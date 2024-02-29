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Herkes Bir Kere Denemek İstemiştir: Instagramda Son Yıllarda Viral Olan 10 Yemek

etiket Herkes Bir Kere Denemek İstemiştir: Instagramda Son Yıllarda Viral Olan 10 Yemek

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 18:01

Instagram'da akımlar kadar yemekler de popüler oluyor. Gelin birlikte Instagram'ın en popüler yemeklerine hızlıca göz atalım!

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1. Cloud bread

1. Cloud bread

Türkçe'ye bulut ekmek olarak da çevirebileceğimiz bu yemek görüntüsü ile kalbimizi çalanlar arasında! Sadece 3 malzeme ile yapılan bu ekmek tabii ki Covid döneminde eve kapandığımız zamanlarda çıktı ama etkileri hala sürüyor!

2. Banana bread

2. Banana bread

Hem oldukça lezzetli hem de yapımı kolay olan banana bread, bir diğer ismi ile muzlu ekmek de sosyal medyanın popüler tarifleri arasında. Hatta muzlu pancake de son dönemde çok tercih ediliyor. Aslında yapmanız gereken normal bir ekmek veya pancake yapıp içerisine muz eklemek!

3. Corn ribs

3. Corn ribs

Mısıra farklı bir yorum getiren corn ribs hem büyük koçanları daha kolay yemenizi sağlıyor hem de baharatlı, soslu tarzı ile mısırdan öte farklı bir şey yiyormuşsunuz gibi hissettiriyor!

4. Brussel sprouts

4. Brussel sprouts

Hem sağlıklı hem de yapması oldukça kolay olan bu Brüksel lahanası yemeği son dönemde aşırı popüler. Buharda pişirdiğiniz lahanaları güzel bir sosla servis ederek hazır hale getirebilirsiniz!

5. Kimbap wrap

5. Kimbap wrap

Hem sushi hem de wrap arasında kalan bu yemeğin içerisine aslında ne isterseniz koyabilirsiniz. İsterseniz yumurta koyarak sabah kahvaltınızı yapın, isterseniz de öğlen atıştırmalığı hazırlayın!

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6. Pancake cereal

6. Pancake cereal

Minyatür pancake olarak da hayatımıza giren bu yemeği yapması oldukça basit. İhtiyacınız olan şey doğru ölçüyle doğru ufaklıkta pancakeleri yapabilmek. Hazırladıktan sonra üzerine dilerseniz süt ekleyebilir veya şurup ile birlikte yiyebilirsiniz.

7. Sushi bake

7. Sushi bake

Pişirilmiş bir sushi olan bu yemeği yapması da aslında bir sushi yapmak kadar basit. Tek farkı bunu pişirmeniz gerekiyor! Farklı tarifleri, baharat karışımları ile son dönemde çok popüler olan sushi bake'e bir şans verebilirsiniz!

8. Pasta chips

8. Pasta chips

Bir makarna düşünün ki cips gibi kıtır kıtır.  Evet karşınızda pasta chips! Üstelik bu yemeği yapmak için sosa, farklı bir pişirme yöntemine ihtiyacınız yok. Hem de çok leziz bir atıştırmalık!

9. Baked feta pasta

9. Baked feta pasta

Domates ile fetayı bir araya getiren hem yapması kolay hem de tadı aşırı lezzetli olan bu yemeği görmeyenimiz yoktur. Son dönemde popülerliği arttıkça farklı türleri de çıkıyor!

10. Japanese pancake

10. Japanese pancake

Yumuşacık hali ile bilinen Japon pancakeleri de son dönemin en popüler yemeklerinden biri. Yumuşacık dokusu ve iştah açıcı görüntüsü ile hepimizin evde yapmayı istediği bi tarif!

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