Hey Rosalía, Dişinde Kelebek Kalmış!

Saçlarında boya yok diye seviyorum.

Latin R&B müziğinin içine Flamenko serpiyor diye aşırı seviyorum!

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2005 yılında Flamenko öğrenip, dans edip, hayatıma dahil ederken biraz sert öğretildiğini fark ediyorum bugünden geriye bakınca… Ne demek yani? “Ya Flamenko ya hiç” demişler bana öğretirken. “Bir şeyi korumak için böyle sert mi olmak lazım?” diye düşünüyor bugünkü ben.

Caz, klasik müzik ya da pop ile füzyona uğradığında morali bozulan Flamenkocular izleyerek büyümüştüm.

Sonra Rosalía’ya rastladım.

Modern dans ekibiyle resmen Flamenko yapıyordu.

Şahsi Flamenko tarihim için 2005’ten beri sözlerine bayıldığım rumbaları, tangosları elektronik bileşenlerle sunuyordu. İçim kaynadı.