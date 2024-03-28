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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 18. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

etiket 'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 18. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 18. günü iftar menüsü burada. 👇

18. güne geldik bile. Bugünün menüsü şöyle:

  • Ayran aşı çorbası

  • Kıymalı pide

  • Domates salatası

  • Kolay baklava

Soğuk çorba denemek isterseniz ayran aşı çorbasını iftar için düşünebilirsiniz.

Soğuk çorba denemek isterseniz ayran aşı çorbasını iftar için düşünebilirsiniz.

Bu çorba için malzemeler şunlar:

  • 300 gram süzme yoğurt

  • 250 gram yoğurt

  • 1 su bardağı su

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 su bardağı buğday

  • Tuz

Soğuk bir çorba olacağı için çok hızlı hazırlanabiliyor.

1. Buğdayı tencere alıp haşlıyoruz.

2. Yoğurtları alıp çırpıyoruz. Üzerine tuz, nohut ve buğdayı ekliyoruz.

3. Tüm malzemeler karışınca yavaş yavaş suyu ekliyoruz. Kıvamı ayarlayarak suyu eklememiz gerek.

Bu çorbayı yapmak bu kadar kolay!

Bizce soğuk ayran aşı çorbasından sonra kıymalı pide iyi gider!

Bizce soğuk ayran aşı çorbasından sonra kıymalı pide iyi gider!

Hamur açtırmakla uğraştırmayacak pidenin malzemeleri şunlar:

  • 4 milföy

  • 250 gram kıyma

  • 2 domates

  • 2 yeşil biber

  • 1 soğan

  • Tuz - Karabiber

  • 1 yumurta sarısı

Üzeri için;

  • Rende kaşar

1. Önce iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için rondoya kıyma, soğan, domates ve biberi alıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam olana kadar çekiyoruz.

2. Harcın içine tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştırıyoruz.

3. Milföyü tezgaha alıyoruz ve çok inceltmeden enden ve boydan açıyoruz.

4. Kıymalı harcı kenarlardan biraz boşluk kalacak şekilde milföye yayıyoruz.

5. Pide şeklini verdikten sonra kenarlara yumurta sürüyoruz. 180 derecede 20 dakika pişiriyoruz. 

6. 20 dakikanın sonunda kaşarı ekleyip 5 dakika daha pişiriyoruz.

Pişirmeleri her zaman kontrollü yapalım, üstü ve altı kızardığında fırından alabiliriz.

Pidemizin yanına güzel bir salata yakışır.

Pidemizin yanına güzel bir salata yakışır.

Basit bu salatanın malzemeleri şunlar:

  • 3 domates

  • 1 sivri biber

  • 1 salatalık

  • Yarım soğan

  • 2-3 dal maydanoz

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Tuz

1. Domatesleri, biberleri, salatalıkları ve soğanı doğruyoruz. Domatesleri biraz daha büyük doğramaya dikkat edelim.

2. Maydanozları da incecik kıyıyoruz.

3. Sosu için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıyoruz.

4. Hazırladığımız salatanın üzerine sosunu döküp karıştırıyoruz. 

Üzerine sumak dökerek servis edebilirsiniz.

Baklava açmak zor olabilir ama baklava yufkasıyla kolayca yapmak mümkün.

Baklava açmak zor olabilir ama baklava yufkasıyla kolayca yapmak mümkün.

Kolay baklavanın malzemeleri şunlar:

  • 1 paket baklavalık yufka

  • Ceviz veya Antep fıstığı

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 12 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için;

  • 4 su bardağı su

  • 3 su bardağı şeker

  • Birkaç damla limon suyu

1. Şerbet için su ve şekeri tencereye alıp karıştırıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz, kaynayınca limon suyu ekleyip kenara alıyoruz.

2. Tavaya tereyağını alıyoruz ve eritiyoruz. Eritirken dikkat edilmesi gereken üzerinde olan köpükleri almak. 

3. Eriyen tereyağına daha sonra sıvı yağı da ekliyoruz. Ve yağımız hazır!

4. Baklavanın pişeceği fırın kabını alıp iyice yağlıyoruz. 2 kat yufkayı koyup üzerine yağ sürüyoruz. 2 kat yufka ve yağ işlemini 20 kat olana kadar tekrarlıyoruz.

5. 20. kata geldiğimizde ara kata iç malzememizi yayıyoruz. Ceviz veya fıstık ne kullanacaksak bunu güzelce bu ara kata serpelim.

6. Üst kat için kalan 20 yufkaya da aynı şekilde 2 kat yufka serip yağlama işlemini uyguluyoruz.

7. Kalan yağla üzerini de yağlıyoruz ve dilimliyoruz. 180 derecede 40 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Altı ve üstü güzelce kızarınca fırından alabiliriz.

8. Fırından çıkan baklavaya sıcak şerbeti döküyoruz.

Alternatif menümüz ise şöyle:

  • Pancar çorbası

  • Pizza

  • Kurutulmuş domates mezesi

  • Tavuk göğüslü supangle

Rengine hayran olacağınız pancar çorbasının yapımı da oldukça basit.

Rengine hayran olacağınız pancar çorbasının yapımı da oldukça basit.

Pembe çorba için gerekli malzemeler şunlar:

  • 3 haşlanmış pancar

  • 2 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 paket krema

  • Tuz - Karabiber

  • 1 litre su

Pancarı sevenlerin denemesi gereken tarifin adımları şöyle:

1. Soğanları yemeklik doğruyoruz. Tencereye zeytinyağını alıyoruz ve soğanları kavuruyoruz. 

2. Sarımsakları da tencereye ekliyoruz. Unu da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. 

3. Son olarak baharatları ve pancarları da alıp karıştırıp suyunu ekliyoruz. Bu şekilde bir süre kaynatıyoruz.

4. Çorba piştikten sonra blenderdan çekip servise hazır hale getiriyoruz.

İftara pizza yakışır diye düşündük.

İftara pizza yakışır diye düşündük.

Pizza aslında kolay bir tarif. Bu tarif için malzemeler şunlar:

  • 600-800 gram un

  • 400 gram su

  • Yarım paket maya

  • Tuz

  • Üzeri için sevdiğiniz malzemeler (salam, sosis, mantar, mısır vs.)

  • Rende kaşar

Sosu için;

  • 3 domates

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kekik

  • Tuz

Açmak için;

  • Galeta unu

1. Hamuru hazırlıyoruz ve dinlendiriyoruz.

2. Hamurlar güzelce kabardığında altına galeta unu serperek açıyoruz. Açarken yuvarlak şekilde açmaya dikkat ediyoruz. 

3. Hamurun ortası ince kenarları kalın kalacak. Bu şekilde açıp pizza şeklini verdikten sonra sosunu sürüyoruz.

4. Sosu iyice sürdükten sonra kaşarı yayıyoruz.

5. Kaşarın üstüne sevdiğiniz malzemeleri yerleştirebilirsiniz. 200 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Altı ve üstü piştiyse fırından alabiliriz.

Pizza yanına kurutulmuş domates mezesi güzel gider.

Pizza yanına kurutulmuş domates mezesi güzel gider.

Bu meze için gerekli malzemeler şunlar:

  • 10 kuru domates

  • 5 ceviz

  • 2 diş sarımsak

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2-3 dal maydanoz

  • Tuz

1. Kuru domatesleri önce sıcak suya koyup yumuşatıyoruz.

2. Yumuşayan domatesleri istediğimiz büyüklükte doğruyoruz.

3. Maydanozları incecik doğruyoruz. 

4. Tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırıyoruz.

Ve sıra tatlımıza geldi. Supangle ve tavuk göğsünü birleştiren bu lezzet muhteşem bir tatlı.

Ve sıra tatlımıza geldi. Supangle ve tavuk göğsünü birleştiren bu lezzet muhteşem bir tatlı.

Hafif ama çok lezzetli tarifin malzemeleri şunlar:

Tavuk göğsü için;

  • 75 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı un

  • 500 ml süt

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 paket vanilin

Supangle için;

  • 2 su bardağı süt

  • 1 yumurta sarısı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 su bardağı şeker

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 40 gram bitter çikolata

Üzeri için;

  • Kıyılmış fındık

1. Tavuk göğsünü yaparak işe başlıyoruz. Bunun için tencereye tereyağını alıyoruz. 

2. Eriyince unu ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. 3-4 dakika sonra sütü de ilave ediyoruz ve sürekli karıştırıyoruz.

3. Kaynayıp koyulaştığında önce şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Son olarak vanilini de atıp karıştırıyoruz.

4. Üzerini streçleyerek soğumaya bırakıyoruz.

5. Şimdi sıra supangleyi yapmakta. Supangle için tereyağı ve bitter çikolata dışındaki tüm malzemeleri tencereye alıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz.

6. Kaynadıktan sonra tereyağı ve çikolatayı ekliyoruz. İyice karıştırıp streçliyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

7. Asıl kısım şimdi geldi. Önce soğuyan tavuk göğsünü birkaç dakika mikserle çırpıyoruz ve kaba alıyoruz. Üzeri sertleşene kadar bekletiyoruz. 

8. Soğuyan supangleyi de mikserle çırpıp tavuk göğsünün üzerine döküyoruz. 

Buzdolabında beklettikten sonra üzerine kıyılmış fındık ekliyoruz ve servis ediyoruz.

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