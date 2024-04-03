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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 24. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

etiket 'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 24. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 24. günü iftar menüsü burada. 👇

Sona çok yaklaştık. 24. güne özel ilk menümüz şöyle:

  • Arpa şehriyeli yoğurt çorbası

  • Zeytinyağlı bakla

  • Kayseri yağlaması

  • Karakuş tatlısı

Şehriyeli yoğurt çorbası, yoğurt çorbasına alternatif bir seçenek.

Şehriyeli yoğurt çorbası, yoğurt çorbasına alternatif bir seçenek.

Bu çorbayı yapmak için almanız gerekenler şunlar:

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı arpa şehriye

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • Tuz

  • 1 litre su

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Nane

1. Yumurta, un ve yoğurdu tencereye alıyoruz ve karıştırıyoruz.

2. Üzerine suyu da ekleyip kaynatıyoruz.

3. Kaynayınca arpa şehriyeleri ekliyoruz ve şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tuzu da ekleyip karıştırıyoruz.

4. Üzeri için yağları sos tenceresine alıp ısıtıyoruz. Üzerine naneyi ekleyip karıştırıyoruz. Kokusu çıkınca çorbaya ekleyip son kez karıştıryoruz.

Hafif bir meze olan zeytinyağlı bakla ile devam edelim...

Hafif bir meze olan zeytinyağlı bakla ile devam edelim...

Zeytinyağlı bakla yaparken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • Yarım kilo bakla

  • 1 soğan

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • Dereotu

  • Tuz

  • Yarım limonun suyu

  • 1 tatlı kaşığı un

  • Üzeri için sarımsaklı yoğurt

1. Önce baklaları temizliyoruz. Daha sonra tencereye yağı alıyoruz.

2. Yemeklik doğradığımız soğanı yağın üzerine alıp kavuruyoruz. Soğanların üzerine şekeri de ekliyoruz.

3. Baklaları da bu aşamada ekleyebiliriz. Baklayı ekledikten sonra ezmemek için yavaşça karıştırıyoruz.

4. Biraz çevirdikten sonra tuzunu ve suyunu ekliyoruz. Böyle 15-20 dakika pişirsek yeter.

5. Un ve limon suyunu bir kapta karıştırıyoruz. 15-20 dakikanın sonunda terbiyeyi de ekleyip birkaç dakika karıştırıyoruz. 

6. Piştikten sonra dereotunu da kıyıp üzerine ekliyoruz.

Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt dökebiliriz.

24. gün için ana yemeğimiz Kayseri yağlaması.

24. gün için ana yemeğimiz Kayseri yağlaması.

Kayseri'den gelen bu lezzet için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 paket tortilla

  • 500 gram kıyma

  • 2 soğan

  • 2 biber

  • 2 domates

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı salça

  • Tuz - Karabiber

  • Pul biber

  • Kimyon

  • 1 çay bardağı sıcak su

  • Üzeri için sarımsaklı yoğurt

1. Lavaşı kendiniz de yapabilirsiniz ama pratik olmasını istiyorsanız tortilla kullanabilirsiniz.

2. Tavaya kıymayı alıp kavuruyoruz. 

3. Rengi döndükten sonra yağları ekliyoruz. Soğanı, ezilmiş sarımsağı ve sebzeleri ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. 

4. Salça ve baharatları da ekleyip çeviriyoruz. Doğranan domatesleri de ekliyoruz.

5. Biraz sulu olması gerektiği için sıcak suyunu ekleyip 10 dakika pişiriyoruz.

6. Lavaşı en alta koyup üstüne kıymalı harçtan güzelce yayıyoruz. Bu harcın her yere gelmesi gerekiyor. 

7. Tüm lavaşlara bu şekilde kıymalı harcı yayıp hazırlıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurtla servis edebiliriz.

Karakuş tatlısını duymadıysanız şimdi denemek için tam sırası.

Karakuş tatlısını duymadıysanız şimdi denemek için tam sırası.

Bu tatlıyı yaparken malzemeleriniz şunlar:

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı su

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • Bir tutam tuz

  • Bir tutam kabartma tozu

  • 4 su bardağı un

  • Açmak için nişasta

  • Arası için ceviz

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı şeker 

  • 3.5 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

1. Şerbet için su şekeri kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra limonu ekliyoruz ve 20 dakika daha kaynatmaya devam ediyoruz. 

2. Hamur için tüm malzemeleri bir araya getirip yoğuruyoruz. 

3. Kulak memesi kıvamında olacak hamuru 6 bezeye ayırıp dinlendiriyoruz.

4. Bezeler dinlendikten sonra açma aşamasına geçiyoruz. Açarken nişasta kullanırsanız daha rahat açabilirsiniz. 

5. Baklava inceliğinde bir hamur açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra üst üste gelecek şekilde katlıyoruz. 

6. Toplamda 4 kat olacak şekilde katlıyoruz. Üstten bir alt kata ceviz içi koyuyoruz. 

7. Son katı kapattıktan sonra kesiyoruz ve kenarlardan birleştiriyoruz. Sonunda şekere paketine benzeyen bir şekil elde ediyoruz.

8. Bu hamurları yağda kızartıyoruz. Güzelce kızaran tatlıları soğuk şerbete koyuyoruz. Şerbeti çekince çıkarıyoruz.

24. günün alternatif menüsü şöyle:

  • Bamya çorbası

  • Izgara hindi fileto

  • Patates püresi

  • Gül tatlısı

Farklı bir çorba denemek isterseniz bamya çorbasını yapabilirsiniz.

Farklı bir çorba denemek isterseniz bamya çorbasını yapabilirsiniz.

Bamya çorbası yaparken kullanılacak malzemeler şunlar:

  • 200 gram kurutulmuş bamya

  • 250 gram kuşbaşı

  • 1 soğan

  • 6 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 tatlı kaşığı salça

  • 1.5 litre su

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz

1. Soğanı yemeklik doğruyoruz. 

2. 3 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye alıyoruz. Kuşbaşı etleri yağın üzerine alıp biraz renk değiştirene kadar çeviriyoruz.

3. Suyu etlerin üzerine ekliyoruz ve pişiriyoruz.

4. Bamyaları da tencereye alıp üzerine kadar su koyuyoruz. Limon suyunu da ekleyip kısa bir süre haşlıyoruz.

5. Etler haşlandıktan sonra etleri çıkartıyoruz ve suyunu kenara alıyoruz.

6. 3 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye alıyoruz. Üzerine yemeklik soğanı ekliyoruz. Biraz kavurduktan sonra salçayı ekliyoruz. 

7. Tencereye etleri ekleyip karıştırıyoruz. Kenara aldığımız et suyunu süzüp etlerin üzerine ekliyoruz.

8. Kaynayan suya bamyaları ekliyoruz. Tuzunu da ekledikten sonra 25 dakika pişirip servis edebiliriz.

Bu menünün ana yemeği ızgara hindi fileto.

Bu menünün ana yemeği ızgara hindi fileto.

Bu yemeği yapmak için gerekli malzemeler şunlar:

  • 2 hindi fileto

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • Tuz - Karabiber

  • Kekik

1. Tüm sos malzemelerini karıştırıyoruz. 

2. Hindileri bu karışıma ekleyip iyice marine ediyoruz. Marine ettiğimiz hindileri buzdolabında bir süre bekletelim.

3.  Tavayı ısıtıp içine yağı ekliyoruz. Dinlenen filetoları yağa alıp güzelce pişiriyoruz. 

Bu yemeği yapmak bu kadar basit!

Eee hindi filetonun yanına patates püresi yakışmaz mı?

Eee hindi filetonun yanına patates püresi yakışmaz mı?

Patates püresi için malzemeler şunlar:

  • 4 patates

  • Yarım su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz - Karabiber

1. Önce patatesleri haşlamakla başlayalım.

2. Haşlanan patateslerin suyunu süzdükten sonra üzerine tereyağını ekliyoruz. 

3. Tuz, karabiber ve sütü ekleyip karıştırıyoruz.

Son olarak gül tatlısını da yapıp menümüzü tamamlayalım.

Son olarak gül tatlısını da yapıp menümüzü tamamlayalım.

Bu tatlı için malzemeler şunlar:

  • 125 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 2.5 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı su

  • 3 su bardağı şeker

1. Önce şerbetle başlıyoruz. Bunun için şekerle suyu karıştırıyoruz. Bu şekilde 10 dakika kaynatıyoruz. 

2. Hamur için tereyağını eritiyoruz. Sıvı yağı, yoğurt, irmiği de ekleyip karıştırıyoruz.

3. Diğer kuru malzemeleri de ekleyip hamur haline getiriyoruz.

4. Çok kalın olmayacak şekilde hamuru açıp çay bardağı ağzıyla kesiyoruz.

5. Kesilen dairelerinden üç tanesinin ucu üst üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu hamurları rulo şeklinde yuvarlıyoruz. Ruloyu ortadan ikiye bölüp kaldırdığımızda gül şekli olmuş oluyor.

6. Tüm hamura aynı şekilde gül şekli verdikten sonra fırına alıp 160 derecede 30 dakika pişiriyoruz. 

7. Kurabiyeler fırından çıkınca ilk sıcağını atar atmaz şerbetini döküyoruz.

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