.

Bugünkü ana yemeğimiz en kolay hazırlanan tariflerden tavuk siron.

Tavuğun en lezzetli hallerinden biri tavuk siron. Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 1 tane tavuk göğsü

  • 1 paket siron

  • Yeterince tavuk suyu

Üzeri için;

  • 1 kase yoğurt

  • 2 diş sarımsak

Sosu için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Kırmızı toz biber

1. Tavuk göğsünü ocakta haşlıyoruz. 

2. Haşlandıktan sonra tavuğu didikleyelim. Tavuğumuzun suyunu sakın atmıyoruz.

3. Siron hamurunu bir kaba diziyoruz ve üzerine tavuk suyunu döküyoruz. Çekmesi için bir süre bekliyoruz.

4. Siron suyunu çekerken sarımsaklı yoğurdu hazırlayalım. Üzerinin sosu için yağları eritip kırmızı toz biberi ekliyoruz.

Sironların üstüne önce yoğurdu yayıyoruz. Üzerine didiklenmiş tavukları ekliyoruz. Son olarak yağımızı da gezdiriyoruz. 

Kolay ama leziz tarifi mutlaka deneyin deriz!

Turp salatası, ferahlatıcı bir lezzet. Sironun ağırlığının yanına çok yakışacak salatanın yapılışını merak ediyorsanız adım adım anlattık!

Turp salatası, ferahlatıcı bir lezzet. Sironun ağırlığının yanına çok yakışacak salatanın yapılışını merak ediyorsanız adım adım anlattık!

Önce malzemelerimize bakalım...

  • Minik kırmızı turp

  • Ceviz

  • Maydanoz

  • Zeytinyağı

  • Limon suyu

  • Tuz

  • İsot

  • Sumak

1. Turpları ince ince dilimliyoruz.

2. Cevizleri ve maydanozları da doğruyoruz. Turpların üstüne bunları ekleyelim.

3. Zeytinyağı, limon suyu, tuz, isot ve sumağı karıştırıp salatamızın üzerine dökelim.

Bu salatanın yapılması işte bu kadar!

Çikolatalı mus, iftarda şeker ihtiyacınızı karşılarken midenizi de zorlamıyor.

Çikolatalı mus, iftarda şeker ihtiyacınızı karşılarken midenizi de zorlamıyor.

Çikolatalı musun malzemeleri şunlar: 

  • 1 yumurta sarısı

  • 180 gram bitter çikolata

  • 65 gram süt

  • 50 gram tereyağı

  • 200 ml krema

1. İlk olarak çikolatayı benmari eritiyoruz. Üzerine tereyağı ve sütü ekliyoruz.

2. Yumurta sarısını ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.

3. Bu sırada buzdolabından çıkan soğuk kremayı çırpıyoruz. Katı kıvama gelince çikolatalı karışıma ekliyoruz.

Kaşık kaşık yiyeceğiniz çikolatalı mus tarifi iftar sofranıza yakışacak.

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