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Her Yerde İzlesek de İsimleri Bir Türlü Akla Gelmeyen Ünlüler

Her Yerde İzlesek de İsimleri Bir Türlü Akla Gelmeyen Ünlüler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.05.2025 - 10:59

Onlarca TV kanalı, platformlar, sosyal medya derken pek çok yüze aşina oluyoruz. Ancak bu isimleri aklımızda tutamıyoruz. Dizilerden TV'lerden tanıdığımız pek çok sanatçı ise ya o dizideki karakterleriyle ya da belli başlı işlerde oynamalarıyla aklımızda kalıyor. X'te de bir kullanıcı Olacak O Kadar'dan hatırladığımız Dost Elver'i paylaştı ve yüzünü bilip ismini her zaman hatırlayamayadığımız pek çok örnek geldi.

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İlk paylaşım şöyleydi 👇

İlk paylaşım şöyleydi 👇
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Merhum Kemal Kuruçay da akıllara geldi.

Merhum Kemal Kuruçay da akıllara geldi.
twitter.com

Tabii yan rollerden aşina olduğumuz isimler de var.

Tabii yan rollerden aşina olduğumuz isimler de var.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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