'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 3. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Kışın en sevilen çorbası tarhana çorbası, iftar için de uygun bir çorba. Bu çorba için ihtiyacınız olanlar şunlar:

4 yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı nane

1 yemek kaşığı salça

1 diş sarımsak

6 su bardağı su

Tuz - Karabiber

Pul biber

Tarhana çorbasını yaparken izleyeceğiniz adımlar şunlar:

1. Önce tarhanayı kuru naneyle güzelce karıştıralım. Üzerine de 2 bardak su ekleyip güzelce çırpıyoruz. Böyle 10-15 dakika yumuşayana kadar bekletiyoruz.

2. Kenarda tencereye yağları koyup salçamızı ekleyelim. Üzerine sarımsağı da ezip ekleyelim.

3. Artık tencereye tarhanayı koyup karıştırabiliriz. Üzerine baharatları da ekleyebilirsiniz.

4. Bu şekilde ara ara karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz ve hazır!