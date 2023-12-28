İddia Ediyoruz Böyle Bir Lezzet Yok: Pastırmalı Tavuk Sarma Nasıl Yapılır?
İddia Ediyoruz Böyle Bir Lezzet Yok: Pastırmalı Tavuk Sarma Nasıl Yapılır?
Farklı yöntemler kullanarak tavuğun lezzetini kat kat artırmak mümkün. Bunu nasıl yapacağınızı aşağıda verdiğimiz tarifte gösterdik. Hemen deneyin, tavuğun bu şekilde ne kadar lezzetli olacağını görün!
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Pastırmalı Tavuk Sarma Nasıl Yapılır?
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