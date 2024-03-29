'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 19. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Bu tarifte iki aşama var. Bu tatlı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

250 gram kadayıf

1.5 su bardağı ceviz

3 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebi için;

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1. Kadayıfları küçük küçük kırıyoruz.

2. Bir tavada tereyağını eritiyoruz. Üzerine kadayıfları ekleyip güzelce karıştırıyoruz.

3. Kadayıflar renk değiştirince cevizi de ekliyoruz. Son kez karıştırdıktan sonra soğuması için kenara alalım.

4. Şimdi sıra muhallebide. Bunun için krema, vanilin ve yumurta sarısı dışında tüm malzemeleri tencereye alıyoruz.

5. Bunları güzelce çırpıyoruz. Daha sonra yumurta sarısını ekleyip hızlıca karıştırıyoruz.

6. Muhallebi biraz soğuduktan sonra kremasını ve vanilini ekliyoruz.

7. Bir kaba önce kadayıfları seriyoruz. Üzerine muhallebiyi güzelce yayıyoruz. Sonra üstüne tekrar kadayıf ekliyoruz.

Bu tarif bitti bile!