HIV Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
HIV hakkında gerçekten doğruları biliyor musun? Bilgini test etmeye hazırsan çok doğru bir yere geldin. Bakalım bu doğru yanlış testinde kaç doğru yapabileceksin? Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini söyler misin?
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2. Basitten başlayalım, HIV nedir?
3. HIV virüsü, bunlardan hangisini hedef alır?
4. Peki HIV nasıl aktarılır?
5. HIV'in kalıcı bir tedavisi var mıdır?
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6. HIV ile AIDS arasındaki fark nedir?
7. HIV, aşağıda yer alan hangi vücut sıvısı ile bulaşabilir?
8. HIV tedavisinde, virüsün kanda tespit edilememe durumuna ne denir?
9. Son olarak HIV için bir aşı var mı?
Daha çok araştırman lazım!
Hiç de fena değil!
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