'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 17. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

İçinde küçük böreklerin olduğu bu çorbanın malzemeleri şunlar:

Börek için;

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 yumurta

Tuz

Köftesi için;

250 gram kıyma

1 soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz - Karabiber

Çorba için;

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı pirinç

1 litre su

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

Üzeri için;

3 yemek kaşığı tereyağı

Nane

Pul biber

Çorbamız çok malzemeli bir tarif olduğu için biraz yorulacaksınız ama buna değecek!

1. Börekleri yaparak başlayalım. Bunun için soğanı doğruyoruz. Tavaya yağı alıp kıymayı kavuruyoruz. Soğanları da üzerine ekliyoruz. Tuzu ve karabiberi ekleyip kenara alıyoruz.

2. Böreklerin hamurunu hazırlamak için un ve tuzu karıştırıyoruz. Su ve yumurtayı da ekliyoruz. Güzelce yoğurup kenara alıyoruz ve 10 dakika dinlenmeye alıyoruz.

3. Hamuru dört eşit parçaya bölüp açıyoruz. Yuvarlak şekilde kesip içine hazırladığımız kıymalı karışımdan döküyoruz. Yarım ay şeklinde kapatıp uçlarını birleştiriyoruz.

4. Suyu kaynatıp içine haşlanmış notunu ekleyelim. Biraz böyle kaynadıktan sonra börekleri de ekliyoruz.

5. Bu arada terbiyeyi hazırlıyoruz. Yumurta sarısı, un ve yoğurdu çırpıyoruz. Kaynayan çorba suyundan terbiyeye alıp karıştırıyoruz. Bu karışımı yavaş yavaş sürekli karıştırarak çorbaya ekliyoruz.

6. Son olarak tereyağını eritip içine nane ve pul biberi ekliyoruz. Karıştırıp biraz pişirince çorbaya ekliyoruz.