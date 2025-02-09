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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Şubat Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Şubat Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 19:01

Şubat ayı, hem sofralarımızı renklendirecek hem de vücudumuza iyi gelecek meyve ve sebzelerle dolu. Mevsiminde tüketildiğinde en lezzetli halini alan bu besinleri kaçırmamak için listemize göz atmaya ne dersin? İşte, şubat ayında mutlaka tüketmemiz gereken 14 meyve ve sebze!

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1. Greyfurt

1. Greyfurt

Hafif ekşi ve buruk tadıyla seveni kadar sevmeyeni de var ama faydaları tartışılmaz! Sindirimi kolaylaştıran ve metabolizmayı hızlandıran greyfurt, özellikle diyet yapanların favorisi. Dilersen dilimleyip üzerine biraz bal dökerek hafif bir tatlı niyetine tüketebilir ya da salatalarına ekleyerek farklı bir tat yakalayabilirsin.

2. Brüksel lahanası

2. Brüksel lahanası

Minik boyutuna rağmen vitamin ve mineral bakımından oldukça güçlü bir sebze olan brüksel lahanası, içeriğindeki yüksek C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. Bu minik sağlık deposunu soteleyebilir, kızartabilir, fırınlayabilir ya da buharda haşlayıp üzerine limon ve zeytinyağı gezdirerek lezzetli bir garnitür elde edebilirsin.

3. Turunç

3. Turunç

Portakal ve mandalina tezgahlarda yer almaya devam etse de turunç meyvesinin de en iyi hasat zamanının şubat olduğunu biliyor muydun? Portakala benzeyen ama daha ekşi ve aromatik olan turunç, özellikle reçel yapımında kullanılıyor. Şubat ayında en olgun dönemine giren turunçları değerlendirerek sen de harika tatlar elde edebilirsin!

4. Brokoli

4. Brokoli

Şubat ayında en taze haliyle bulunabilen brokoli, tam bir vitamin deposu! Buharda pişirerek vitamin değerini koruyabilir, salatalara ekleyebilir ya da çorbasını yapabilirsin. Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bu sebzeyi şubat ayı boyunca sofrandan eksik etme!

5. Yerli muz

5. Yerli muz

Tropikal meyveleri seviyorsan Şubat ayında yerli muz tüketmenin tam zamanı! İthal muzlara göre daha küçük ama çok daha yoğun aromaya sahip olan yerli muz, potasyum açısından oldukça zengin bir meyve. Kahvaltıda yoğurtla veya yulafla tüketebileceğin gibi üzerine fıstık ezmesi sürerek lezzetli bir atıştırmalık hazırlayabilirsin.

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6. Havuç

6. Havuç

Göz sağlığını destekleyen ve A vitamini açısından oldukça zengin olan havucu hem çiğ olarak tüketebilir hem de yemeklere ekleyerek farklı lezzetler oluşturabilirsin. Salatalarda, çorbalarda veya zeytinyağlı yemeklerde kullanabilir ya da tatlı ihtiyacını karşılamak için havuçlu kek yapmayı deneyebilirsin!

7. Kumkuat

7. Kumkuat

Portakalın minik ama çok daha aromatik kuzeni olan kumkuat, kabuğuyla birlikte yenebilen nadir meyvelerden biri! Turunçgiller arasında en yoğun C vitamini içeriğine sahip olan bu minik meyve, taze olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat ve tatlılarda da sıkça kullanılıyor. Ayrıca içeceklere, salatalara ve yemeklere eklenerek lezzetli bir aroma katıyor.

8. Şalgam

8. Şalgam

Sadece içecek olarak değil sebze olarak da tüketilebilen şalgam, özellikle sindirim sistemini destekleyen bir besin kaynağı. Yemeklere ekleyebilir ya da salatalarda kullanabilirsin. Bağışıklık sistemini destekleyen bu sebzeyi şubat ayında mutlaka denemelisin!

9. Bal kabağı

9. Bal kabağı

Şubat ayının vazgeçilmezlerinden biri de bal kabağı! Tatlısı, çorbası, püre hali veya fırınlanmış versiyonuyla mutfakta oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan bal kabağının çekirdekleri de en az kendisi kadar faydalı! Üstelik tatlı krizlerinde üzerine tarçın serpip fırında pişirerek enfes bir lezzet elde edebilirsin.

10. Yer elması

10. Yer elması

Hafif tatlımsı lezzetiyle öne çıkan yer elması, özellikle sindirim sistemi için oldukça faydalı. Zeytinyağlı yemek olarak tüketebileceğin gibi çiğ olarak da yiyebileceğin yer elması, sadece kan şekerini dengelemeye değil demir eksikliğini azaltmaya ve genel enerjini artırmaya da yardımcı olur.

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11. Kestane

11. Kestane

Kış aylarının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan kestane, Şubat ayında da bol bol tüketilmesi gereken enerji deposu bir meyve! Soğuk havalarda içimizi ısıtan kestaneyi fırında közleyerek ya da haşlayarak tüketebileceğin gibi kestane şekeri ve kestaneli pilav gibi farklı tariflerde de kullanabilirsin.

12. Pancar

12. Pancar

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran pancar, tam bir antioksidan deposu! Haşlayarak salatalara ekleyebilir, fırınlayarak lezzetli bir garnitür yapabilir ya da fermente ederek turşusunu hazırlayabilirsin. Ayrıca pancar suyu, karaciğer temizleyici etkisiyle detoks içeceklerinde de sıkça tercih edilen bir lezzet!

13. Limon

13. Limon

Kış aylarında bağışıklığımızı güçlendiren en güçlü besinlerde biri de limon! Yüksek C vitamini içeriğiyle hastalıksavar olan bu ekşi meyve, içeceklerden yemeklere ve salatalara kadar sıkça kullanılıyor. Sen de sabahları bir bardak ılık limonlu su içerek metabolizmanı hızlandırabilir ya da tatlı ve keklerine harika bir aroma katabilirsin!

14. Marul

14. Marul

Yeşil yapraklı sebzeler arasında en çok tüketilenlerden biri olan marul, şubat ayında en taze ve besleyici halini alıyor! Bol lif içeriği sayesinde sindirimi desteklerken düşük kalorili yapısıyla diyet yapanlar için de harika bir alternatif sunuyor. Üstelik içeriğindeki A, C ve K vitaminleriyle bağışıklık sistemini güçlendirirken cilt sağlığını destekliyor.

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