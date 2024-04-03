'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 24. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Bu tatlıyı yaparken malzemeleriniz şunlar:
1 yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı su
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı sirke
Bir tutam tuz
Bir tutam kabartma tozu
4 su bardağı un
Açmak için nişasta
Arası için ceviz
Şerbeti için;
3 su bardağı şeker
3.5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
1. Şerbet için su şekeri kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra limonu ekliyoruz ve 20 dakika daha kaynatmaya devam ediyoruz.
2. Hamur için tüm malzemeleri bir araya getirip yoğuruyoruz.
3. Kulak memesi kıvamında olacak hamuru 6 bezeye ayırıp dinlendiriyoruz.
4. Bezeler dinlendikten sonra açma aşamasına geçiyoruz. Açarken nişasta kullanırsanız daha rahat açabilirsiniz.
5. Baklava inceliğinde bir hamur açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra üst üste gelecek şekilde katlıyoruz.
6. Toplamda 4 kat olacak şekilde katlıyoruz. Üstten bir alt kata ceviz içi koyuyoruz.
7. Son katı kapattıktan sonra kesiyoruz ve kenarlardan birleştiriyoruz. Sonunda şekere paketine benzeyen bir şekil elde ediyoruz.
8. Bu hamurları yağda kızartıyoruz. Güzelce kızaran tatlıları soğuk şerbete koyuyoruz. Şerbeti çekince çıkarıyoruz.