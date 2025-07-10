Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Temmuz Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze
Yaz mevsiminin etkisini iyice hissettiğimiz bu günlerde tezgahlar adeta renk cümbüşüne döndü! Biz de bu içerikte yaz sıcaklarında serinletici etkisiyle öne çıkanlardan bağışıklığı destekleyenlere kadar Temmuz’un en gözde mahsullerini bir araya getirdik. Eğer sen de hangi ürünlerin bu ay sofranda mutlaka yer alması gerektiğini merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
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1. Domates
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2. Kayısı
3. Salatalık
4. Kiraz
5. Semizotu
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6. Üzüm
7. Taze fasulye
8. Şeftali
9. Bezelye
10. Kavun
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11. Kabak
12. Karpuz
13. Patlıcan
14. Sarı erik
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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