'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 26. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Bu çorbayı yaparken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
1 havuç
1 patates
1 kabak
1 soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
Tuz
Birkaç damla limon suyu
1 litre su
1. Sebzeleri minik minik doğruyoruz.
2. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve tereyağını tencereye alıyoruz. Üzerine soğanı ekleyip biraz çeviriyoruz. Üzerine patates ve havucu ekleyip çeviriyoruz.
3. Son olarak kabakları da ekleyip iyice karıştırıyoruz.
4. Suyunu da ekleyip sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz.
5. 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp üzerine unu ekliyoruz.
6. Üzerine sütü yavaş yavaş ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Birkaç dakika pişirdikten sonra ocaktan alıyoruz.
7. Tencerede pişen sebzelerin üzerine bu sütlü karışımı yavaşça sürekli karıştırarak ekliyoruz.
8. Böyle 3-4 dakika pişirip ocaktan alıyoruz.