'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 15. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan islim kebabı için malzemeler şunlar:

2 patlıcan

1 domates

1 sivri biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gram kıyma

1 soğan

2.5 yemek kaşığı galeta unu

1 diş sarımsak

1 yumurta

Tuz - Karabiber

Pul biber

Kimyon

Sosu için;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 domates

1 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıcak su

Tuz - Karabiber

1. Patlıcanlarla işe başlıyoruz. Patlıcanları alacalı şekilde soyuyoruz, ince uzun dilimler halinde kesip kızgın yağda kızartıyoruz.

2. Köfteyi yapmakla devam edelim. Bunun için rende soğan, kıyma, galeta unu, yumurta, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu kaba alıp karıştırıyoruz. Köfteyi güzelce yoğurduktan sonra yuvarlak şeklini veriyoruz.

3. Köftelerimizi tavada pişiriyoruz.

4. İki tane patlıcanı artı şeklinde önümüze koyuyoruz. Ortasına pişirdiğimiz köfteyi koyuyoruz ve kapatıyoruz.

5. Üzerlerine kestiğimiz domates ve biberden bir parça koyuyoruz. Burada sabitlemek için kürdan kullanabilirsiniz. Tüm patlıcanlar ve köfteler bitene kadar devam ediyoruz.

6. Sosu için malzemeleri bir sos tenceresine alıp pişiriyoruz.

7. Önce patlıcanları fırın kabına alıyoruz. Daha sonra üzerine sosundan ekliyoruz.

8. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.