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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 17. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 17. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 17. günü iftar menüsü burada. 👇

Ramazan'ın yarısını geride bıraktık. 17. gün için ilk menümüz şöyle:

  • Lebeniye çorbası

  • Ekşi tatlı soslu tavuk

  • Haydari

  • Domates soslu makarna

  • Soğuk kadayıf

Lebeniye çorbasıyla başlayalım...

Lebeniye çorbasıyla başlayalım...

İçinde köfteler olan bu çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 200 gram kıyma

  • 1 soğan

  • Tuz - Karabiber

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 2 yemek kaşığı pirinç

  • 1.5 su bardağı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 5-6 su bardağı su

Üzeri için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Nane

1. Pirinci haşlamak için tencereye alıyoruz. Yumuşayana kadar suda haşlıyoruz.

2. Terbiye için başka bir kapta yoğurt, un ve limon suyunu çırpıyoruz.

3. Köfte malzemeleri için kıyma, soğan, tuz ve karabiberi birleştirip yoğuruyoruz. Köftelere yuvarlak şekil verip tereyağında tavada kızartıyoruz.

4. Isınan sudan terbiyeye bir kepçe alıp çırpıyoruz. Terbiyeyi çorbaya sürekli karıştırarak ekliyoruz.

5. Çorbaya nohutu da ekliyoruz. Son olarak pişirdiğimiz köfteleri de ekleyelim.

6. Başka bir sos tenceresinde tereyağını eritip üzerine nane ekliyoruz. Nanenin kokusu çıkınca çorbaya ekleyip son kez karıştırıyoruz.

Ekşi tatlı soslu bu tavuğu bir kere yiyen bir daha vazgeçemiyor.

Ekşi tatlı soslu bu tavuğu bir kere yiyen bir daha vazgeçemiyor.

Ekşi ve tatlı soslu tavuğun malzemeleri şunlar:

  • 2 parça tavuk göğsü

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 5 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı un

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı acı sos

  • 3 yemek kaşığı ketçap

  • 2 yemek kaşığı soya

  • Susam

Üzeri için;

  • Taze soğan

1. Tavukları orta büyüklükte doğruyoruz.

2. Şeker, sarımsak ve soya sosunu güzelce karıştırıyoruz. Bu karışıma tavukları ekliyoruz. Üzerine unu da ekleyip dolapta dinlendiriyoruz.

3. Tavuklar dinlenince derin bir yağda kızartıyoruz.

4. Sos malzemelerini karıştırıyoruz. 

5. Kızartılan tavukları çıkar çıkmaz sosun içine alıp güzelce karıştırıyoruz. 

Taze soğan ile servis edebilirsiniz.

Haydari mezesi bu menüye çok yakışır.

Haydari mezesi bu menüye çok yakışır.

Haydari bu menüye uyan bir meze. Bu meze için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 bardak yoğurt

  • 1.5 dilim beyaz peynir

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı nane

  • Tuz

  • 1 diş sarımsak

1. Tereyağını eritip üzerine naneyi ekliyoruz. 

2. Yoğurdu kaba alıyoruz. Süzme yoğurt olsa çok daha iyi olur.

3. Beyaz peyniri doğruyoruz ve yoğurda ekliyoruz. 

4. Naneli karışımı, ezilmiş sarımsağı ve tuzu yoğurtlu karışıma ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz.

Leziz domates soslu makarna bu menünün yıldızı olacak!

Leziz domates soslu makarna bu menünün yıldızı olacak!

Makarnaya kim hayır diyebilir ki! Domates soslu makarna için malzemeler şunlar: 

  • 1 paket makarna

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

  • 2 domates

  • 1 paket krema

  • 1 diş sarımsak

  • Rende kaşar

  • Tuz - Karabiber

1. Makarnayı haşlayarak başlıyoruz. Bir tencereye su koyuyoruz, tuzunu ekliyoruz. Kaynamaya başlayınca makarnayı ekliyoruz.

2. Tavaya yağları alıyoruz. Sarımsakları ve salçaları ekleyip kavuruyoruz. 

3. Domatesleri rendeleyip tavaya ekliyoruz. 

4. Krema, tuz, karabiber ve rende kaşarı ekliyoruz. Sos kıvamını alması için makarnanın haşlama suyundan biraz ekliyoruz.

5. Sosun olduğu tencereye haşlanan makarnayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz ve hazır!

Soğuk kadayıfı iftarda denemeye ne dersiniz?

Soğuk kadayıfı iftarda denemeye ne dersiniz?

Kadayıfın hafif hali olan soğuk kadayıf için malzemeler şunlar:

  • 500 gram kadayıf

  • 300 gram tereyağı

  • 2 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

  • 1 litre süt

  • 1 kutu krema

  • 3.5 su bardağı şeker

Üzeri için;

  • Fıstık

1. Şerbetle başlayalım. 2 su bardağı sütle şekeri şeker eriyene kadar çırpıyoruz. 5 dakika pişirdikten sonra ocaktan alıyoruz. Üzerine kalan süt ve kremayı ekleyerek çırpıyoruz. Bu şerbeti dolaba koyup soğutuyoruz.

2. Kadayıfları küçük küçük didikliyoruz. 

3. Erittiğimiz tereyağını kadayıfların üstüne alarak güzelce birleşene kadar yoğuruyoruz.

4. Kadayıfları ikiye bölüyoruz. Yarısını alta koyuyoruz ve biraz bastırıyoruz. Arasına cevizi koyuyoruz. Yine bastırıyoruz. Üstüne tekrar kadayıfı koyuyoruz ve bastırıyoruz.

5. Fırına alıp 180 derecede 40 dakika pişiriyoruz.

6. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcağını atınca soğuk şerbetin yarısını döküyoruz. Sonra dilimleyip kalan şerbeti döküyoruz.

İkinci menümüz ise şu şekilde:

  • Şiş börek çorbası

  • Fırında kıymalı karnabahar

  • Kuskus

  • Haşhaşlı revani

Şiş börek çorbası, Hatay'ın lezzetli çorbalarından biri.

Şiş börek çorbası, Hatay'ın lezzetli çorbalarından biri.

İçinde küçük böreklerin olduğu bu çorbanın malzemeleri şunlar:

Börek için;

  • 3 su bardağı un

  • 1 su bardağı su

  • 1 yumurta

  • Tuz

Köftesi için;

  • 250 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz - Karabiber

Çorba için;

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 1 litre su

Terbiyesi için;

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı un

Üzeri için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Nane

  • Pul biber

Çorbamız çok malzemeli bir tarif olduğu için biraz yorulacaksınız ama buna değecek!

1. Börekleri yaparak başlayalım. Bunun için soğanı doğruyoruz. Tavaya yağı alıp kıymayı kavuruyoruz. Soğanları da üzerine ekliyoruz. Tuzu ve karabiberi ekleyip kenara alıyoruz.

2. Böreklerin hamurunu hazırlamak için un ve tuzu karıştırıyoruz. Su ve yumurtayı da ekliyoruz. Güzelce yoğurup kenara alıyoruz ve 10 dakika dinlenmeye alıyoruz.

3. Hamuru dört eşit parçaya bölüp açıyoruz. Yuvarlak şekilde kesip içine hazırladığımız kıymalı karışımdan döküyoruz. Yarım ay şeklinde kapatıp uçlarını birleştiriyoruz.

4. Suyu kaynatıp içine haşlanmış notunu ekleyelim. Biraz böyle kaynadıktan sonra börekleri de ekliyoruz. 

5. Bu arada terbiyeyi hazırlıyoruz. Yumurta sarısı, un ve yoğurdu çırpıyoruz. Kaynayan çorba suyundan terbiyeye alıp karıştırıyoruz. Bu karışımı yavaş yavaş sürekli karıştırarak çorbaya ekliyoruz. 

6. Son olarak tereyağını eritip içine nane ve pul biberi ekliyoruz. Karıştırıp biraz pişirince çorbaya ekliyoruz.

Kıymalı karnabahar yemeği hem faydalı hem lezzetli bir tarif.

Kıymalı karnabahar yemeği hem faydalı hem lezzetli bir tarif.

Sebze yemeklerinden hoşlanıyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 karnabahar

  • 1 soğan

  • 250 gram kıyma

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz - Karabiber

Beşamel sos için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 su bardağı süt

Üzeri için;

  • Rende kaşar

1. Karnabaharı tencereye alıyoruz ve yumuşayana kadar haşlıyoruz.

2. Tavaya yağı alıp doğradığımız soğanları ekliyoruz. Soğanlar hafif renk değiştirince üzerine kıymayı da ekleyelim. Piştikten sonra tuz ve karabiberini de koyalım.

3. Haşladığınız karnabaharları fırın kabına alıyoruz. Üzerine hazırladığımız kıymalı harcı da güzelce yayıyoruz. 

4. Beşamel sos için tereyağını sos tenceresine koyup üzerine onu ekliyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sonra sütü ekliyoruz. Ama bunu eklerken yavaş yavaş ve sürekli karıştırmamız gerekiyor. Ocaktan alınca tuz ve karabiberi ekliyoruz.

5. Beşamel sosunu kıymalı harcın üzerine güzelce yayıyoruz. Üzerine de rende kaşarı yayıyoruz. 180 derece 10-15 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Kuskus bu menüye güzel olur diye düşündük.

Kuskus bu menüye güzel olur diye düşündük.

Kuskus çok basit bir tarif. Bu tarif için malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı kuskus

  • 2 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz

1. Yağı tencereye alıyoruz. Biraz kızınca üzerine kuskusu ekleyip karıştırıyoruz. 

2. Üzerine suyunu ve tuzunu ekliyoruz. Demlendikten sonra servis edebiliriz.

Haşhaşlı kek iftar sonrası iyi gitmez mi?

Haşhaşlı kek iftar sonrası iyi gitmez mi?

Bu kek pek bilinmeyen bir tarif. Bu tarifin malzemeleri şunlar:

  • 2 yumurta

  • Yarım su bardağı irmik 

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağına yakın mavi haşhaş

  • Yarım su bardağı un

  • Çeyrek su bardağı süt

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı su

  • 1.5 su bardağı şeker

  • Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

  • 1 paket krem şanti

1. Her zamanki gibi şerbetle başlıyoruz. Şeker eriyene kadar su ile karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip kenara alıyoruz.

2. Yumurta ve şekeri 5 dakika çırpıyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırıyoruz. 

3. Fırına atarken kullanacağımız kabı güzelce yağlıyoruz. Karışımı bu kaba döküp fırında 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.

4. Bu arada krem şantiyi hazırlayıp buzdolabında soğutuyoruz.

5. Kek piştiyse ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Ondan sonra üzerinde delikler açıyoruz ve şerbeti döküyoruz.

6. Şerbet iyice çekince üstüne krem şantiyi sürüyoruz. 

Sabahtan yapıp akşama kadar dolapta bekletirsek çok daha güzel oluyor.

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