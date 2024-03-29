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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 19. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 19. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü burada. 👇

19. güne özel ilk menümüz şu şekilde:

  • Soğan çorbası

  • Barbunyalı taze fasulye yemeği

  • Gnocchi

  • Muhallebili kadayıf

Soğan çorbasıyla başlıyoruz.

Soğan çorbasıyla başlıyoruz.

Soğan çorbası size biraz farklı bir tat gelebilir. Denemek için malzemeler şunlar:

  • 3 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 100 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 litre su

  • Tuz - Karabiber

1. Soğanları ince ince doğruyoruz. 

2. Tereyağını tencereye alıyoruz ve üzerine soğanları ekleyip kavuruyoruz. 

3. Renk değiştirmeye başlayınca unu da ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.

4. Suyunu, baharatlarını ve sarımsağı ekliyoruz. 30 dakika sonunda çorbamız hazır!

Barbunyalı taze fasulye yemeği, iftara hafif bir yemek arayanlar için düşünülebilir.

Barbunyalı taze fasulye yemeği, iftara hafif bir yemek arayanlar için düşünülebilir.

Barbunyalı taze fasulye yemeği yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 1.5 su bardağı haşlanmış barbunya

  • Yarım kilo taze fasulye

  • 1 soğan

  • 1 domates

  • 2 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 3 su bardağı sıcak su

  • Tuz - Karabiber

1. Taze fasulyeleri ayıklayıp ikiye bölüyoruz.

2. Tencereye zeytinyağını alıp üzerine doğradığımız soğanları ekliyoruz.

3. Biraz renk değiştirince sarımsakları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

4. Domatesi soyup küp küp doğrayıp tencereye ekliyoruz. Bundan sonra salçayı da ekliyoruz.

5. Taze fasulyeleri de ekleyip 5 dakika kavuruyoruz. Suyunu, toz şekerini, tuzunu ve karabiberini ekliyoruz. Bu şekilde 20 dakika pişiriyoruz.

6. Sürenin sonunda haşlanan barbunyaları ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Böyle 5 dakika pişirsek yeter.

Ana yemeğimiz de hazır!

Sürekli makarna, pilav yemekten sıkıldıysanız gnocchi farklı bir tarif.

Sürekli makarna, pilav yemekten sıkıldıysanız gnocchi farklı bir tarif.

Gnocchi yapmak için malzemeler şunlar:

  • 2 patates

  • 1 yumurta sarısı

  • 1.5 su bardağı un

  • Tuz - Karabiber

Gnocchinin hamurunu yapmak çok kolay. 

1. Patatesleri haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra soyuyoruz ve tel süzgeçten geçiriyoruz. Bunun sonunda pürüzsüz kıvamda bir patates ezmesi elde ediyoruz.

2. Bu püreye diğer malzemeleri de ekleyip yoğuruyoruz. Burada unu kontrollü eklemekte fayda var.

3. Ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra ince rulo yapıp gnocchi şeklini verip kaynamış suda 2 dakika pişiriyoruz.

Gnocchinizi istediğiniz bir sosla servis edebilirsiniz.

Muhallebili kadayıf tarifini daha önce hiç denemediyseniz şimdi denemeye ne dersiniz?

Muhallebili kadayıf tarifini daha önce hiç denemediyseniz şimdi denemeye ne dersiniz?

Bu tarifte iki aşama var. Bu tatlı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 250 gram kadayıf

  • 1.5 su bardağı ceviz

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 5 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebi için;

  • 1 litre süt

  • 4 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı nişasta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 paket vanilin

1. Kadayıfları küçük küçük kırıyoruz. 

2. Bir tavada tereyağını eritiyoruz. Üzerine kadayıfları ekleyip güzelce karıştırıyoruz.

3. Kadayıflar renk değiştirince cevizi de ekliyoruz. Son kez karıştırdıktan sonra soğuması için kenara alalım.

4. Şimdi sıra muhallebide. Bunun için krema, vanilin ve yumurta sarısı dışında tüm malzemeleri tencereye alıyoruz.

5. Bunları güzelce çırpıyoruz. Daha sonra yumurta sarısını ekleyip hızlıca karıştırıyoruz.

6. Muhallebi biraz soğuduktan sonra kremasını ve vanilini ekliyoruz. 

7. Bir kaba önce kadayıfları seriyoruz. Üzerine muhallebiyi güzelce yayıyoruz. Sonra üstüne tekrar kadayıf ekliyoruz.

Bu tarif bitti bile!

Alternatif menümüz ise şöyle:

  • Kabak çorbası

  • Kadınbudu köfte

  • Patates püresi

  • Taş kadayıf

Kabak çorbası ile iftarımızı açalım.

Kabak çorbası ile iftarımızı açalım.

Bu çorba lezzetli bir sebze çorbası. Bu çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 2 kabak

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2.5 su bardağı süt

  • 2.5 su bardağı su

  • Tuz

1. Kabakları rendeleyerek başlıyoruz. 

2. Tencereye tereyağını alalım ve unu kavuralım.

3. Süt ile suyu ayrı kapta karıştırıyoruz. Yavaş yavaş tencereye bu karışımı ekliyoruz.

4. Kaynayınca rende kabakları da ekleyelim. Bu şekilde 10-15 dakika pişirelim. Şimdi tuzunu da ekleyebiliriz.

5. Pişmesi tamamlanınca blenderdan geçirip servis edebiliriz.

Kadınbudu köfte olmadan bir iftar olur mu hiç?

Kadınbudu köfte olmadan bir iftar olur mu hiç?

Kadınbudu için almanız gereken malzemeler şunlar:

  • Yarım kilo kıyma

  • 1 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • Yarım su bardağı haşlanmış pirinç

  • Yarım su bardağı un

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz - Karabiber

  • Kimyon

Kızartmak için;

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 2 yumurta

1. Soğanları doğruyoruz. Tavaya zeytinyağını alıp soğanları üzerine ekliyoruz. 

2. Kıymanın yarısını ve sarımsağı ekleyip suyunu salana kadar kavuruyoruz. 

3. Kalan kıymayı, unu, pirinci, pişmiş kıymayı, yumurta ve baharatları bir araya getirip karıştırıyoruz.

4. Bu karışıma şeklini verip yarım saat buzdolabında bekletiyoruz.

5. Sürenin sonunda her köfteyi önce galeta ununa, sonra yumurtaya batırıyoruz ve kızartıyoruz.

Bu köftenin yanına gidecek en güzel şey patates püresi!

Bu köftenin yanına gidecek en güzel şey patates püresi!

Patates püresi yapılması en kolay tariflerden. Bu tarif için gerekli malzemeler şunlar:

  • 4 patates

  • Yarım su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz - Karabiber

1. Patatesleri haşlıyoruz. 

2. Yumuşayınca süzüp eziyoruz. 

3. Süt, tereyağı ve baharatlarını da ekleyip iyice karıştırıyoruz. 

Bu kadar basit!

Günün son tarifi taş kadayıf.

Günün son tarifi taş kadayıf.

Hamurlu ve şerbetli bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 100 ml süt

  • 100 ml su

  • 1 tatlı kaşığı maya

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 1 su bardağından iki parmak az un

  • Bir tutam tuz

  • İçi için ceviz

Şerbeti için;

  • 1.5 su bardağı su

  • 1 su bardağı şeker

  • Birkaç damla limon suyu

1. Şerbeti için su ve şekeri karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra limonu da ekleyip soğuması için kenara alalım.

2. Sütü hafifi ısıtıyoruz. Kabın içinde maya ve şekeri karıştırıyoruz. Üstüne süt ve suyu ekliyoruz. Mayayı böyle 5 dakika bekletelim.

3. Maya aktif hale gelince diğer malzemeleri de ekliyoruz. Mayalanması için üstünü kapatıp kenarda bekletelim.

4. Mayalanan hamurdan bir kepçe alıp ısıtılmış tavada pişiriyoruz. Hamurun tek tarafını pişireceğiz, buna dikkat edelim!

5. Hamurun pişmeyen kısmına cevizi koyup yarım ay şeklinde uçlarından birleştiryoruz.

6. Yağda kızartıp şerbetin içine koyuyoruz. Burada 2-3 dakika beklemesi yeterli.

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