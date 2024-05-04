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Herkes Kendi Hayatını İnşa Edebilir: Tüm Hayatınızı Sorgulamanızı Sağlayacak 10 Podcast Önerisi

etiket Herkes Kendi Hayatını İnşa Edebilir: Tüm Hayatınızı Sorgulamanızı Sağlayacak 10 Podcast Önerisi

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 21:01

Yurt dışına taşınanlardan aklımızı kurcalayan kavramlara, güncel problemlerden kişisel gelişime kadar yaşamla ilgili birbirinden farklı konulara değinen 10 podcast önerisiyle karşınızdayız. Hadi içeriğe! 👇

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1. Bi' Gidene Soralım | Emre Onar

1. Bi' Gidene Soralım | Emre Onar

Bi' Gidene Soralım, yurtdışına taşınmanın ardından karşılaşılabilecek deneyimleri ve yaşamın farklı yönlerini keşfetmeye odaklanıyor. Sunucu Emre Onar,  yurtdışına taşınmanın ve yaşamanın merak edildiği bu dönemde, konuklarıyla birlikte yurtdışında yaşamın pratik, duygusal ve kültürel yönlerini ele alıyor.

2. Fularsız Entellik | Immanuel Tolstoyevski

2. Fularsız Entellik | Immanuel Tolstoyevski

Fularsız Entellik ilginç ve düşündürücü konuları ele alan bir podcast. Immanuel Tolstoyevski'nin sunumuyla, sıradışı düşüncelerin ve eleştirel bakış açısının ön plana çıktığı bu podcast, dinleyicilere bilgi ve eğlence sunuyor. Kültürel, sosyal, bilimsel ve felsefi meseleleri ele alan Fularsız Entellik, düşünce dünyamızı genişleten bir anlatıma sahip.

3. Hayatlar Hikayeler | Sıla Yücesoy

3. Hayatlar Hikayeler | Sıla Yücesoy

Her bölümde farklı konuların ve deneyimlerin ele alındığı Hayatlar Hikayeler, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Sıla Yücesoy'un sunumuyla iham verici hayat hikayelerin, kahkaha dolu ve samimi sohbetlerin olduğu podcast, keyifli zaman geçirmek ve yeni perspektifler kazanmak için harika bir fırsat sunuyor.

4. Tüketime Övgü | Hande Aydın ve Hakan Şık

4. Tüketime Övgü | Hande Aydın ve Hakan Şık

Tüketime Övgü, pazarlama, teknoloji, girişimcilik ve insan kaynakları gibi konuları şeffaf bir şekilde ele alırken dünya genelinde ve Türkiye'de iş dünyasının gündemini yakından takip ediyor. Hande Aydın ve Hakan Şık, bazen güncel konuları yorumlarken bazen de iş dünyasında pek konuşulmayan meseleleri masaya yatırıyor.

5. Socrates Podcast | Socrates Dergi

5. Socrates Podcast | Socrates Dergi

Socrates Dergi ekibinin geniş bir yelpazede hazırladığı podcast serisi olan Socrates Podcast, futboldan motorsporlarına, basketboldan müzik kültürüne kadar çeşitli konuları kapsıyor. Her bölümde, spordan kültüre, sanattan siyasete kadar geniş bir konu yelpazesiyle ilginizi çekecek tartışmalar ve röportajların yer aldığı podcast, hayata farklı perspektiflerden bakmayı sağlıyor.

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6. Sen Kimsin Ki? | Yusuf Taha Lüleci

6. Sen Kimsin Ki? | Yusuf Taha Lüleci

Sen Kimsin Ki? toplumsal meseleleri ele alarak yıllardır tartışılması gereken konuları dostça bir dille masaya yatırıyor. Yusuf Taha Lüleci'nin sunumuyla, podcastteki her mesele titizlikle incelenirken toplumsal tabular da cesurca sorgulanıyor. Kulaklığınızı takıp bu münakaşaya ortak olun çünkü bu podcast, sırtınızı sıvazlayıp düşündürecek ve belki de bakış açınızı değiştirecek içeriğiyle sizi bekliyor.

7. Nasıl Olunur | Nilay Örnek

7. Nasıl Olunur | Nilay Örnek

Nilay Örnek'in sunduğu 'Nasıl Olunur' podcasti, her bölümde farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerle keyifli ve ilham verici bir sohbet sunuyor. Nilay, konuklarına 'Nasıl Olunur?' sorusunu yöneltiyor ve bu soru üzerinden onların kariyerlerinin, tutkularının ve başarılarının ardındaki sırları ortaya çıkarıyor. Mikrofonu ustalıkla kullanan Nilay, dinleyicilere her hafta yeni bir konu ve yeni bir kişiyle tanışma fırsatı sunarak onların kendi hayatlarını şekillendirme yolculuğunda ilham veriyor.

8. Oto.didakt | Özlem Dinç

8. Oto.didakt | Özlem Dinç

Oto.didakt podcasti, insanların hayatları boyunca edindikleri deneyimleri ve öğrendikleri dersleri paylaşarak birbirlerine ilham verme amacı güden samimi bir platform sunuyor. Özlem Dinç, hikayeleriyle dikkat çeken ve kendi hayat yollarını cesaretle çizen kişilerle keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Bu podcast, dinleyicilerine başarının ardındaki gerçek ve insani hikayeleri sunarak hayatın içindeki değerli tecrübeleri keşfetmelerine ve kendi yollarını çizmelerine ilham veriyor.

9. Tuhaf Gelecek | Ahmet A. Sabancı

9. Tuhaf Gelecek | Ahmet A. Sabancı

Tuhaf Gelecek podcasti, her bölümünde geleceğe dair konuları eleştirel bir bakış açısıyla inceliyor. Ahmet A. Sabancı'nın sunumuyla, teknolojik gelişmelerden toplumsal olaylara kadar geleceğimizi etkileyebilecek çeşitli konuları sanat, moda, bilimkurgu ve felsefe gibi alanlarla harmanlayarak işliyor. Bu podcast, tuhaf zamanlarımızı anlamamıza ve önümüzdeki tuhaf geleceklerle başa çıkabilmemize yardımcı olmayı amaçlıyor.

10. Hayati Mevzular | Ali Gülüm ve Özgür Doğan

10. Hayati Mevzular | Ali Gülüm ve Özgür Doğan

Hayati Mevzular podcasti, günlük hayatımızda karşılaştığımız konuları samimi bir dille ele alıyor. Ali Gülüm ve Özgür Doğan, dinleyicilerle öğrenmek, yaratıcılık, başarılı olmak, özgür hissetmek gibi hayatın karmaşık yönleri üzerine düşünmeyi, dertleşmeyi ve birlikte çözümler üretmeyi hedefliyor. Hayati Mevzular, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği ve rahatça dinleyebileceği bir ortam sunuyor.

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