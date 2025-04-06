Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Nisan Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Nisan Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze
Baharın en güzel aylarından biri olan Nisan geldi! Hava ısınıyor, doğa uyanıyor ve tezgâhlar da mis gibi taze meyve-sebzelerle dolup taşıyor. Mevsiminde sebze-meyve yemek hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli oluyor. E hadi o zaman, Nisan ayında sofralarımıza mutlaka eklememiz gereken meyve ve sebzelere bir göz atalım!
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1. Enginar
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2. Çilek
3. Kuşkonmaz
4. Bakla
5. Taze Soğan
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6. Bezelye
7. Marul
8. Erik
9. Ispanak
10. Şevketi Bostan
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11. Semizotu
12. Karadut
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