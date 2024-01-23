Hollywood Gülüşü Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen İngilizin Kendini Benzettiği Karakter Kahkaha Attırdı!
Hollywood Gülüşü Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen İngilizin Kendini Benzettiği Karakter Kahkaha Attırdı!
Türkiye adeta bir estetik cenneti... Dünyanın her yerinden ülkemize estetik yaptırmak için turist geliyor. Ne yalan söyleyelim, güzel de yapıyoruz bu işi doğrusu. Ancak bu kez Hollywood gülüşü için Türkiye'ye gelen bir İngiliz ne yazık ki sonuçtan pek memnun kalmamış. Dişlerini yaptırdıktan sonra kendini benzettiği karakterle de herkesi kahkahaya boğmuş!
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İster kabul edin, ister etmeyin Türkiye tam bir estetik cenneti! Dünyanın her yerinden çeşitli estetik operasyonlar için ülkemize turist akın ediyor.
Sonuçta estetik önemli arkadaşlar... Bu işi de iyi yapıyoruz belli ki, insanların neden geldiğine şaşmamalı!
Bu defa bir İngiliz genç, Hollywood gülüşü diye bilinen gülüş tasarımı estetiğini yaptırmak için Türkiye'ye gelmiş.
Ancak yapılan sonuçtan memnun kalmayıp "Hollywood gülüşü elde etmek istiyordum, Shrek'teki eşeğe benzedim." demiş 😅
Gerçekten de benziyor 😅 Onun bu benzetmesi de sosyal medyayı kırdı geçirdi!
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Sizce de benzemiş mi? Yorumlarda buluşalım!😅
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Abi çok çirkin şu dişler ya, malayla alçı çekilmiş gibi :D
Bollywood diyelim fiyat performans gibi