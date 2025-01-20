Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ocak Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ocak Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze
Mevsiminde tüketilen ürünlerin hem tadı hem de faydası bir başka oluyor. Eğer 'doğru zamanda doğru ürünü tüketmeyi seviyorum' diyenlerdensen bu liste tam sana göre. İşte Ocak ayında tezgahlarda yerini alan ve sofrana renk katacak 14 meyve ve sebze!
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1. Portakal
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2. Ispanak
3. Ayva
4. Karnabahar
5. Nar
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6. Turp
7. Mandalina
8. Pırasa
9. Kivi
10. Pazı
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11. Elma
12. Kereviz
13. Armut
14. Lahana
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