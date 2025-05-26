Her Yerde İzlesek de İsimleri Bir Türlü Akla Gelmeyen Ünlüler

Onlarca TV kanalı, platformlar, sosyal medya derken pek çok yüze aşina oluyoruz. Ancak bu isimleri aklımızda tutamıyoruz. Dizilerden TV'lerden tanıdığımız pek çok sanatçı ise ya o dizideki karakterleriyle ya da belli başlı işlerde oynamalarıyla aklımızda kalıyor. X'te de bir kullanıcı Olacak O Kadar'dan hatırladığımız Dost Elver'i paylaştı ve yüzünü bilip ismini her zaman hatırlayamayadığımız pek çok örnek geldi.