onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Herkesin Tarzı Başka! Ayrılığı Nasıl Atlatıyorsun?

etiket Herkesin Tarzı Başka! Ayrılığı Nasıl Atlatıyorsun?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 23:46

Ayrılıklar kimse için kolay değil. Tabii bu süreci herkes farklı şekilde yaşıyor. Bazıları için bu süreç ağlayıp rahatlamayı içeriyorken diğerleri için eğlenip kurtulmayı içeriyor. Sen bunlardan hangisisin merak ediyorsan haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?

2. Ayrıldığında arkadaşların seni nasıl destekliyor?

3. Ayrıldıktan sonra ilk yaptığın şey ne olur?

4. Ayrıldıktan sonra yeni biriyle tanışmak için ne zaman kendini hazır hissedersin?

5. Bir ayrılık şarkısı seç, sessizce çal bizim için! Bu şarkılardan hangisi senin ayrılık şarkın olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ayrıldıktan sonra sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun?

7. Ayrılık sonrası kendine en çok ne söylersin?

8. Bunlardan hangisi senin hafta sonu planına benziyor?

9. Ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilir misin peki?

Sen ayrılığı ağlayarak atlatıyorsun.

Sen ayrıldıktan sonra önce güzel bir ağlıyorsun. İyice ağlayıp kabullendikten sonra ise adeta küllerinden yeniden doğuyorsun. Ağlama ve kabullenme aşaması biraz uzun sürüyor belki ama sen her duygunu yavaş yavaş yaşıyorsun. Şarkılar dinleyip ağlıyorsun, romantik filmlerde kendini bulmaya çalışıyorsun. Kendini eve kapatıp doyasıya acını yaşadığın bu dönemin sonunda ise her şeyi kabullenip yeniden başlıyorsun.

Sen ayrılığı eğlenerek atlatıyorsun.

Sen hiiiç öyle yataklara kapanıp ağlayanlardan değilsin. Ayrıldın mı, hemen kendini partilerde buluyorsun. Senin için ayrılık asla bir son değil, yepyeni bir başlangıç. Üzülmek senin tarzın değil. Sen önce kendini yeniden yaratıyorsun, daha sonra ise sosyalliğin dibine vuruyorsun. Arkadaşlarınla gezmeler, partiler derken neredeyse evin yolunu unutuyorsun. Bu da senin iyileşme tarzın!

Sen ayrılığı kendine zaman tanıyarak atlatıyorsun.

Senin için ayrılık öyle şipşak atlatılan bir şey değil, olamaz. Bu süreci atlatmak için zamanın en büyük ilaç olduğunu biliyorsun. O yüzden de hiç acele etmeden ve kendini zorlamadan bu süreci yaşıyorsun. Duygularını sonuna kadar hissettiğin bir yolculuğa çıkıyorsun adeta. Kendi başına kalmayı tercih ettiğin ayrılık sürecinde iç huzurunu bulmak senin için her şeyden önemli. Seni o anda mutlu eden neyse sen onun peşinden koşuyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın