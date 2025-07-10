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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Temmuz Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Temmuz Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 19:01

Yaz mevsiminin etkisini iyice hissettiğimiz bu günlerde tezgahlar adeta renk cümbüşüne döndü! Biz de bu içerikte yaz sıcaklarında serinletici etkisiyle öne çıkanlardan bağışıklığı destekleyenlere kadar Temmuz’un en gözde mahsullerini bir araya getirdik. Eğer sen de hangi ürünlerin bu ay sofranda mutlaka yer alması gerektiğini merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Domates

1. Domates

Domates, yaz mevsiminin en bereketli ve vazgeçilmez sebzelerinden biri. Salatalara, kahvaltılara, sandviçlere ve yemeklere tazelik katan domates, likopen bakımından da oldukça zengin bir besin. Yaz aylarında güneşin zararlı etkilerine karşı cildi içeriden desteklemek istiyorsan cilt sağlığını koruyan ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteren domatesi sofrandan eksik etmemelisin!

2. Kayısı

2. Kayısı

Temmuz ayının en aromatik ve faydalı meyveleri arasında yer alan kayısı, lif oranının yüksek olması nedeniyle sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan kayısı, cildi besler, göz sağlığını destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Sabah kahvaltısında, ara öğünlerde ya da tatlı yapımında kullanılabileceğin kayısıyı ister taze haliyle istersen de güneşte kurutarak tüketebilirsin.

3. Salatalık

3. Salatalık

Serinletici etkisiyle yazın çok tüketilen salatalık, vücudu nemlendirmek, sıcak havalarda kaybedilen sıvıyı geri kazanmak ve sindirimi desteklemek için birebir. Kahvaltıdan başlayarak günün her öğününde tüketilebileceğin salatalığı yoğurtla karıştırılıp cacık yapabilir, salatalara ferahlık katabilir ya da direkt atıştırmalık olarak yiyebilirsin. Üstelik, düşük kalorili yapısıyla diyet yapanların da en yakın dostu!

4. Kiraz

4. Kiraz

Tatlı ve sulu yapısıyla yaz mevsiminin yıldızı olan kiraz, içeriğinde bulunan antosiyaninler sayesinde hem güçlü bir antioksidan kaynağı hem de bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda uyku düzenine katkı sağlayan melatonin hormonunun doğal kaynaklarından biri olmasıyla dikkat çeken kiraz, gün içinde atıştırmalık olarak tüketilebildiği gibi tatlılarda ve reçellerde de harikalar yaratır!

5. Semizotu

5. Semizotu

Omega-3 yağ asitleri açısından bitkisel kaynaklar arasında öne çıkan semizotu, kalp sağlığını desteklerken inflamasyonu da azaltmaya yardımcı olur. C vitamini, demir ve magnezyum açısından zengin semizotunun yoğurtla karıştırılarak yapılan salatası, yaz sofralarının hem pratik hem de serinletici bir alternatifi olurken zeytinyağlı yemeğiyse hafif ve besleyici bir ana öğün seçeneği sunar.

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6. Üzüm

6. Üzüm

Üzüm, beyazı, siyahı ve kırmızısıyla Temmuz ayında bolca bulunur ve gerçek bir enerji deposudur. İçeriğindeki doğal şekerle ani enerji düşüşlerine karşı ideal bir atıştırmalık olan üzüm, aynı zamanda resveratrol adlı güçlü antioksidanı içerdiği için iltihaplanmayı önler ve yaşlanma karşıtı etki gösterir.

7. Taze fasulye

7. Taze fasulye

Yazın en sevilen sebzeleri arasında yer alan taze fasulye, lif bakımından zengin yapısı sayesinde sindirimi destekler ve uzun süre tok kalmanı sağlar. Düşük kalorili olması, onu sağlıklı beslenmeye çalışan kişiler için vazgeçilmez kılar. Zeytinyağlı haliyle soğuk servis edilerek tüketildiğinde yaz sofralarının klasikleşmiş lezzetlerinden biri haline gelen fasulye, bol domatesle pişirildiğindeyse rengi ve kokusuyla herkesin iştahını açar.

8. Şeftali

8. Şeftali

C vitamini, potasyum ve antioksidanlar açısından zengin olan şeftali, bağışıklığı güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve vücudu toksinlerden arındırır. Doğal şekeriyle tatlı ihtiyacını da sağlıklı bir şekilde karşılar. Smoothie’lerden meyve salatalarına kadar birçok tarife yakışan şeftaliyi mevsimindeyken bol bol tüketmeyi unutma!

9. Bezelye

9. Bezelye

İçeriğindeki yüksek lif ve protein sayesinde oldukça besleyici bir sebze olan bezelye, pilavların yanına çok yakışan garnitürlerde, etli ya da sebzeli airfryer yemeklerinde kullanıldığında sofralara hem renk hem de değer katar. Aynı zamanda B vitamini yönünden zengin bezelye, sinir sistemi sağlığına katkıda bulunduğu kadar enerjini de yükseltir.

10. Kavun

10. Kavun

Tatlı aroması ve nefis kokusuyla yaz sofralarının vazgeçilmezi kavun, bol miktarda lif içermesiyle sindirim sistemine katkıda bulunurken yüksek su oranıyla vücudu da serinletir. Potasyum, A ve C vitamini açısından da zengin kavun, kan basıncını dengelemeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kavunu kahvaltılarda dilimlenmiş haliyle tüketebileceğin gibi tatlı tariflerinde veya meyve salatalarında da kullanmayı deneyebilirsin!

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11. Kabak

11. Kabak

Düşük kalorili olmasıyla hafif ve sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir sebze olan kabak, lif açısından zengin olduğundan bağırsakları düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Mücveri, dolması, grateni ve yoğurtlu salatası ile sofralara çeşitlilik katarken hafif tadı sayesinde farklı malzemelerle de kolayca uyum sağlayan kabağı, yazın fazla yemek tüketmek istemediğin zamanlarda harika bir ana veya yardımcı öğüne dönüştürebilirsin!

12. Karpuz

12. Karpuz

Sıcak havalarda serinleten, susuzluğu gideren ve enerji veren karpuz, A ve C vitamini bakımından zengin olmasıyla da cilt sağlığı için son derece etkili bir meyve. Yanında biraz beyaz peynirle klasik bir yaz öğünü olarak tüketebileceğin karpuz, doyuruculuğuyla hem tatlı krizlerini bastırır hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.

13. Patlıcan

13. Patlıcan

Lifli yapısı sayesinde uzun süre tok tutan patlıcan, antioksidanlar bakımından zengin olmasıyla sağlık açısından son derece kıymetli bir sebze. Közlenmiş haliyle salatalarda, karnıyarık ya da musakka gibi klasik Türk yemeklerinde sıkça kullanılan patlıcan, diğer sebzelerle uyumlu olduğundan yazın farklı kombinasyonlarla yaratıcı yemekler denemek isteyenler için de oldukça ideal bir besin!

14. Sarı erik

14. Sarı erik

Hafif ekşi ve ferahlatıcı tadıyla özellikle sıcak günlerde insanın içini serinleten sarı erik, C vitamininden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Lif oranı yüksek olduğu için sindirimi düzenler, kabızlık sorunlarına karşı doğal bir çözüm sunar. Ara öğünlerde tek başına tüketilebileceği gibi salatalara ya da smoothie’lere hafif bir ekşilik katmak için de kullanılabilir.

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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