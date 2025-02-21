Her Yemeği Lezzetli ve Besleyici Yapacak Mutfağınızda Bulunması Gereken 11 Sağlıklı Malzeme
Her Yemeği Lezzetli ve Besleyici Yapacak Mutfağınızda Bulunması Gereken 11 Sağlıklı Malzeme
Mutfakta doğru malzemeleri kullanmak lezzetli yemekler yemek için şart. Bunların arasında bazı malzemeler var ki yemeği lezzetli hale getirirken sağlıklı olmasını da sağlıyor. Neler peki bu malzemeler birlikte bakalım mı?
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1. Zeytinyağı
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2. Kinoa
3. Avokado
4. Badem
5. Chia Tohumu
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6. Yoğurt
7. Mercimek
8. Balık
9. Tatlı Patates
10. Ceviz
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11. Zerdeçal
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