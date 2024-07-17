Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Temmuz Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

Liste giderek daha da ferah bir hal alıyor… Yazın iyi bir kavun yemek aslında günün güzel geçmesini sağlıyor. Çünkü kavunun su oranı yüksek ve bu da onun tam da ihtiyacımız olan ferahlığı vermesini sağlıyor. Ayrıca kavun bağışıklık sistemini güçlendirirken cilt sağlığını da destekliyor.