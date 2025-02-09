Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Şubat Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Şubat Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze
Şubat ayı, hem sofralarımızı renklendirecek hem de vücudumuza iyi gelecek meyve ve sebzelerle dolu. Mevsiminde tüketildiğinde en lezzetli halini alan bu besinleri kaçırmamak için listemize göz atmaya ne dersin? İşte, şubat ayında mutlaka tüketmemiz gereken 14 meyve ve sebze!
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1. Greyfurt
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2. Brüksel lahanası
3. Turunç
4. Brokoli
5. Yerli muz
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6. Havuç
7. Kumkuat
8. Şalgam
9. Bal kabağı
10. Yer elması
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11. Kestane
12. Pancar
13. Limon
14. Marul
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