Herkes Kendi Hayatını İnşa Edebilir: Tüm Hayatınızı Sorgulamanızı Sağlayacak 10 Podcast Önerisi
Herkes Kendi Hayatını İnşa Edebilir: Tüm Hayatınızı Sorgulamanızı Sağlayacak 10 Podcast Önerisi
Yurt dışına taşınanlardan aklımızı kurcalayan kavramlara, güncel problemlerden kişisel gelişime kadar yaşamla ilgili birbirinden farklı konulara değinen 10 podcast önerisiyle karşınızdayız. Hadi içeriğe! 👇
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1. Bi' Gidene Soralım | Emre Onar
2. Fularsız Entellik | Immanuel Tolstoyevski
3. Hayatlar Hikayeler | Sıla Yücesoy
4. Tüketime Övgü | Hande Aydın ve Hakan Şık
5. Socrates Podcast | Socrates Dergi
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6. Sen Kimsin Ki? | Yusuf Taha Lüleci
7. Nasıl Olunur | Nilay Örnek
8. Oto.didakt | Özlem Dinç
9. Tuhaf Gelecek | Ahmet A. Sabancı
10. Hayati Mevzular | Ali Gülüm ve Özgür Doğan
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