İçişleri Bakanı'ndan 'Kuran-ı Kerim'e Saygısızlık' Açıklaması: Ters Kelepçeli Gözaltı
İçişleri Bakanı'ndan 'Kuran-ı Kerim'e Saygısızlık' Açıklaması: Ters Kelepçeli Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle 23 yaşındaki M.Ç. isimli kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, M.Ç.'nin ters kelepçe ile gözaltına alındığı anları da 'Gereği yapıldı' notuyla paylaştı.
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İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle 23 yaşındaki M.Ç. isimli kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
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Ali Yerlikaya paylaşımında, "Şahıs, Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tahkikat başlatılmıştır" dedi.
Yerlikaya şöyle devam etti: "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir."
Ali Yerlikaya'nın paylaşımı 👇
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Ata'ya hakerete değil ters düz kelepçe bile olmuyor acil kaçmam lazım bu memleketten.
recai iskender diye biri var amerikada yaşıyor 2-3 yıl önce aylar boyunca youtubeda hergün yayın açıp atatürk resmi kurandan bir sayfa ve bayrak alıp tokat a... Devamını Gör