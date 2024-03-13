'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 3. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Etimek tatlısı şerbetli tatlılardan ama daha hafif. Üzerinde muhallebisiyle rahat yenen tatlının malzemeleri şunlar:
Muhallebisi için;
Şerbet için;
3.5 su bardağı şeker
3.5 su bardağı su
2 damla limon
Üzeri için;
1 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
1. Önce tabii ki şerbetimizle başlıyoruz. Su ve şekeri tencereye alalım ve karıştıralım. Kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz.
2. 20 dakika boyunca kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca limonu damlatıp ocaktan alıyoruz.
3. Bir dikdörtgen borcama etimekleri diziyoruz. 2 kat yaparsak çok daha güzel oluyor.
4. Etimeklerin üzerine şerbeti gezdiriyoruz, her yerine ulaşması önemli.
5. Muhallebi için yağ ve vanilin dışında tüm malzemeyi tencereye alıyoruz. Bunu ocakta sürekli karıştırmak gerekiyor.
6. Koyulaşana kadar kısık ateşte pişirelim. Ocaktan almaya yakın vanilin ve tereyağını ekliyoruz. 1 dakika daha karıştırıp altını kapatabiliriz.
Muhallebiyi katılaşmadan ocaktan almanız gerekiyor.
7. 5 dakika dinlenen muhallebiyi şerbetlediğimiz etimeklerin üzerine döküyoruz.
8. Son olarak krem şantiyi hazırlayalım ve muhallebi iyice soğuduktan sonra etimeklerin üzerine sürelim.
1 gece buzdolabında dinlendirirsek lezzeti katlanıyor!
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