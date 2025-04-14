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İçindeki Şefi Ortaya Çıkart: Bu Sorulara Göre Mutfağa Ne Kadar Hakimsin?

etiket İçindeki Şefi Ortaya Çıkart: Bu Sorulara Göre Mutfağa Ne Kadar Hakimsin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 19:01

Herkes bir şekilde mutfağa girer ama bazıları tam bir şef gibidir! Peki sen mutfağın ustası mısın, yoksa yemek yaparken yangın çıkartma potansiyelin mi var? Gel, bu testi çöz ve mutfaktaki seviyeni gör! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım: Yumurtayı rafadan yapmak için ne kadar kaynatmalısın?

2. Tariflerde sık gördüğün "sotelemek" ne anlama gelir?

3. Peki biraz daha kolay soralım, hamur işi yaparken unu neden eleyerek kullanmalısın?

4. Söyle bakalım en iyi yaptığın yemek hangisi?

5. Devam edelim, tereyağı neden oda sıcaklığında bekletilir?

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6. Evde pizza yapıyorsun ve hamurun sert olmasını istemiyorsun. Ne yapmalısın?

7. Peki, "Kulak memesi kıvamı" dendiğinde ne anlıyorsun?

8. Son olarak, eğer bir şef olsaydın hangi ülkenin mutfağına ait lezzetler çıkarırdın?

Sen gerçek bir şefsin!

Sen tam bir mutfak ustasısın! Senin tariflerin Michelin yıldızı almasa da dostlarının midelerine taht kuruyor! Herkes senden tarif istiyor! Mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsun ve denemekten korkmuyorsun. Geleneksel tarifleri bile kendi yöntemlerinle yeniden yorumluyorsun. Her ne denersen sonuç mükemmel oluyor! Devam böyle, belki bir gün kendi restoranını açarsın!

Tecrübeli ev şefi!

Sen mutfağı seviyorsun ama bazen 'idare eder' tariflerle geçiştiriyorsun. Farklı tariflerle pratik yapmaya devam edersen, yakında tam anlamıyla bir usta olacaksın!  Biraz daha cesaret ve deneme yanılma ile mutfak senin oyun alanın olacak, merak etme! Sadece kendine güven ve yeniliklere açık ol!

San gerçek bir savaşçısın!

Sen hiçbir zaman mutfağa girmekten çekinmiyorsun ama bazen, bazı tarifler tarifler seni zorluyor olabilir. Yumurta kırmakta iyisin, belki makarna yapabilirsin ama daha fazlasından emin değilsin. Ama merak etme, çaba gösterirsen sen de mutfak ustaları arasına katılabilirsin. Sadece öğrenmeye devam et ve farklı tarifler denemekten çekinme!

Senin mutfağın önünden bile geçmemen lazım!

Yemek yapmak, sana göre dünyanın en zor şeylerinden biri! Mikrodalgayı çalıştırabilmek bile senin için bir başarı sayılabilir! Bazen yumurta kırarken bile sakarlık yapmayı başarabiliyorsun. Ama dünya sadece dışarıdan yemek söylemekten ibaret değil. Biraz tariflere bak, basit yemeklerle başla ve bu çömezlikten kurtul! Kim bilir, belki içindeki şeftin ortaya çıkmasına az kalmıştır.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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