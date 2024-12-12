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Hızlı ve Kolay Hazırlanan Sağlıklı Atıştırmalıklar: Diyet Bozmayan 12 Lezzetli Tarif

etiket Hızlı ve Kolay Hazırlanan Sağlıklı Atıştırmalıklar: Diyet Bozmayan 12 Lezzetli Tarif

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 18:01

Sağlıklı atıştırmalıklar diyet yaparken bile tüm krizlerinin önüne geçmek için harika bir çözüm. Hem lezzetli hem de sağlıklı seçenekler arayanlar için tam da aradığınız yerdesiniz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım! 

“İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.”

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1. Portakallı Yulaf Kurabiye

1. Portakallı Yulaf Kurabiye

Portakallı yulaflı kurabiye hafif ve ferah bir tat arayanlar için mükemmel bir seçenek!

Malzemeler

2 yumurta

Yulaf ezmesi

3 adet ceviz kırığı

1 çay kaşığı tarçın

1 portakal kabuğu ve suyu

Bitter çikolata parçaları

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu özü veya bal

Yapılışı

Portakal kabuğunu rendeleyip suyunu çıkardıktan sonra 2 yumurtayı ve yulafı kontrollü bir şekilde ekleyin. Bal ve cevizi de koyduktan sonra robottan çekin. Katı bir kıvam elde edince yağlı kağıt serilmiş tepsiye karışımı aralıklı olarak dizin. Üstüne bitter çikolata parçaları serpip önceden ısıtılmış 180 derecede pişirin.

2. Fit Kraker Çubukları

2. Fit Kraker Çubukları

Fit kraker çubuklar, hem çıtır hem de sağlıklı atıştırmalık isteyenler için ideal!

Malzemeler

1 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

Sevdiğiniz baharatlar

1 tatlı kaşığı mahlep (yoksa 1 yemek kaşığı sirke de olur)

Aldığı kadar tam buğday unu

Yapılışı

Malzemeleri karıştırıp, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayarak uzun şekiller elde edin. 180 derecede 30 dakika pişirin.

3. Ev Yapımı Müsli

3. Ev Yapımı Müsli

Taze ve doğal malzemelerle hazırlanan nefis bir enerji kaynağı!

Malzemeler

500 gram yulaf

1 çay bardağı pekmez

1/2 çay bardağı bal

1 çay bardağı fındık

1 su bardağı kuru meyve karışımı

Yapılışı

Yulafı derin bir kaba alın. Fındık ve meyve karışımını ekleyin. Pekmez ve balı da ekledikten sonra güzelce karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin. Oda ısısında beklettikten sonra ufak parçalar halinde ufalayın. Cam kavanozda muhafaza edin.

4. Yoğurt Bar

4. Yoğurt Bar

Yoğurt bar, pratik ve besleyici bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Malzemeler

250 gram yoğurt

5 yemek kaşığı bal

1/2 su bardağı kırmızı meyveler (böğürtlen, yaban mersini, frambuaz)

4 yemek kaşığı yulaf

2 yemek kaşığı Antep fıstığı içi

Yapılışı

Yoğurt ve balı bir kapta güzelce karıştırın. Yoğurt-bal karışımını pişirme kağıdı serdiğiniz düz tepsiye yayın. Üzerine meyveleri, yulafı ve iri parçalanmış Antep fıstıklarını serpin. Karışımı en az 5 saat dondurucuda bekletin. Yeterince dondurduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla kesin ve bekletmeden tüketin.

5. Şekersiz Unsuz Kek

5. Şekersiz Unsuz Kek

Şekersiz ve unsuz kek hafifliğiyle tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm sunuyor.

Malzemeler

2 adet yumurta

Badem, fındık içi, kuru kayısı, kuru incir

1 çay bardağı süt

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

İncir ve kuru kayısıları bir parça şişmeleri için kısa bir süre ılık suda bekletin. Badem ve fındık içlerini mutfak robotunda toz hale getirin. Yumurtaları süt ve rendelenmiş limon kabuğu ilavesiyle hafif beyaz bir renk alana kadar çırpın. Suyunu süzüp üzerlerini kuruladığınız kuru kayısı ve incirleri küçük küpler halinde doğrayın. Çırpılmış yumurtalara toz hale gelen badem ve fındık içini, doğranmış kuru meyveleri, tarçın ve kakaoyu ekleyip karıştırma işlemini kısa bir süre sürdürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

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6. Soslu Salatalık

6. Soslu Salatalık

Soslu salatalık, ferahlatıcı ve lezzet dolu bir atıştırmalık arayanlar için harika bir seçenek.

Malzemeler

2 adet salatalık

100 gram beyaz peynir

100 gram süzme yoğurt

1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Dereotu

Yapılışı

Kabuğunu soymadığınız salatalıkların uç kısımlarını kesin. Uzun ince şeritler halinde dilimleyin. Sosu için beyaz peyniri küçük bir kapta ezin. Süzme yoğurt ve ince çekilmiş ceviz içi ile karıştırın. Dereotunu incecik kıyın. Kestiğiniz salatalıkları hazırladığınız sosu ile ikram edebilirsiniz.

7. Kabak Cipsi

7. Kabak Cipsi

Kabak cipsi çıtır çıtır lezzetiyle sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olabilir.

Malzemeler

4 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz, toz biber

Yapılışı

Bol suda yıkayıp kuruladığınız kabakları olabildiğince ince halka halka dilimleyin. Aynı zamanda eşit olarak pişmeleri ve içlerindeki suyu bırakmaları için kabakların fırın tepsisinde üst üste gelmemesi çok önemli. Kabak dilimlerini tek sıra olacak şekilde dizin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla ayçiçek yağı sürün. Toz parmesan serpiştirin. Tuzu ve toz biber ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Afiyetle tüketebilirsiniz.

8. Fırınlanmış Nohut

8. Fırınlanmış Nohut

Fırınlanmış nohut, baharatlarla lezzetlenen çıtır bir atıştırmalık ve mükemmel bir protein kaynağı.

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Toz biber, tuz, kekik, karabiber

Yapılışı

Haşlanmış nohutu bir kaba alıp yağını, baharatlarını ve tuzunu ekleyin. Nohutların hepsine iyice bulaşana kadar iyice karıştırın. 200 derece fırında 20 dakika kadar kontrollü pişirin. İster salatalara ekleyebileceğiniz, ister cips olarak tüketebileceğiniz fırınlanmış nohut cipsi tarifiniz hazır.

9. Kakaolu Yulaf Kepeği Topları

9. Kakaolu Yulaf Kepeği Topları

Kakaolu yulaf kepeği topları çikolata severler için sağlıklı ve tatlı bir kaçamak!

Malzemeler

7 adet hurma

3 adet kuru kayısı

1 adet küçük boy muz

2 çay bardağı yulaf kepeği

4 yemek kaşığı fındık 

1 tatlı kaşığı kakao

20 gr çikolata

2 yemek kaşığı süt

2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Bir kasenin içine hurma ve sıcak suyu koyun. Yaklaşık 6-7 dakika bekletikten sonra suyun içinden çıkarın. Yumuşayan hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Kuru kayısıları minik minik doğrayın. Çikolatayı eritin. Hurma, muz, süt ve kayısıları rondodan geçirin. Ardından içerisine yulaf kepeği, tarçın ve kakao ilave ederek birkaç kez daha rondoyu çalıştırın. Son olarak içerisine fındıkları ekleyerek bir kaşık yardımıyla birbirine yedirin. Elinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız harçtan minik parçalar alarak yuvarlayın. Tüm harca bu işlemi uygulayın ve bittikten sonra bir tabağa alın ve buzdolabında soğumaya bırakın. Birkaç saat sonra çıkarıp afiyetle yiyin.

10. Avokadolu Puding

10. Avokadolu Puding

Hem sağlıklı hem de lezzetli avokadolu pudingi daha önce denediniz mi?

Malzemeler

2 adet olgun avokado

3 adet muz

4 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı bal 

Yapılışı

Avokadoyu enlemesine ikiye kesin, çekirdeğini çıkarın ve kabuğunu soyun. İri parçalar halinde doğradığınız avokadoyu, soyup böldüğünüz muzla birlikte mutfak robotu ya da rondodan geçirin. Karışım pürüzsüz hale geldikten sonra bir karıştırma kabına alın. Üzerine toz kakao ve balı ekleyerek karıştırın. Karışımı servis kaselerine paylaştırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra arzuya göre muz dilimleriyle servis yapın.

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11. Yulaflı Dondurma

11. Yulaflı Dondurma

Yulaflı dondurma, serinletici ve sağlıklı bir tatlı arayanlar için mükemmel bir seçenek. Yazın vazgeçilmezi olacak!

Malzemeler

1 adet orta boy muz (donuk)

5 adet orta boy çilek (donuk)

2 yemek kaşığı yulaf

1/2 su bardağı yulaf sütü

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı keten tohumu tozu

Yapılışı

Bütün malzemeyi kuvvetli bir robotun içine koyun ve krema kıvamı alana kadar çekin. Karışımı doğrudan servis edin ya da derin dondurucuya kaldırıp dilediğiniz zaman servis edebilirsiniz.

12. Kivili Smoothie

12. Kivili Smoothie

Kivili smoothie, ferahlatıcı ve besleyici bir içecek arayışında olanlar için harika bir seçenek ayrıca vitamin dolu ve lezzetli!

Malzemeler

200 ml. taze sıkılmış yeşil elma suyu

1 adet orta boy kivi

100 gram ıspanak yaprağı

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı

Yeşil elmaları katı meyve sıkacağında sıkarak taze sıkılmış elma suyunu hazırlayın. Kabuğunu soyduğunuz kiviyi küçük parçalara bölün. Tüm malzemeyi limon suyu ilavesiyle blender kabına alıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar çektirin. Büyük boy bardaklarda bekletmeden servis edin.

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Çekme Makarna
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