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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 26. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 26. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü burada. 👇

Artık sona iyice yaklaştık. 26. gün için ilk menümüz şöyle:

  • Sebze çorbası

  • Kuzu külbastı

  • İstiridye mantar sote

  • Profiterol

Kış için vitaminli bir çorba arıyorsanız sebze çorbasını deneyebiliriniz.

Kış için vitaminli bir çorba arıyorsanız sebze çorbasını deneyebiliriniz.

Bu çorbayı yaparken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • 1 kabak

  • 1 soğan

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 su bardağı süt

  • Tuz

  • Birkaç damla limon suyu

  • 1 litre su

1. Sebzeleri minik minik doğruyoruz.

2. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve tereyağını tencereye alıyoruz. Üzerine soğanı ekleyip biraz çeviriyoruz. Üzerine patates ve havucu ekleyip çeviriyoruz.

3. Son olarak kabakları da ekleyip iyice karıştırıyoruz. 

4. Suyunu da ekleyip sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. 

5. 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp üzerine unu ekliyoruz.

6. Üzerine sütü yavaş yavaş ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Birkaç dakika pişirdikten sonra ocaktan alıyoruz.

7. Tencerede pişen sebzelerin üzerine bu sütlü karışımı yavaşça sürekli karıştırarak ekliyoruz.

8. Böyle 3-4 dakika pişirip ocaktan alıyoruz.

Lezzetli bir ana yemek için iftarda kuzu külbastı tercih edebilirsiniz.

Lezzetli bir ana yemek için iftarda kuzu külbastı tercih edebilirsiniz.

Kuzu külbastı için gerekli malzemeler şunlar:

  • Yarım kilo kuzu külbastı

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • 3 diş sarımsak 

  • Kırmızı toz biber

  • Kekik

  • Tuz - Karabiber

1. Bir kaba zeytinyağı, baharatları ve ezilmiş sarımsağı alıyoruz.

2. Marineyi karıştırıyoruz ve etleri bu sosun içinde güzelce yoğuruyoruz.

3. Kabı streçleyip 3-4 saat buzdolabında dinlendiriyoruz.

4. Sürenin sonunda önceden ısıttığınız tavaya marine etleri alıyoruz.

5. 10-15 saniyede bir çevirerek altının ve üstünün güzelce pişmesini sağlıyoruz.

Et yanına istiridye mantar sote iyi gider!

Et yanına istiridye mantar sote iyi gider!

Bu tarif için malzemeler şunlar:

  • 500 gram istiridye mantarı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz - Karabiber

  • Kekik

1. Mantarları doğruyoruz.

2. Tavaya sıvı yağı ekleyip üzerine mantarları ekliyoruz.

3. Kızaran mantarların üstüne tereyağını ekliyoruz.

4. Piştikten sonra ezilmiş sarımsağı ve baharatları da ekliyoruz.

5. Limon suyunu da ekleyip birkaç kere çevirip servis tabağına alabiliriz.

Ve sıra geldi tatlıya. Tatlı için profiterol yapmaya ne dersiniz?

Ve sıra geldi tatlıya. Tatlı için profiterol yapmaya ne dersiniz?

Profiterol için malzemeler şunlar:

  • 150 gram tereyağı

  • 1.5 su bardağı un

  • 1.5 su bardağı su

  • 3 yumurta

Kreması için;

  • 2 su bardağı süt

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 çay bardağı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 2 yumurta sarısı

  • 1 paket vanilin

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

  • 1 paket krema

  • 200 gram bitter kuvertür çikolata

1. Hamuru için suyu ve yağı tencereye alıyoruz. Unu da ekleyip sürekli karıştırıyoruz. 

2. Ocağı kapatıp soğuması için kenara alıp bekletiyoruz. Bir süre soğumasını bekledikten sonra yumurtaları tek tek ekliyoruz. Her eklediğimiz yumurtayı güzelce karıştırmalıyız.

3. Bu hamuru sıkma torbasına koyup yuvarlak şekilde fırın tepsisine sıkıyoruz. Bu şekilde 180 derecede 40 dakika pişiriyoruz.

4. Krema için vanilin hariç tüm malzemeleri ocağa alıp karıştırıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekliyoruz ve karıştırıyoruz. 

5. Sıkma torbasına aldığımız kremayı her profiterol topunun içine sıkıyoruz ve servis tabağına alıyoruz.

6. Çikolata sosu için kremayı ısıtıyoruz ve üzerine çikolatayı alıp karıştırıyoruz. Biraz ılınınca profiterol toplarının üzerine döküyoruz.

İkinci alternatif menümüz ise şöyle:

  • Tavuk suyuna çorba

  • Türlü

  • Etli noddle

  • Muzlu rulo pasta

Vitaminli bir başka çorba tavuk suyu çorbası.

Vitaminli bir başka çorba tavuk suyu çorbası.

Bu çorba için malzemeler şunlar:

  • 1 tavuk göğsü

  • 1 soğan

  • 1 çay bardağı şehriye

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 litre su

  • Tuz - Karabiber

1. Tavuk göğsünü tuz ve soğanla birlikte haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra tavukları didikliyoruz. Suyunu da kenara alıyoruz.

2. Tencereye yağı koyup üzerine unu ekliyoruz. Biraz kavurduktan sonra tavuk suyunu yavaş yavaş ekliyoruz.

3. Kaynayan suya şehriyeyi ekliyoruz. 

4. Şehriyeden sonra didiklenen tavukları ve karabiberi ekliyoruz. Biraz kaynatıp kenara alabiliriz.

Hafif bir yemek olan türlüyle devam edelim...

Hafif bir yemek olan türlüyle devam edelim...

Türlünün malzemeleri şunlar:

  • 2 patlıcan

  • 2 kabak

  • 2 patates

  • 1 soğan

  • 2 domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı sıcak su

  • Tuz - Karabiber

  • Pul biber

1. Tüm sebzeleri türlü için doğruyoruz. Soğanları da yemeklik doğruyoruz.

2. Tencereye yağı alıyoruz ve üzerine soğanları alıp kavuruyoruz.

3. Sarımsağı da ekleyip biraz karıştırıyoruz. Sonra salçayı da ekliyoruz.

4.Tüm sebzeleri tencereye alıyoruz ve karıştırıyoruz.

5. Üzerine baharatlarını ve suyunu da ekliyoruz. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz.

Türlü yanına etli noddle tarifini denemek ister misiniz?

Türlü yanına etli noddle tarifini denemek ister misiniz?

Bu tarif için malzemeler şunlar:

  • 1 paket noddle

  • 250 gram antrikot

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kapya biber

  • 1 havuç

  • 1 yemek kaşığı susam

  • Karabiber

1. Noddle'ı pişiriyoruz. 

2. Antrikotları jülyen kesiyoruz. 1 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıp yağda yüksek ateşte pişiriyoruz.

3. Kapya biberi ve havucu jülyen doğruyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıyoruz ve sebzeleri burada soteliyoruz.

4. Üzerine soya sosu, karabiber ve etleri ekleyip çeviriyoruz. Bu karışıma haşlanan noddle'ı da ekleyip karıştırıyoruz.

5. Ayrı bir yerde susamı kavuruyoruz.

Hazırladığımız etli noddle'ı servis tabağına alıp üzerine susamı döküp servis ediyoruz.

Muzlu rulo pasta yapmak için birinin doğum günü olmasına gerek yok.

Muzlu rulo pasta yapmak için birinin doğum günü olmasına gerek yok.

Bu pastayı yapmak için malzemeler şunlar:

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • Arası için muz

Kreması için;

  • 500 ml süt

  • 1 paket vanilin

  • 2.5 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

1. Krema için vanilin ve tereyağı dışındaki tüm malzemeleri tencereye alıyoruz. Kıvamı koyulaşınca vanilin ve tereyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Kaynayınca kenara alıp soğumaya bırakıyoruz.

2. Yumurta şekeri çırpıyoruz. Diğer malzemeleri ekleyip spatulayla karıştırıyoruz.

3. Fırın tepsisine pandispanya kekini yayıyoruz ve 170 derecede pişiriyoruz.

4. Fırından çıktığında önce rulo yapıp sarıyoruz ve böyle soğutuyoruz.

5. Soğuduktan sonra içine kremasını sürüp muzunu koyuyoruz. Yavaşça rulo şeklinde sararak son haline getiriyoruz.

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