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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 3. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 3. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 07:04

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 3. günü iftar menüsü burada. 👇

Artık 3. güne geldik. 3. günün ilk menüsü şöyle:

  • Tarhana çorbası

  • Beyti kebabı

  • Piyaz

  • Bulgur pilavı

  • Etimek tatlısı

Sıcak bir tarhana çorbası içerek orucumuzu açalım.

Sıcak bir tarhana çorbası içerek orucumuzu açalım.

Kışın en sevilen çorbası tarhana çorbası, iftar için de uygun bir çorba. Bu çorba için ihtiyacınız olanlar şunlar:

  • 4 yemek kaşığı tarhana

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı nane

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 diş sarımsak

  • 6 su bardağı su

  • Tuz - Karabiber

  • Pul biber

Tarhana çorbasını yaparken izleyeceğiniz adımlar şunlar:

1. Önce tarhanayı kuru naneyle güzelce karıştıralım. Üzerine de 2 bardak su ekleyip güzelce çırpıyoruz. Böyle 10-15 dakika yumuşayana kadar bekletiyoruz.

2. Kenarda tencereye yağları koyup salçamızı ekleyelim. Üzerine sarımsağı da ezip ekleyelim.

3. Artık tencereye tarhanayı koyup karıştırabiliriz. Üzerine baharatları da ekleyebilirsiniz.

4. Bu şekilde ara ara karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz ve hazır!

Bugün menümüzde bir kebap var. Beyti kebabı zor gibi görünen ama aslında oldukça basit bir tarif.

Bugün menümüzde bir kebap var. Beyti kebabı zor gibi görünen ama aslında oldukça basit bir tarif.

Beyti kebabı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 2 yufka

  • 4 yemek kaşığı tereyağı (yufka araları için)

  • 400 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım çay bardağı galeta unu

  • Tuz - Karabiber

  • Pul biber

Sosu için;

  • 1.5 yemek kaşığı salça

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz - Karabiber

Şimdi adım adım nasıl yapıldığına bakalım.

1. Soğan ve sarımsağı rondodan geçirmekle başlıyoruz. Rondodan geçirdikten sonra kaba alalım. 

2. Üzerine yumurtayı kıralım.

3. Diğer köfte malzemelerini de ekleyerek güzelce yoğuruyoruz.

4. Bir yufkayı ikiye bölerek yufkanın üstünü eritilmiş tereyağı ile yağlıyoruz. 

5. Yufkanın geniş tarafına kıymayı rulo olacak şekilde yayıyoruz. Kenarlardan biraz içe katlayarak yufkayı sıkıca rulo yapıyoruz.

6. Pişireceğimiz tepsiye alıp verev şeklinde keselim. Yufkanın üzerini tekrar yağlayalım. 180 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz. Bu süreçte elbette kendi başına bırakmadan ara ara kontrol ediyoruz.

7. Fırında beyti pişerken ocakta sosumuzu hazırlayalım. Sos tenceresine önce yağları koyup üstüne salçayı ekliyoruz. Biraz pişince baharatlarını ekleyip son kez karıştırıyoruz.

Beyti piştikten sonra üzerine salçalı sosumuzu dökelim ve şimdi yeme zamanı!

Salata olarak piyaz, kebap yanına iyi bir eşlikçi olur. Yapılışı da pratik olan piyazla kebabın lezzetini katlanıyor.

Salata olarak piyaz, kebap yanına iyi bir eşlikçi olur. Yapılışı da pratik olan piyazla kebabın lezzetini katlanıyor.

Piyazı kuru fasulyeli bir salata olarak tanımlayabiliriz. Yapmak için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı kuru fasulye

  • 1 soğan

  • 1 domates

  • 1 yumurta

  • 3-4 dal maydanoz

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limonun suyu

  • Tuz - Karabiber

  • Pul biber

  • Sumak

Hazırlamak da çok basit aslında.

1. Önce kuru fasulyeleri suda bekletip haşlıyoruz. 

2. Soğanları piyazlık doğruyoruz. Maydanozları da ince ince kıyıyoruz. Domatesleri de bu arada doğrayalım.

3. Bir yandan yumurtayı da haşlıyoruz.

4. Soğan, maydanoz ve domatesleri bir kaba alıyoruz, üzerine de kuru fasulyeleri ekliyoruz.

5. Şimdi sosunu hazırlayalım.

6. Kabın üzerine sosu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Son olarak yumurtaları da doğrayıp piyazın üstüne koyalım.

Enfes piyaz işte bu kadar kolay hazırlanıyor.

Kebap yanına en çok yakışan pilav elbette bulgur pilavı.

Kebap yanına en çok yakışan pilav elbette bulgur pilavı.

Bulgur pilavının yapılışının normal pilavdan çok farkı yok aslında. 

Bulgur pilavını yaparken şu malzemelere ihtiyacınız var:

  • 2 su bardağı bulgur pilavı

  • 1 domates

  • 1 soğan

  • 2 biber

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Yarım yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

  • Tuz

  • 4 su bardağı su

Bulgur pilavını yaparken uygulayacağınız adımlar ise şöyle:

1. Önce pilav tenceresine sıvı yağını koyup kızdırıyoruz. Üzerine yemeklik doğradığımız soğanları ekliyoruz.

2. Yuvarlak doğradığınız biberleri ve ezilmiş sarımsağı da ekliyoruz. Domatesi rendeleyip ekliyoruz. Artık salçasını da karıştırma zamanı.

3. Sıra bulgurları koymakta. Bulgurları da ekliyoruz ve şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. 

4. Tuzunu ve suyun ekleyip kapağını kapatıyoruz. Bulgurlar pişmeye yakın üzerine tereyağını ekliyoruz.

Demlenmesi için biraz bekliyoruz ve sonrasında kebap yanında servis edebilirsiniz.

Böyle bir ziyafeti etimek tatlısıyla bitirelim mi?

Böyle bir ziyafeti etimek tatlısıyla bitirelim mi?

Etimek tatlısı şerbetli tatlılardan ama daha hafif. Üzerinde muhallebisiyle rahat yenen tatlının malzemeleri şunlar:

  • 1.5 paket etimek

Muhallebisi için;

  • 1 litre süt

  • Yarım bardak şeker

  • 6 yemek kaşığı un

  • 2.5 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket vanilin

Şerbet için;

  • 3.5 su bardağı şeker

  • 3.5 su bardağı su

  • 2 damla limon

Üzeri için;

  • 1 paket krem şanti 

  • 1 su bardağı soğuk süt

1. Önce tabii ki şerbetimizle başlıyoruz. Su ve şekeri tencereye alalım ve karıştıralım. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. 

2. 20 dakika boyunca kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca limonu damlatıp ocaktan alıyoruz.

3. Bir dikdörtgen borcama etimekleri diziyoruz. 2 kat yaparsak çok daha güzel oluyor. 

4. Etimeklerin üzerine şerbeti gezdiriyoruz, her yerine ulaşması önemli.

5. Muhallebi için yağ ve vanilin dışında tüm malzemeyi tencereye alıyoruz. Bunu ocakta sürekli karıştırmak gerekiyor.

6. Koyulaşana kadar kısık ateşte pişirelim. Ocaktan almaya yakın vanilin ve tereyağını ekliyoruz. 1 dakika daha karıştırıp altını kapatabiliriz.

Muhallebiyi katılaşmadan ocaktan almanız gerekiyor.

7. 5 dakika dinlenen muhallebiyi şerbetlediğimiz etimeklerin üzerine döküyoruz. 

8. Son olarak krem şantiyi hazırlayalım ve muhallebi iyice soğuduktan sonra etimeklerin üzerine sürelim.

1 gece buzdolabında dinlendirirsek lezzeti katlanıyor!

3. günün 2. menüsüne de bakalım şimdi.

  • Erişteli çorba

  • Kuru fasulye

  • Pilav

  • Bal kabağı tatlısı

Erişteli çorba

Erişteli çorba

Doyurucu bir çorba yapayım diyorsanız erişteli çorba ideal! Çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 200 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 1 çay bardağı erişte

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz - Karabiber

  • Kırmızı toz biber

  • Nane

  • 1.5 litre sıcak su (kontrollü koyalım)

Terbiyesi için;

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yumurta

Malzemelerimiz biraz fazla doğru ama yapması o kadar zor değil, inanın!

1. Kıymayı tuz ve karabiberle yoğuralım ve minik köfteler yapalım.

2. Tavada az bir yağda köfteleri kızartıyoruz.

3. 1 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağı tencereye alalım. İncecik doğranan soğanları üzerine ekleyelim. Son olarak salçayı ekleyip kavuralım.

4. Suyunu da ekliyoruz. Üzerine köfteleri ve erişteleri de ekleyelim. Son olarak baharatları ekleyip karıştırıyoruz.

5. Şimdi sıra terbiyede. Terbiye için tüm malzemeleri karıştırıyoruz. Burada pürüzsüz bir kıvam elde etmeniz gerekiyor.

6. Asıl olay burası! Çorbanın kesilmemesi için terbiyeye çorbanın suyundan ekleyip karıştırıyoruz. Terbiyeyi çorbaya eklerken de sürekli çorbayı karıştırıyoruz.

Lezzetli mi lezzetli çorbamız hazır.

Kuru fasulye ister etli ister etsiz olsun çok sevilen bir bakliyat.

Kuru fasulye ister etli ister etsiz olsun çok sevilen bir bakliyat.

Kuru fasulye için malzemeler şunlar:

  • 2 su bardağı kuru fasulye

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2.5 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • Kırmızı toz biber

  • Tuz

Kuru fasulyeyi bir gece önceden suda bekletmemiz gerektiğini öncelikle söyleyelim. Kuru fasulye yaparken klasik yemek yapma adımlarını takip ediyoruz.

1. Önce yağları tencereye alıyoruz ve kızdırıyoruz. Üzerine yemeklik doğradığımız soğanları ekleyelim.

2. Bu şekilde iyice kavurduktan sonra salçaları ekleyelim. Salçanın kokusu çıkınca kuru fasulyeleri de ekleyelim. Şöyle güzel bir alt üst edip diğer malzemeleri ekleyelim ve bırakalım kendi başına pişsin.

Tabii ki kuru fasulye varsa pilav da vardır. Özellikle arpa şehriyeli pilav, kuru fasulye için en güzel yandaş!

Tabii ki kuru fasulye varsa pilav da vardır. Özellikle arpa şehriyeli pilav, kuru fasulye için en güzel yandaş!

Kuru fasulyenin yanında pilav olmadan o sofra tam sayılmaz. Pilavın malzemeleri şunlar:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 su bardağı pirinç

  • 1 avuç arpa şehriye

  • 2.5 su bardağı sıcak su

  • Tuz

1. Önce sıvı yağını tencereye alıyoruz ve kızmasını bekliyoruz. 

2. Arpa şehriyeyi kızan yağa atıp renk değiştirene kadar kavuruyoruz. 

3. Pirinci de yıkayıp süzdükten sonra tencereye alalım ve birkaç dakika karıştıralım.  

4. Suyunu da ekleyip kısık ateşe alıyoruz. Vaktimiz varsa yavaş yavaş pişirmek çok daha güzel.

5. Pirinçler yumuşadıktan sonra tereyağını da ekleyelim. 

Kuru-pilav ikilisinin yanına turşu da çok iyi gider, bizden söylemesi...

Bal kabağı tatlısı hafif tatlılardan. Üzerine tahin ve cevizle servis edilen bu tatlı tam iftara layık.

Bal kabağı tatlısı hafif tatlılardan. Üzerine tahin ve cevizle servis edilen bu tatlı tam iftara layık.

Bal kabağı varsa hemen yapmanız gereken tatlının malzemeleri az, yapılışı pratik.

  • 1 kg bal kabağı

  • 2 su bardağı şeker

Üzeri için;

  • Tahin

  • Ceviz

Bu tarif sizi hiç yormayacak!

1. Önce tencereye bal kabaklarını alalım ve üzerine şekeri dökelim. Böyle yaklaşık 5 saat bekletiyoruz.

2. Beklemenin sonunda kapağını kapatarak kısık ateşte yumuşayana kadar pişirelim.

Yumuşayan kabakları tahin ve cevizle servis edebilirsiniz.

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