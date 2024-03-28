'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 18. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Kolay baklavanın malzemeleri şunlar:

1 paket baklavalık yufka

Ceviz veya Antep fıstığı

1 çay bardağı sıvı yağ

12 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için;

4 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

1. Şerbet için su ve şekeri tencereye alıp karıştırıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz, kaynayınca limon suyu ekleyip kenara alıyoruz.

2. Tavaya tereyağını alıyoruz ve eritiyoruz. Eritirken dikkat edilmesi gereken üzerinde olan köpükleri almak.

3. Eriyen tereyağına daha sonra sıvı yağı da ekliyoruz. Ve yağımız hazır!

4. Baklavanın pişeceği fırın kabını alıp iyice yağlıyoruz. 2 kat yufkayı koyup üzerine yağ sürüyoruz. 2 kat yufka ve yağ işlemini 20 kat olana kadar tekrarlıyoruz.

5. 20. kata geldiğimizde ara kata iç malzememizi yayıyoruz. Ceviz veya fıstık ne kullanacaksak bunu güzelce bu ara kata serpelim.

6. Üst kat için kalan 20 yufkaya da aynı şekilde 2 kat yufka serip yağlama işlemini uyguluyoruz.

7. Kalan yağla üzerini de yağlıyoruz ve dilimliyoruz. 180 derecede 40 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Altı ve üstü güzelce kızarınca fırından alabiliriz.

8. Fırından çıkan baklavaya sıcak şerbeti döküyoruz.