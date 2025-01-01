Yeni Yılı Taze Taze Yaşarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Yeni Yılı Taze Taze Yaşarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
2025'in ilk gününden Billboard'ın içimizi ısıtan Hot 100 listesi, yine rengarenk ve yeni yıl ruhunu yansıtıyor! Bakalım bu ay Hot 100 listesinde neler varmış?
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Listemizin ilk sırasında elbette yılbaşı ruhunu iliklerimize kadar yaşatan Mariah Carey var. "All I Want For Christmas Is You" şarkısıyla ilk sırada.
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Yeni yıla girmeden önce ve yeni yıla başladıktan sonra uzun süre dinleyeceğimiz Brenda Lee, "Rockin' Around The Christmas Tree" şarkısıyla listenin ikinci sırasında.
Dinledikçe parmak şıklatan Wham!, "Last Christmas" ile üçüncü sırada bizleri karşılıyor.
Dördüncü sırada Bobby Helms, içimizi ısıtmaya yemin etmiş gibi "Jingle Bell Rock" şarkısıyla bizlere selam veriyor. Selam Bobby! 👋
Burl Ives, beşinci sırada yer alıyor ve "A Holly Jolly Christmas" şarkısıyla bize karların arasından göz kırpıyor. 😉
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Lady Gaga ve Bruno Mars, yeni yılda da "Die With A Smile" şarkılarıyla peşimizi bırakmayacak gibi duruyorlar! Altıncı sıradaki yerlerini koruyorlar.
Yılın en güzel zamanlarında olduğumuzu söyleyen Andy Williams, "It's the Most Wonderful Time of the Year" şarkısıyla yedinci sırada.
Listenin şarkılarını sıralarken içimizin ısınmasına engel olamıyoruz! Dean Martin, "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" şarkısı, sekizinci sırada.
Görünüşe göre Ariana Grande, "Santa Tell Me" şarkısıyla yeni yıl klasiklerinin arasına girecek! Dokuzuncu sırada bizleri karşılıyor.
Kelly Clarkson, "Underneath the Tree" şarkısıyla klasiklerin arasından bize selam veriyor ve listenin onuncu sırasında yerini alıyor. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere diyoruz ve herkese mutlu seneler diliyoruz! 🎄 ❤️
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