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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Temmuz Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Temmuz Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 21:01

Her şey zamanında yenmeli ki en taze ve lezzetlisi olsun. Bu içeriğimizde Temmuz ayının favorisi olan sebze ve meyveleri sıraladık. Afiyet olsun!

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1. Domates

Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında tabii ki domates yer alıyor! Antioksidan özelliğiyle bilinen likopen içeren domates, bu sayede kalp sağlığını destekleyen bir yana da sahip. Kahvaltıda, salatalarda veya sandviçlerde bol bol kullanarak tüketebilirsiniz.

2. Salatalık

Domatesten sonra salatalığın gelmesine şaşmamalı! Yüksek su oranı olan bir sebze olduğu için salatalık yazın ferahlamaya ihtiyaç duyduğumuz anlarda yardımımıza koşuyor. Ayrıca salatalığın içerisinde A, B ve C vitaminleri bulunuyor. Bu da onun cilt sağlığına iyi gelmesini, cildi nemlendirmesini sağlıyor.

3. Patlıcan

Eğer yaz boyunca fit kalmak istiyorsanız lif açısından zengin bir sebze olan patlıcan da sofranızdan eksik olmamalı. Patlıcanın kalorisi düşüktür ve içerisinde A ile C vitaminlerinin yanı sıra potasyum da bulunur. Özellikle de ana yemeklerde kullanarak afiyetle yiyebilirsiniz.

4. Kabak

Bir başka düşük kalorili ve lif oranı yüksek sebze ise patlıcanın dostu olan kabak. Özellikle de yaz aylarında kabağı tüketmek çok daha keyifli oluyor. Çünkü birçoğumuz için yaz denince akla kabak mücveri geliyor!

5. Şeftali

Onca sebzeden sonra biraz da meyvelere geçelim… Tatlı ve sulu bir şeftali bulursanız hava kaç derece olursa olsun ferahlayacağınıza şüphe yok! Şeftaliyi ister taze olarak, ister tatlılarda, ister komposto veya reçel olarak da tüketebilirsiniz.

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6. Kiraz

Yazın belki de en güzel yanlarından biri kiraz mevsiminin gelmesidir. Antioksidan açısından zengin bir yaz meyvesi olan kirazı yerken kadınların birçoğu aynı zamanda dudaklarına da sürerek ruj etkisi yaratıyor.

7. Kavun

Liste giderek daha da ferah bir hal alıyor… Yazın iyi bir kavun yemek aslında günün güzel geçmesini sağlıyor. Çünkü kavunun su oranı yüksek ve bu da onun tam da ihtiyacımız olan ferahlığı vermesini sağlıyor. Ayrıca kavun bağışıklık sistemini güçlendirirken cilt sağlığını da destekliyor.

8. Karpuz

Birçok kişi için yaz demek, karpuz demektir! Yaz aylarının en vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, güzel seçildiğinde keyifle yenecek bir şeye dönüşüyor. Karpuz, kalp sağlığını destekliyor, antioksidan özelliğiyle de hücreleri koruyor.

9. Erik

Karpuz gibi birçok kişinin bir diğer favorisi de erik. Kimileri için oturup sınırsızca yiyebileceği kadar sevilen bu meyve, lif açısından oldukça zengin ve aynı zamanda sindirimi de kolaylaştırıyor. Ayrıca eriğin içinde A ve C vitaminleri ile rotasyon ve demir bulunuyor.

10. Çilek

Cilt sağlığına iyi gelen bir başka meyve de çilek. Ayrıca çileği kullanarak yapabileceğiniz çeşitli leziz tatlı tarifleri, reçel, smoothieler bulunuyor. Düşük kalorisi ve leziz tadıyla tariflerin vazgeçilmezi!

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11. Yeşil Fasulye

Sindirim sistemine faydalı bir diğer sebze ise yeşil fasulye. Çünkü yeşil fasulyede A, C ve K vitaminleri ile folik asit bulunuyor. Ayrıca düşük kalorisi sayesinde diyet menülerinin de vazgeçilmezi.

12. Mısır

Gelelim listemizin son maddesine… Mısır, yaz kış fark etmeden çok sevilen bir besin. İçeriğinde B vitaminleri, folik asit ve lif bulunuyor. Tüm bu özellikleri sayesinde de hem enerji veriyor hem de sindirim sistemini destekliyor.

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