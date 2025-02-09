Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Şubat Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Portakalın minik ama çok daha aromatik kuzeni olan kumkuat, kabuğuyla birlikte yenebilen nadir meyvelerden biri! Turunçgiller arasında en yoğun C vitamini içeriğine sahip olan bu minik meyve, taze olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat ve tatlılarda da sıkça kullanılıyor. Ayrıca içeceklere, salatalara ve yemeklere eklenerek lezzetli bir aroma katıyor.