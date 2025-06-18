HPV Aşısı Ücretsiz Oluyor: Uzmanlar 9’lu Aşıyı Öneriyor
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın HPV (İnsan Papillom Virüsü) aşısını ücretsiz olarak Ulusal Aşı Programı’na dahil edeceğini açıklaması, toplum sağlığı açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 9’lu aşıyı programa alarak, dünya genelindeki gelişmiş ülkelerle aynı aşılama protokolünü benimsemesini son derece önemsediklerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz hafta HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının 2025 sonu itibarıyla ücretsiz olarak, özellikle 13 yaşındaki çocuklara ulaştırılacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelişmiş ülkelerle aynı çizgide: 9’lu aşı kararı kritik önemde
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın