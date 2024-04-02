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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 23. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 23. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 23. günü iftar menüsü burada. 👇

23. gün için ilk menü şöyle:

  • Mantar çorbası

  • Karnabahar kızartması

  • Mantı makarna

  • Milföy pasta

Mantar çorbası herkesin çok sevdiği lezzetlerden.

Mantar çorbası herkesin çok sevdiği lezzetlerden.

Bu çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 1 paket mantar

  • 1 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2.5 yemek kaşığı un

  • 1 su bardağı süt

  • 3 su bardağı su

  • Tuz - Karabiber

1. Mantarları istediğiniz şekilde dilimleyerek başlayalım.

2. Soğanı ve sarımsağı dilimliyoruz. 

3. Tencereye yağları koyup eritiyoruz. Üzerine soğan ve sarımsakları da ekleyip çeviriyoruz. 

4. Mantarları da ekleyip karıştırıyoruz. İyice kavrulan mantarların üzerine unu ekliyoruz.

5. Bu şekilde bir süre kavurduktan sonra suyu yavaş yavaş ekliyoruz.

6. Kaynayan çorbaya sütü ve baharatlarını da ekleyip biraz daha kaynatıyoruz ve hazır!

Sebzelerden devam edelim. İftar için karnabahar kızartması yapmaya ne dersiniz?

Sebzelerden devam edelim. İftar için karnabahar kızartması yapmaya ne dersiniz?

Lezzetli bir sebze ara sıcağı olan bu tarif için malzemeler şunlar:

  • 1 karnabahar

Kızartma kaplaması için;

  • 1 su bardağı süt

  • 2 yumurta

  • 4 yemek kaşığı un

  • Tuz

1. Karnabaharları 10 dakika haşlıyoruz.

2. Haşlanırken kaplama malzemelerini kaba alıp çırpıyoruz.

3. Karnabaharların hepsini bu malzemeye alıp karıştırıyoruz. 

4. Güzelce kaplanan karnabaharları kızgın yağa atıp kızartabilirsiniz.

Mantı makarna iftar için güzel bir ana yemek.

Mantı makarna iftar için güzel bir ana yemek.

Mantı çok seviyorsanız ama açmakla uğraşmak istemiyorsanız mantı makarna tarifi tam size göre! Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 1 paket mantı makarna

  • 300 gram kıyma

  • 1 soğan

  • Tuz - Karabiber

  • 1 kase yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı salça

1. Kıymayı hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için soğanı rendeliyoruz ve kıymayla karıştırıyoruz. Tuz ve karabiberi de koyup yoğuruyoruz.

2. Mantı makarnaları teker teker bu harçla dolduruyoruz.

3. Doldurduktan sonra makarna gibi haşlıyoruz.

4. Bu sırada sarımsakları ezip yoğurtla karıştırıyoruz.

5. Tereyağını tavaya alıp üzerine salça ekliyoruz. Biraz makarnanın suyundan koyup sos kıvamına getiriyoruz.

Makarnayı tabağa aldıktan sonra üstüne yoğurt ve salça ekleyip servis ediyoruz.

En kolay pastalarda biri olan milföy pasta iftar için ideal bir tatlı.

En kolay pastalarda biri olan milföy pasta iftar için ideal bir tatlı.

Kolay bu tarifin malzemeleri şunlar: 

  • 10 tane milföy

  • 3.5 su bardağı süt

  • 5 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı nişasta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı labne

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket vanilin

  • Çilek

1. Labne, tereyağı ve vanilin dışında tüm krema malzemelerini tencereye alıp karıştırıyoruz.

2. Krema kaynadığında labne, tereyağı ve vaniliniz ekleyip karıştırıyoruz. Birkaç dakika sonra ocaktan alıyoruz.

3. Milföyleri eşit şekilde bölüp üzerine çatalla delikler açıyoruz.

4. Fırın kabına aldığımız milföylerin üzerine kabarmaması için bir fırın kabı yerleştiriyoruz. Fırına aldığınız milföyleri 180 derecede kızarana kadar pişiriyoruz.

5. Krema soğuyunca 1-2 dakika çırpıyoruz. Sıkma torbasına aldığımız kremayı milföy yaprağına sıkıyoruz. Üzerine tekrar bir milföy koyup tekrar krema sıkıyoruz. Son katı da koyup üzerini çilekle süsleyebiliriz.

23. gün için alternatif menü önerimiz şöyle:

  • Yoğurtlu çorba

  • Patlıcan kebabı

  • Domatesli bulgur pilavı

  • Kolay şöbiyet

Yoğurt çorbası, ferahlatıcı bir lezzet.

Yoğurt çorbası, ferahlatıcı bir lezzet.

Herkesin severek içtiği çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 2 su bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı un

  • Tuz

  • 1 litre su

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Nane

1. Pirinçleri önce haşlıyoruz. 

2. Yoğurt, un ve yumurta sarısını karıştırıyoruz. Pirinçlerin suyundan bu karışıma ekleyip çırpıyoruz.

3. Hazırladığımız terbiyeyi haşlanan pirinçlerin üzerine yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırıyoruz. 

4. Sosu için yağları sos tenceresine alıyoruz. Üzerine naneyi ekliyoruz ve kızdırıyoruz. Bu sosu çorbamıza ekleyerek servise hazır hale getiriyoruz.

Bugün menümüzde lezzetli mi lezzetli patlıcan kebabı var.

Bugün menümüzde lezzetli mi lezzetli patlıcan kebabı var.

Bu kebabı yaparken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 5 patlıcan

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 500 gram kıyma

  • Tuz - Karabiber

  • Pul biber

  • Biber

  • Domates

1. Patlıcanları kalın şekilde dörde ya da beşe bölüyoruz.

2. Fırın tepsisine alıp üzerlerini yağlıyoruz. Tuzunu da atıp karıştırıyoruz. Fırında 200 derecede 20-25 dakika biraz yumuşayana kadar pişiriyoruz.

3. Sıra kıymasını yapmaya geldi. Kıymayı bir kaba alıp üzerine baharatlarını ekliyoruz. 

4. Patlıcan boyutunda köfteler yapıyoruz ve tepsiye bir patlıcan bir köfte olacak şekilde diziyoruz. Üzerine domates ve biberleri süs olarak yerleştiriyoruz. Fırında 190 derecede pişiriyoruz.

Kebap varsa yanında domatesli bulgur pilavı var demektir!

Kebap varsa yanında domatesli bulgur pilavı var demektir!

Bu lezzetli pilav için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı bulgur

  • 2 su bardağı sıcak su

  • 2 domates

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1. Önce sıvı yağı tencereye alıyoruz ve üzerine soğanı ekliyoruz.

2. Biraz kavurduktan sonra salçayı ekliyoruz. 

3. Domatesleri küp küp doğruyoruz. Tencereye domatesleri alıyoruz, üzerine bulguru da ekleyip çeviriyoruz. 

4. Suyunu ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çektikten sonra tereyağını ekleyip demlenmeye bırakıyoruz.

Sevilen tatlının kolay versiyonu iftar için tercih edilebilir.

Sevilen tatlının kolay versiyonu iftar için tercih edilebilir.

Kolay şöbiyeti hazırlarken kullanacağınız malzemeler şunlar:

  • 10 baklavalık yufka

  • 100 gram tereyağı

Şerbeti için;

  • 1.5 su bardağı şeker

  • 2 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

Kaymağı için;

  • 1 su bardağı süt

  • 2.5 yemek kaşığı irmik

  • 1 paket vanilin

1. Şerbet için su ve şekeri tencereye alıyoruz ve karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekliyoruz. 15-20 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz.

2. Kaymağı için süt ve irmiği tencereye alıp karıştırıyoruz. Kıvamı koyulaşana kadar pişiriyoruz. Koyulaştığında vanilini ekleyip soğumaya bırakıyoruz.

3. Tereyağını eritiyoruz. İki yufkanın arasına tereyağını sürüyoruz. Bu şekilde 15 yufkayı yağlıyoruz. En üste yağ sürmüyoruz tabii.

4. Yağladığımız baklava yufkalarını kare şeklinde kesiyoruz. 20 kare yapsak yeter.

5. Her karenin içine kaymaktan koyuyoruz. 

6. Kaymak koyduğumuz her yufkayı üçgen şeklinde kapatıyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.

7. Fırından çıkıp ilk sıcağını atınca soğuk şerbeti gezdiriyoruz.

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