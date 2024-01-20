Hutbeyi Beğenmeyen Kaymakam Cami İmamını Darbetti İddiası: “Sen Terörist misin?”
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi Kaymakamı B.A.’nın, ilçede bulunan Bahçelievler Cami imamı M.K.’yı hutbeyi eksik okuduğu gerekçesiyle darbettiği iddia edildi. Diyarbakır Valiliği olayla ilgili soruşturma açıldığını açıklarken, kaymakam kendisini ‘darp etmedim, sadece sesimi yükselttim’ diyerek savundu.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde görevli imam M.K., Cuma Namazı için okunan hutbede bir kısmı sehven atladığı için camide namaz kılan Kulp İlçesi Kaymakamı B.A tarafından cemaat önünde yüksek sesle uyarıldığı, sonrasında ise imamın odasında mikrofonla darbedildiği iddia edildi.
Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre; Mil Diyanet-Sen olayla ilgili şunları söyledi; “Sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialara göre, cuma namazında hocamız hutbeyi okurken sehven bir iki satırı atlıyor. Bunun üzerine camide bulunan Kaymakam bey imama ‘Hocaaa! hutbeyi tam ve doğru oku’ şeklinde bağırarak uyarıyor. İmam kardeşimiz o paragrafı atladığını fark ederek tekrar paragrafı okuyor. Namaz kılındıktan sonra Kaymakam beyin korumaları camiyi tamamen boşaltarak hocamızı imam odasına götürüyorlar. Odaya giren Kaymakam bey hocamıza ağır küfürler ederek hakarette bulunuyor ve üzerine yürüyor.”
“Hocamıza ‘Sen terörist misin? şeklinde ithamda bulunuyor. Hocamız Kaymakam beye ‘Kaymakam bey benim babam geçici köy korucusu abim de polis, lütfen yapmayın’ diyor. Bunun üzerine Kaymakam bey imamı mikrofon sapıyla darp ediyor.”
Öte yandan Diyarbakır Valiliği de söz konusu iddialar hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.
Kulp Kaymakamı ise imam M.K.'yı darb etmediğini, kendisini uyardığını belirterek, şöyle dedi:
'Bugün camiye cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim.'