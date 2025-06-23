HIV Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

HIV konusunda daha fazla bilgi edinmen gerekiyor. Bu konuda öğrenilecek çok şey var, ve temel bilgilere hakim olman, hastalığın nasıl yayılabileceğini ve nasıl korunabileceğini anlaman çok önemli. Eğitim alarak farkındalığınızı artırabilir ve bol bol okuyarak öğrenebilirsin.