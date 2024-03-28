'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 18. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Hafif ama çok lezzetli tarifin malzemeleri şunlar:
Tavuk göğsü için;
75 gram tereyağı
1 çay bardağı un
500 ml süt
1 çay bardağı şeker
1 paket vanilin
Supangle için;
2 su bardağı süt
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı tereyağı
40 gram bitter çikolata
Üzeri için;
1. Tavuk göğsünü yaparak işe başlıyoruz. Bunun için tencereye tereyağını alıyoruz.
2. Eriyince unu ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. 3-4 dakika sonra sütü de ilave ediyoruz ve sürekli karıştırıyoruz.
3. Kaynayıp koyulaştığında önce şekeri ilave edip karıştırıyoruz. Son olarak vanilini de atıp karıştırıyoruz.
4. Üzerini streçleyerek soğumaya bırakıyoruz.
5. Şimdi sıra supangleyi yapmakta. Supangle için tereyağı ve bitter çikolata dışındaki tüm malzemeleri tencereye alıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz.
6. Kaynadıktan sonra tereyağı ve çikolatayı ekliyoruz. İyice karıştırıp streçliyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.
7. Asıl kısım şimdi geldi. Önce soğuyan tavuk göğsünü birkaç dakika mikserle çırpıyoruz ve kaba alıyoruz. Üzeri sertleşene kadar bekletiyoruz.
8. Soğuyan supangleyi de mikserle çırpıp tavuk göğsünün üzerine döküyoruz.
Buzdolabında beklettikten sonra üzerine kıyılmış fındık ekliyoruz ve servis ediyoruz.