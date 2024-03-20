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'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 10. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

etiket 'İftara Ne Pişirsem?' Diye Düşünmeyin! Ramazan'ın 10. Günü İçin İftar Menüsü Önerisi

gilmoregirls
gilmoregirls - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 07:01

Ramazan geldiğinde herkesi bir iftar menüsü hazırlama telaşı sarıyor. İftar için hazırlanan menülerin dengeli ve doyurucu olması gerekiyor. Sizin için her güne özel farklı menüler hazırladık! Ramazan'ın 10. günü iftar menüsü burada. 👇

10. güne özel ilk menümüz şöyle:

  • Terbiyeli tavuk çorbası

  • Orman kebabı

  • Fellah köftesi

  • Kadayıf tatlısı

Terbiyeli tavuk çorbası, lezzetine doyulmayacak bir tarif.

Terbiyeli tavuk çorbası, lezzetine doyulmayacak bir tarif.

Bu çorba için almanız gereken malzemeler şunlar: 

  • 1 tavuk göğsü

  • 3 yemek kaşığı şehriye 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1.5 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yumurtanın sarısı

  • 2 diş sarımsak

  • 1.5 litre tavuk suyu

  • Tuz

Hem besleyici hem lezzetli çorbanın tarifi ise şöyle:

1. Tavukları haşlamakla işe başlayalım. Bu suyu çorbamızda kullanıyoruz, o yüzden atmayalım. Haşlanan tavukları didikleyelim.

2. Terbiyesi için un, yoğurt ve yumurtayı ayrı bir yerde güzel bir şekilde çırpıyoruz. Tavukların haşlandığı sudan bu terbiyeye biraz ekleyip yine çırpıyoruz.

3. Tencereye sıvı yağı alıp üzerine şehriyeleri ekliyoruz. Biraz kavurup sarımsağını ve suyunu ilave ediyoruz.

4. Bu tencereye didiklenmiş tavukları da ekliyoruz. Biraz kaynadıktan sonra terbiyeyi de döküyoruz. Son olarak tuzu da ekleyip pişiriyoruz.

Orman kebabı, menümüzün ana yemeği.

Orman kebabı, menümüzün ana yemeği.

Orman kebabı aslında etli bir bezelye yemeğine benziyor. Bu yemeğin malzemeleri şunlar:

  • 250 gram dana kuşbaşı

  • 1 soğan

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ  ya da zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım su bardağı bezelye

  • Tuz - Karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 2 su bardağı su

Lezzetli bu tarifi yapmak için şu adımları takip etmelisiniz.

1. Kuşbaşı etlerini kaba alıp üzerine unu ekliyoruz. Bu karışıma 1 yemek kaşığı yağı da ekleyelim.

2. Kalan yağı tavaya alıp kızdırıyoruz, üzerine etleri koyuyoruz. Etler pişince tabağa alalım.

3. Etleri pişirdiğimiz tavaya soğanları alıp kavuruyoruz. Küp şeklindeki havuçları da ekliyoruz.

4. Patatesleri de aynı şekilde doğrayıp üstüne ilave ediyoruz.

5. Malzemeler pişince tereyağını ve salçayı ekliyoruz.

6. Üzerine suyunu da koyup pişirmeye devam ediyoruz. Etler yumuşayınca bezelyeyi de koyalım. 

7. Son olarak baharatları da koyup yemeği bitiriyoruz.

Fellah köftesi doyurucu olduğu kadar lezzetli bir eşlikçi.

Fellah köftesi doyurucu olduğu kadar lezzetli bir eşlikçi.

Fellah köftesi için malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 su bardağı sıcak su

  • Yarım su bardağı irmik

  • 3-4 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Tuz - Karabiber

  • Kimyon

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

  • Yoğurt

  • 1 diş sarımsak

Bu tarifin adımları şunlar:

1. İnce bulgurun üzerine sıcak su ekleyerek bekletiyoruz.

2. Şişen bulgura diğer tüm malzemeleri ekliyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. 

3. Yoğurduğumuz harçtan küçük parçalar koparıp ortalarına bastırıyoruz. 

4. Bu köfteleri kaynamış suya atıp pişiriyoruz. 

5. Bu sırada sos tenceresine tereyağını alıp üzerine salçaları ekliyoruz. Salçaya biraz su ekleyerek açabiliriz.

6. Ezilmiş sarımsakları yoğurtla karıştırıp yoğurdumuzu da hazırlayalım.

Servis yaparken önce köfteleri tabağa alıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ekliyoruz. Son olarak da salçalı sosumuzdan döküyoruz.

Böyle bir menüye şerbetli güzel bir kadayıf yakışır.

Böyle bir menüye şerbetli güzel bir kadayıf yakışır.

Kadayıf yaparken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 250 gram kadayıf

  • 100 gram tereyağı

  • Ceviz

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı şeker

  • 1.5 su bardağı su

  • 3-4 damla limon suyu

Herkesin bir tabak daha isteyeceği kadayıfın tarifi şöyle: 

1. Her zamanki gibi şerbetle başlıyoruz. Bunun için su ve şekeri kaynatıyoruz. Kaynayınca limon damlatıyoruz ve soğuması için kenara alıyoruz.

2. Kadayıfları kaba alıp üzerine eritilmiş tereyağı ekliyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. 

3. Fırında pişireceğimiz kaba kadayıfın yarısını alıyoruz ve iyice bastırıyoruz.

4. Şimdi sıra iç malzemede. İçi cevizle yapabileceğiniz gibi fıstık da kullanabilirsiniz. Ara katımıza bolca iç harcı yayıyoruz.

5. Üstü için ayırdığımız kadayıfları yerleştiriyoruz ve yine bastırıyoruz. 

6. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişiriyoruz. 

7. Kızaran kadayıfı fırından çıkarıp ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra soğuk şerbeti kadayıfın üzerinde gezdiriyoruz. İsterseniz üzerini fıstıkla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Sıra geldi bugünün 2.menüsüne...

  • Mengen çorbası

  • Izgara hindi

  • Pesto soslu makarna

  • Yoğurtlu kereviz

  • Krem karamel

Eminim hiç duymadığınız bu çorbanın adı mengen çorbası.

Eminim hiç duymadığınız bu çorbanın adı mengen çorbası.

Bulgurla yapılan çorbanın malzemeleri şunlar:

  • 2 yemek kaşığı bulgur

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 3 su bardağı su (et suyu da olabilir)

  • Tuz

  • Nane

  • Pul biber

Bu çorbayı yapmak için takip etmeniz gereken adımlar şunlar: 

1. Pilavlık bulguru haşlamak için tencereye alıyoruz. Üzerine su koyuyoruz  ve pişene kadar kaynatıyoruz.

2. Çorba için aldığımız tencereye önce tereyağını koyuyoruz. Doğranan soğanları yağın üzerine ekleyip kavuruyoruz.

3. Yağın üzerine unu ekleyip sürekli karıştıralım.

4. Unun üzerine salçaları ve baharatları da ekliyoruz. Bu aşamada 1 su bardağı soğuk suyu ilave edip hızlıca karıştırmamız gerekiyor. 

5. Kalan suyu ve bulguru da ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak tuzunu da atalım ve çorbamız hazır.

Bugünün ana yemeği için hindi düşündük, ne dersiniz?

Bugünün ana yemeği için hindi düşündük, ne dersiniz?

Hindi ızgara için malzemeler şunlar:

  • 500 gram hindi göğüs

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz - Karabiber

  • Kırmız toz biber

Lezzetli bu tarifin hazırlanışı sizi hiç yormayacak.

1. Önce zeytinyağı ve baharatları karıştırıyoruz. Hindimizi bununla marine ediyoruz.

2. Güzelce baharatlandırıp yağladığımız hindiyi tavaya alıyoruz ve pişiriyoruz.

Hindimizi hazırladık ve bitti!

Makarnalar arasında en güzeli olan pesto soslu makarna tarifi iftarınızın gözdesi olacak!

Makarnalar arasında en güzeli olan pesto soslu makarna tarifi iftarınızın gözdesi olacak!

Sosla bütünleşen makarnayı yapmak için almanız gerekenler şunlar:

  • 1 paket makarna

  • 1 paket pesto sos

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım paket krema

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Tuz

1. Makarnayı önce haşlayalım. Haşladıktan sonra kenara alıyoruz.

2. Makarna haşlanırken pesto sosunu hazırlayabiliriz. Bunun için tavaya yağları alıp eritiyoruz. 

3. Yağın üzerine pesto sosunu döküp şöyle bir karıştırıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra kremayı ekleyip tekrar karıştırıyoruz.

4. Makarnayı da sosun üzerine ekliyoruz. Makarnamız hazır!

Bu tariflerin yanına yoğurtlu kereviz salatası yapabilirsiniz.

Bu tariflerin yanına yoğurtlu kereviz salatası yapabilirsiniz.

Kerevizi seviyorsanız bayılacağınız bu salata yoğurtlu mezelerden biri. Bu salata için gerekli malzemeler şunlar:

  • 1 tane kereviz

  • 1 kase yoğurt

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Nane

  • Tuz

1. Bu salatayı yapmak için önce kerevizi rendeliyoruz. 

2. Ayrı bir yerde yoğurt, nane, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırılarım.

3. Kerevizle sosunu karıştırıp tabağa alalım. Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.

Bu menümüzü krem karamelle bitirelim...

Bu menümüzü krem karamelle bitirelim...

Bu tatlıyı yaparken ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 6 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 litre süt

  • 1 paket vanilin

Karameli için;

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 5 yemek kaşığı su

1. Karamelle başlayalım. Karameli hazırlamak için tavaya toz şekeri ve suyu alıyoruz. 

2. Renk aldıktan sonra yavaşça karıştırabiliriz. 

3. Tatlıyı koyacağımız kaselere karameli paylaştıralım.

4. Bir kaba yumurta ve şekeri alıp çırpıyoruz. Şeker köpürene kadar çırpıp daha sonra vanilini ekliyoruz.

5. Yumurtalı karışımı sürekli çırparak yavaş yavaş sütü ilave ediyoruz.

6. Her kaseye bu karışımı paylaştırıp kaseleri su dolu bir kabın içine koyuyoruz.

7. Önceden ısıtılmış 170 derecede kızarana kadar fırında pişiriyoruz.

Dinlendikten sonra kabı ters çevirerek krem karamelimizi tabağa alabiliriz.

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