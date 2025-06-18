HPV Aşısı Ücretsiz Oluyor: Uzmanlar 9’lu Aşıyı Öneriyor

Uzun süredir gündemde yer alan HPV aşısı konusundaki gelişmeleri değerlendiren Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği; “Kızlar, kadınlar ve erkekler HPV ilişkili hastalıklardan ve kanserlerden korunmak için aşılanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun geçtiğimiz günlerde verdiği müjde hepimizi heyecanlandırdı. HPV aşısı Ulusal Aşı Programına dahil edilip öncelikle 15 yaş altı çocuklar aşılanacak. Bilindiği gibi başta rahim ağzı kanseri ve baş-boyun kanserleri olmak üzere farklı kadın ve erkek kanserlerinden sorumlu başlıca 15 yüksek riskli HPV tipi vardır. 9’lu aşıyla bu tiplerden kanserlerin %90’ından sorumlu yedi tip ile siğillerden sorumlu iki tipe karşı çok yüksek oranda korunma sağlanabilecektir.”