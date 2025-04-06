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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Nisan Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Nisan Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 19:01

Baharın en güzel aylarından biri olan Nisan geldi! Hava ısınıyor, doğa uyanıyor ve tezgâhlar da mis gibi taze meyve-sebzelerle dolup taşıyor. Mevsiminde sebze-meyve yemek hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli oluyor. E hadi o zaman, Nisan ayında sofralarımıza mutlaka eklememiz gereken meyve ve sebzelere bir göz atalım!

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1. Enginar

1. Enginar

Enginar mevsimi açıldı, sevenler buraya! Karaciğere iyi gelmesiyle meşhur bu sebzeyi genelde zeytinyağlı yapıyoruz ama haşlayıp yoğurtla yemek de harika oluyor. İç baklalısını denediyseniz zaten ne demek istediğimi biliyorsunuzdur. Bir de limon sıktınız mı, of ki ne of!

2. Çilek

2. Çilek

Mis gibi kokusuyla çilek, baharın resmen geldiğinin işareti! Hafif ekşimsi tadıyla tatlı, yoğurt, smoothie ve hatta salatalara bile mükemmel bir tat katıyor. Ama en güzeli, tabii ki dalından koparıldığı gibi yemek! Eğer çileğin en tatlı halini yakalamak istiyorsanız, Nisan ayının ikinci yarısını bekleyin. O zaman daha aromalı ve sulu oluyor.

3. Kuşkonmaz

3. Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, bizim mutfağımıza çok girmemiş olabilir ama tam bir şef malzemesi! Hafif haşlayıp salatalara ekleyebilir ya da ızgara yapıp üzerine parmesan serpebilirsiniz. Yumurta ile müthiş bir uyumu var, sabah kahvaltılarınıza eklemeyi unutmayın.

4. Bakla

4. Bakla

Bakla öyle bir sebze ki, seveni çok sever, sevmeyeni de yanına yaklaşmaz. Ama şunu söyleyelim, eğer doğru pişirilirse çok hafif ve lezzetli oluyor. Üzerine dereotu ekleyip yoğurtla karıştırdığınızda olay biter! Eğer iç baklayı hiç denemediyseniz, pilavınıza ekleyin, bakın nasıl güzel oluyor.

5. Taze Soğan

5. Taze Soğan

Taze soğansız bir salata düşünemiyoruz! Ama sadece salata değil, yumurtalı kavurması da harika olur. Bir de peynir ve domatesin yanına koyup ekmeğin arasına sıkıştırınca, of of, kahvaltıya şampiyon gibi başlarsınız.

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6. Bezelye

6. Bezelye

Taze taze aldığınız bezelyeleri ayıklamak biraz zahmetli olabilir ama değiyor mu? Kesinlikle! İster klasik bezelye yemeği yapın, ister garnitür olarak kullanın, isterseniz de püre yapıp farklı tarifler deneyin. Bir de buzluğa atarsanız, yazın bile taze taze tüketirsiniz.

7. Marul

7. Marul

Yıl boyunca marul alıyoruz ama Nisan ayında o çıtır çıtır en taze haline ulaşıyor. Dürüm yaparken de, salata hazırlarken de farkı hemen anlıyorsunuz. Eğer marul salatasını daha doyurucu hale getirmek isterseniz, içine biraz haşlanmış nohut ya da avokado ekleyin, efsane oluyor!

8. Erik

8. Erik

Yeşil erik denince aklınıza ilk olarak tuzluk geliyorsa, bizdensiniz! Baharın en güzel meyvelerinden biri olan erik, özellikle ekşi tatları sevenler için vazgeçilmez. C vitamini deposu olduğu için bağışıklık sisteminizi de destekler. Yanına biraz tuz, tamamdır!

9. Ispanak

9. Ispanak

Baharın son ıspanaklarını kaçırmayın! Böreklerde, salatalarda ya da klasik ıspanak yemeği olarak tüketebilirsiniz. Eğer daha farklı bir şey denemek isterseniz, haşlanmış ıspanakları yoğurt ve sarımsakla karıştırıp harika bir meze yapabilirsiniz.

10. Şevketi Bostan

10. Şevketi Bostan

Ege mutfağına aşina olanlar bilir, şevketi bostan tam bir bahar sebzesi! Genellikle kuzu etiyle pişirilerek tüketilir ve hafif ekşimsi bir tadı vardır. Eğer farklı tatlar denemeyi seviyorsanız, tam mevsiminde mutlaka deneyin.

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11. Semizotu

11. Semizotu

Yoğurtlu mezesiyle meşhur olan semizotu, baharın en sevilen yeşilliklerinden. Hem omega-3 açısından zengin hem de oldukça ferahlatıcı bir lezzet. İster salata yapın, ister sıcak yemek olarak tüketin.

12. Karadut

12. Karadut

Karadut, küçücük ama faydası kocaman bir meyve! İlkbaharla birlikte tezgâhlarda yerini almaya başlayan bu siyah-mor renkli mucize, tam bir vitamin ve antioksidan deposu. Hafif tatlı, hafif ekşi tadıyla hem taze taze yenebilir hem de enfes tatlılara ve içeceklere dönüştürülebilir.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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