Herkes Kendi Hayatını İnşa Edebilir: Tüm Hayatınızı Sorgulamanızı Sağlayacak 10 Podcast Önerisi

Nilay Örnek'in sunduğu 'Nasıl Olunur' podcasti, her bölümde farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerle keyifli ve ilham verici bir sohbet sunuyor. Nilay, konuklarına 'Nasıl Olunur?' sorusunu yöneltiyor ve bu soru üzerinden onların kariyerlerinin, tutkularının ve başarılarının ardındaki sırları ortaya çıkarıyor. Mikrofonu ustalıkla kullanan Nilay, dinleyicilere her hafta yeni bir konu ve yeni bir kişiyle tanışma fırsatı sunarak onların kendi hayatlarını şekillendirme yolculuğunda ilham veriyor.