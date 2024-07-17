Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Temmuz Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Temmuz Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze
Her şey zamanında yenmeli ki en taze ve lezzetlisi olsun. Bu içeriğimizde Temmuz ayının favorisi olan sebze ve meyveleri sıraladık. Afiyet olsun!
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1. Domates
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2. Salatalık
3. Patlıcan
4. Kabak
5. Şeftali
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6. Kiraz
7. Kavun
8. Karpuz
9. Erik
10. Çilek
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