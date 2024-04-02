'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 23. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Mantı çok seviyorsanız ama açmakla uğraşmak istemiyorsanız mantı makarna tarifi tam size göre! Bu tarifin malzemeleri şunlar:

1 paket mantı makarna

300 gram kıyma

1 soğan

Tuz - Karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1. Kıymayı hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için soğanı rendeliyoruz ve kıymayla karıştırıyoruz. Tuz ve karabiberi de koyup yoğuruyoruz.

2. Mantı makarnaları teker teker bu harçla dolduruyoruz.

3. Doldurduktan sonra makarna gibi haşlıyoruz.

4. Bu sırada sarımsakları ezip yoğurtla karıştırıyoruz.

5. Tereyağını tavaya alıp üzerine salça ekliyoruz. Biraz makarnanın suyundan koyup sos kıvamına getiriyoruz.

Makarnayı tabağa aldıktan sonra üstüne yoğurt ve salça ekleyip servis ediyoruz.