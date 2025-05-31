Herkesin Tarzı Başka! Ayrılığı Nasıl Atlatıyorsun?

Senin için ayrılık öyle şipşak atlatılan bir şey değil, olamaz. Bu süreci atlatmak için zamanın en büyük ilaç olduğunu biliyorsun. O yüzden de hiç acele etmeden ve kendini zorlamadan bu süreci yaşıyorsun. Duygularını sonuna kadar hissettiğin bir yolculuğa çıkıyorsun adeta. Kendi başına kalmayı tercih ettiğin ayrılık sürecinde iç huzurunu bulmak senin için her şeyden önemli. Seni o anda mutlu eden neyse sen onun peşinden koşuyorsun.