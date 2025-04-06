Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Nisan Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

Baharın en güzel aylarından biri olan Nisan geldi! Hava ısınıyor, doğa uyanıyor ve tezgâhlar da mis gibi taze meyve-sebzelerle dolup taşıyor. Mevsiminde sebze-meyve yemek hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli oluyor. E hadi o zaman, Nisan ayında sofralarımıza mutlaka eklememiz gereken meyve ve sebzelere bir göz atalım!