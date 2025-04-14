İçindeki Şefi Ortaya Çıkart: Bu Sorulara Göre Mutfağa Ne Kadar Hakimsin?
Herkes bir şekilde mutfağa girer ama bazıları tam bir şef gibidir! Peki sen mutfağın ustası mısın, yoksa yemek yaparken yangın çıkartma potansiyelin mi var? Gel, bu testi çöz ve mutfaktaki seviyeni gör! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım: Yumurtayı rafadan yapmak için ne kadar kaynatmalısın?
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2. Tariflerde sık gördüğün "sotelemek" ne anlama gelir?
3. Peki biraz daha kolay soralım, hamur işi yaparken unu neden eleyerek kullanmalısın?
4. Söyle bakalım en iyi yaptığın yemek hangisi?
5. Devam edelim, tereyağı neden oda sıcaklığında bekletilir?
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6. Evde pizza yapıyorsun ve hamurun sert olmasını istemiyorsun. Ne yapmalısın?
7. Peki, "Kulak memesi kıvamı" dendiğinde ne anlıyorsun?
8. Son olarak, eğer bir şef olsaydın hangi ülkenin mutfağına ait lezzetler çıkarırdın?
Sen gerçek bir şefsin!
Tecrübeli ev şefi!
San gerçek bir savaşçısın!
Senin mutfağın önünden bile geçmemen lazım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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