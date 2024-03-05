Hey Rosalía, Dişinde Kelebek Kalmış!
Hey Rosalía, Dişinde Kelebek Kalmış!
Nasıl yani? Kelebek mi yemiş, dişinde nasıl kelebek kalabilir ki birinin?
Bugünlerde birini neden seviyorsun?
Tam senin düşündüklerini söylediği için mi?
Yoksa senin düşünemediklerini sana sunduğu için mi?
Instagram takipçi sayısına göre sever misin mesela?
Dış görüntüsüne göre mi sevilir insanlar? Neler düşündün?
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Ben, Rosalía’yı seviyorum.
Bir şarkıyı peş peşe yirmi kez dinler misin mesela?
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