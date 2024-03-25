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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 15. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 15. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 15. günü iftar menüsü burada. 👇

Ramazan'ın yarısı bitti. 15. günün ilk menüsü şöyle:

  • Düğün çorbası

  • İslim kebabı

  • Sebzeli bulgur pilavı

  • Kalburabastı

Düğün çorbası, etli çorba tariflerinden biri.

Düğün çorbası, etli çorba tariflerinden biri.

Etli bu çorbanın lezzetine kimse doyamayacak.

  • 400 gram kuzu eti

  • 1 litre su

  • 5 yemek kaşığı yoğurt

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta sarısı

  • Tuz

Üzeri için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Nane

1. Önce etleri haşlayarak başlıyoruz. İyice yumuşayıp pişen etleri didikliyoruz.

2. Terbiye için yoğurt, un, yumurta sarısını çırpıyoruz.

3. Et suyunu çorbada kullanıyoruz. Et suyunun içine terbiyeyi ekleyip çırpıyoruz.

4. Didiklenmiş etleri de bu çorbaya karıştıralım.

5. Çorbanın tuzunu da ilave edip üzeri sosunu hazırlıyoruz. Bunun için tereyağını eritip pul biberi üstüne koyuyoruz. Bu sosu servis yaparken çorbalara koyuyoruz.

Patlıcan sevenlerin en sevdiklerinden olan islim kebabı iftar sofranıza çok yakışacak!

Patlıcan sevenlerin en sevdiklerinden olan islim kebabı iftar sofranıza çok yakışacak!

Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri olan islim kebabı için malzemeler şunlar:

  • 2 patlıcan

  • 1 domates

  • 1 sivri biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 250 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 2.5 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • Tuz - Karabiber

  • Pul biber

  • Kimyon

Sosu için;

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 domates

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım çay bardağı sıcak su

  • Tuz - Karabiber

1. Patlıcanlarla işe başlıyoruz. Patlıcanları alacalı şekilde soyuyoruz, ince uzun dilimler halinde kesip kızgın yağda kızartıyoruz.

2. Köfteyi yapmakla devam edelim. Bunun için rende soğan, kıyma, galeta unu, yumurta, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu kaba alıp karıştırıyoruz. Köfteyi güzelce yoğurduktan sonra yuvarlak şeklini veriyoruz.

3. Köftelerimizi tavada pişiriyoruz.

4. İki tane patlıcanı artı şeklinde önümüze koyuyoruz. Ortasına pişirdiğimiz köfteyi koyuyoruz ve kapatıyoruz.

5. Üzerlerine kestiğimiz domates ve biberden bir parça koyuyoruz. Burada sabitlemek için kürdan kullanabilirsiniz. Tüm patlıcanlar ve köfteler bitene kadar devam ediyoruz.

6. Sosu için malzemeleri bir sos tenceresine alıp pişiriyoruz. 

7. Önce patlıcanları fırın kabına alıyoruz. Daha sonra üzerine sosundan ekliyoruz.

8. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.

Sebzeli bulgur pilavı, islim kebabına çok yakışıyor.

Sebzeli bulgur pilavı, islim kebabına çok yakışıyor.

Sebzeli bulgur pilavı için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı bulgur 

  • 1.5 su bardağı sıcak su

  • 1 soğan

  • 1 sivri biber

  • 1 kapya biber

  • 1 domates

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 4 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz - Karabiber

  • Kimyon

1. Soğanları doğrayarak başlayalım. Doğradığınız soğanları sıvı yağ eklediğimiz tencereye alıyoruz ve kavuruyoruz. 

2. Sebzeleri istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Doğradığınız biber ve kapya biberleri soğanların üzerine alıyoruz. 

3. Salça, tuz, karabiber, kimyonu da ekleyip kavuruyoruz. Domatesleri de bu aşamada ekleyebiliriz.

4. Son olarak bulguru da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Üzerine sıcak suyunu da ekleyelim ve böyle pişirelim.

Pilavımız hazır!

Kalburabastı tarifi bu menü için güzel bir tercih.

Kalburabastı tarifi bu menü için güzel bir tercih.

Şerbetli tatlılardan biri olan kalburabastının malzemeleri şunlar:

  • 125 gram margarin (tereyağı)

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 yumurta

  • 1 tutam tuz

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 3.5-4 su bardağı un

İç harcı için;

  • Ceviz

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı su

  • 2.5 su bardağı şeker

  • Birkaç damla limon suyu

1. Şerbeti ölçüye göre tencereye alıp karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra limon damlatıyoruz. Bir süre daha kaynatıp altını kapatıyoruz.

2. Şimdi sıra kurabiyeyi yapmada. Onun için un dışında malzemeleri kaba alıp yoğuruyoruz. Üzerine yavaş yavaş unu ekliyoruz. Ele yapışmayan bir hamur olmalı.

3. Hamurları yuvarlıyoruz. Hamura şekil vermek için kalbur kullanıyoruz. Ama kalbur yoksa rende ya da silikon nihale kullanmak mümkün.

4. Cevizleri irice kıyıyoruz. Şekil vermek için bastırdıktan sonra içine cevizi koyuyoruz ve hamuru kapatıyoruz.

5. Tüm hamur toplarına aynı işlemi uygulayıp fırın tepsisine diziyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.

6. Sıcak tatlıya soğuk şerbet döküyoruz. Bir süre dinlendirdikten sonra tatlımızı servis edebiliriz.

15. günün ikinci menüsü ise şöyle:

  • Kıymalı tarhana çorbası

  • Peynirli börek

  • Tavuklu pilav

  • Kemalpaşa tatlısı

Tarhanayı bir de kıymalı haliyle denemek istemez misiniz?

Tarhanayı bir de kıymalı haliyle denemek istemez misiniz?

Tarhana gibi yapıp içine kıyma eklediğimiz bu çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 200 gram kıyma

  • 1 su bardağı tarhana

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım yemek kaşığı biber salçası

  • 6-7 su bardağı su

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Nane

  • Pul biber

1. Tarhanayı bir kaseye alıyoruz ve üzerine su ekleyip çırpıyoruz. Bu şekilde bir süre bekletelim.

2. Tencereye yağı koyuyoruz. Kıymayı da ekleyip kavuruyoruz. Suyunu salan kıymanın üzerine salçaları da ekliyoruz. 

3. Şimdi tarhanayı da ekleyelim. Bir kere çevirip üzerine suyunu da ekleyelim.

4. Sos tavasında yağı eritiyoruz, nane ve pul biberi de ekleyip karıştırıyoruz. Nanenin kokusu çıkınca ocaktan alıyoruz. Servis yaparken bu karışımı çorbalara dökebiliriz.

En klasik tariflerden biri peynirli tepsi böreği, iftarda kapış kapış gidecek.

En klasik tariflerden biri peynirli tepsi böreği, iftarda kapış kapış gidecek.

Kimsenin hayır diyemediği peynirli böreğin malzemeleri şunlar:

  • 6 yufka

  • 250 gram beyaz peynir

  • 50 gram kaşar peyniri

  • 5-6 dal maydanoz

Sosu için;

  • 1 yumurta

  • 1 bardak süt

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

1. Peynirli böreği yapmak için önce iç harcını hazırlayalım. Beyaz peyniri çatalla eziyoruz. İnce ince doğradığımız maydanozları da üzerine ekliyoruz. Kaşarı da rendeleyip üzerine ekleyip karıştıralım.

2. Sosunu da hazırlayalım. Bunun için tüm malzemeleri karıştırıyoruz.

3. Fırın tepsinizi yağlayın ve bir tam yufkayı ortalayacak şekilde seriyoruz. Kenarlardan yufka sarkacak şekilde sermemiz gerekiyor.

4. Üzerine sostan bir miktar sürüyoruz. Araya ikiye böldüğümüz yufkayı üst üste koyuyoruz. Aralarına sos sürmeyi unutmayın!

5. Bu şekilde yufkaların yarısını alta serdikten sonra ara kata iç harcımızı yayıyoruz. Her tarafa iç harçtan yaydığınızdan emin olmalısınız.

6. Yine aynı şekilde üst yufkaları da seriyoruz. 

7. Kalan sosu yufkanın en üstüne sürüyoruz. 180 derecede altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz.

Sokak lezzetlerinden olan tavuklu pilav iftara da yapılabilir.

Sokak lezzetlerinden olan tavuklu pilav iftara da yapılabilir.

En sevilen sokak lezzetlerinden biri tavuklu pilav için malzemeler şunlar:

  • 250 gram tavuk göğsü

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1.5 su bardağı sıcak su (tavuk suyunu kullanabiliriz)

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 4 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz

1. Tavukları suda haşlayarak başlıyoruz.

2. İyice haşlandıktan sonra tavukları alıp didikliyoruz. Suyunu sakın atmayalım!

3. Sıvı yağı pilav tenceresine alıyoruz. Yıkanmış pirinçleri ekliyoruz ve kavuruyoruz. 

4. Pirinçleri biraz kavurduktan sonra tavuk suyunu ve tuzu ekleyebiliriz. 

5. Pilavı pişmeye bırakıyoruz. Pirinçler pişmeye yakın tereyağını ekliyoruz.

6. Pilavımız demlendikten sonra servis ederken pilavı koyup üzerine didiklediğimiz tavukları ekliyoruz.

Kemalpaşa tatlısı ile bu menüyü bitiriyoruz.

Kemalpaşa tatlısı ile bu menüyü bitiriyoruz.

İftar sonrası şerbetli tatlı iyi gider diyenler için bu şerbetli tarif ideal. Bu tatlı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 yumurta

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı su

  • 3 su bardağı şeker

  • Birkaç damla limon suyu

1. Şerbet için su ve şekeri karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip biraz daha kaynatıyoruz.

2. Yumurta ve sıvı yağı kaba alıyoruz ve çırpıyoruz. Üzerine yoğurt, irmik, vanilin ve kabartma tozunu da ekliyoruz.

3. Unu da yavaş yavaş karışıma ekleyip karıştırıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz.

4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. 

5. Fırından çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti döküyoruz. Şerbeti çekince servis edebiliriz.

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