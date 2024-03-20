'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 10. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Bu çorba için almanız gereken malzemeler şunlar:

1 tavuk göğsü

3 yemek kaşığı şehriye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurtanın sarısı

2 diş sarımsak

1.5 litre tavuk suyu

Tuz

Hem besleyici hem lezzetli çorbanın tarifi ise şöyle:

1. Tavukları haşlamakla işe başlayalım. Bu suyu çorbamızda kullanıyoruz, o yüzden atmayalım. Haşlanan tavukları didikleyelim.

2. Terbiyesi için un, yoğurt ve yumurtayı ayrı bir yerde güzel bir şekilde çırpıyoruz. Tavukların haşlandığı sudan bu terbiyeye biraz ekleyip yine çırpıyoruz.

3. Tencereye sıvı yağı alıp üzerine şehriyeleri ekliyoruz. Biraz kavurup sarımsağını ve suyunu ilave ediyoruz.

4. Bu tencereye didiklenmiş tavukları da ekliyoruz. Biraz kaynadıktan sonra terbiyeyi de döküyoruz. Son olarak tuzu da ekleyip pişiriyoruz.