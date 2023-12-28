Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Video Tarifler
İddia Ediyoruz Böyle Bir Lezzet Yok: Pastırmalı Tavuk Sarma Nasıl Yapılır?

etiket İddia Ediyoruz Böyle Bir Lezzet Yok: Pastırmalı Tavuk Sarma Nasıl Yapılır?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 22:01

Farklı yöntemler kullanarak tavuğun lezzetini kat kat artırmak mümkün. Bunu nasıl yapacağınızı aşağıda verdiğimiz tarifte gösterdik. Hemen deneyin, tavuğun bu şekilde ne kadar lezzetli olacağını görün!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pastırmalı Tavuk Sarma Nasıl Yapılır?

Pastırmalı Tavuk Sarma Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 4 dilim pastırma dilimleri

  • 4 dilim kaşar peyniri

  • Un

  • 1 adet yumurta

  • Ekmek kırıntısı

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

Hazırlanışı:

1. Baharatlar, sarımsak ve zeytinyağını karıştırın. Tavuk göğüslerini ortadan ikiye bölerek inceltin. 

2. İki streç arasına alıp merdaneyle vurarak inceltin. 

3. Pastırmaları koyup üzerine kasar peynirleri de koyup sarın. 

4. Sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve ekmek kırıntısına bulayın. 

5. Airfryer sepetine koyun. Üzerine yağı sürün. 

6. 160 derecede 15 dakika, iyi pişmiş isterseniz biraz daha pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?