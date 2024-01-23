Hollywood Gülüşü Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen İngilizin Kendini Benzettiği Karakter Kahkaha Attırdı!

Türkiye adeta bir estetik cenneti... Dünyanın her yerinden ülkemize estetik yaptırmak için turist geliyor. Ne yalan söyleyelim, güzel de yapıyoruz bu işi doğrusu. Ancak bu kez Hollywood gülüşü için Türkiye'ye gelen bir İngiliz ne yazık ki sonuçtan pek memnun kalmamış. Dişlerini yaptırdıktan sonra kendini benzettiği karakterle de herkesi kahkahaya boğmuş!