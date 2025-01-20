Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ocak Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Karnabahar, Ocak ayında sofraları zenginleştiren çok yönlü bir sebze. Fırında hem sağlıklı hem de çıtır çıtır bir alternatif yaratabileceğin gibi çorbasını yapabilir ya da püre haline getirerek farklı yemeklerde kullanabilirsin. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan karnabahar, hafif bir kış yemeği arayanlar için birebir!