'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 23. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Kolay şöbiyeti hazırlarken kullanacağınız malzemeler şunlar:
10 baklavalık yufka
100 gram tereyağı
Şerbeti için;
1.5 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Kaymağı için;
1 su bardağı süt
2.5 yemek kaşığı irmik
1 paket vanilin
1. Şerbet için su ve şekeri tencereye alıyoruz ve karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekliyoruz. 15-20 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz.
2. Kaymağı için süt ve irmiği tencereye alıp karıştırıyoruz. Kıvamı koyulaşana kadar pişiriyoruz. Koyulaştığında vanilini ekleyip soğumaya bırakıyoruz.
3. Tereyağını eritiyoruz. İki yufkanın arasına tereyağını sürüyoruz. Bu şekilde 15 yufkayı yağlıyoruz. En üste yağ sürmüyoruz tabii.
4. Yağladığımız baklava yufkalarını kare şeklinde kesiyoruz. 20 kare yapsak yeter.
5. Her karenin içine kaymaktan koyuyoruz.
6. Kaymak koyduğumuz her yufkayı üçgen şeklinde kapatıyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.
7. Fırından çıkıp ilk sıcağını atınca soğuk şerbeti gezdiriyoruz.