Her Yerde İzlesek de İsimleri Bir Türlü Akla Gelmeyen Ünlüler
Onlarca TV kanalı, platformlar, sosyal medya derken pek çok yüze aşina oluyoruz. Ancak bu isimleri aklımızda tutamıyoruz. Dizilerden TV'lerden tanıdığımız pek çok sanatçı ise ya o dizideki karakterleriyle ya da belli başlı işlerde oynamalarıyla aklımızda kalıyor. X'te de bir kullanıcı Olacak O Kadar'dan hatırladığımız Dost Elver'i paylaştı ve yüzünü bilip ismini her zaman hatırlayamayadığımız pek çok örnek geldi.
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İlk paylaşım şöyleydi 👇
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Merhum Kemal Kuruçay da akıllara geldi.
Tabii yan rollerden aşina olduğumuz isimler de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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