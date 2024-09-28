Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Selena Gomez ve David Henrie
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Paris Hilton
Emily Ratajkowski
Lady Gaga
Cardi B
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Hailey Bieber
Kendall Jenner ve Gigi Hadid
Margot Robbie
Christina Aguilera
Zendaya
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