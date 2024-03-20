'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 10. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

Kadayıf yaparken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
250 gram kadayıf
100 gram tereyağı
Ceviz
Şerbeti için;
2 su bardağı şeker
1.5 su bardağı su
3-4 damla limon suyu
Herkesin bir tabak daha isteyeceği kadayıfın tarifi şöyle:
1. Her zamanki gibi şerbetle başlıyoruz. Bunun için su ve şekeri kaynatıyoruz. Kaynayınca limon damlatıyoruz ve soğuması için kenara alıyoruz.
2. Kadayıfları kaba alıp üzerine eritilmiş tereyağı ekliyoruz ve güzelce yoğuruyoruz.
3. Fırında pişireceğimiz kaba kadayıfın yarısını alıyoruz ve iyice bastırıyoruz.
4. Şimdi sıra iç malzemede. İçi cevizle yapabileceğiniz gibi fıstık da kullanabilirsiniz. Ara katımıza bolca iç harcı yayıyoruz.
5. Üstü için ayırdığımız kadayıfları yerleştiriyoruz ve yine bastırıyoruz.
6. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişiriyoruz.
7. Kızaran kadayıfı fırından çıkarıp ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra soğuk şerbeti kadayıfın üzerinde gezdiriyoruz. İsterseniz üzerini fıstıkla süsleyerek servis edebilirsiniz.