'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 26. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Profiterol için malzemeler şunlar:

150 gram tereyağı

1.5 su bardağı un

1.5 su bardağı su

3 yumurta

Kreması için;

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

1 paket krema

200 gram bitter kuvertür çikolata

1. Hamuru için suyu ve yağı tencereye alıyoruz. Unu da ekleyip sürekli karıştırıyoruz.

2. Ocağı kapatıp soğuması için kenara alıp bekletiyoruz. Bir süre soğumasını bekledikten sonra yumurtaları tek tek ekliyoruz. Her eklediğimiz yumurtayı güzelce karıştırmalıyız.

3. Bu hamuru sıkma torbasına koyup yuvarlak şekilde fırın tepsisine sıkıyoruz. Bu şekilde 180 derecede 40 dakika pişiriyoruz.

4. Krema için vanilin hariç tüm malzemeleri ocağa alıp karıştırıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

5. Sıkma torbasına aldığımız kremayı her profiterol topunun içine sıkıyoruz ve servis tabağına alıyoruz.

6. Çikolata sosu için kremayı ısıtıyoruz ve üzerine çikolatayı alıp karıştırıyoruz. Biraz ılınınca profiterol toplarının üzerine döküyoruz.