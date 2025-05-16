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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mayıs Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mayıs Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 19:01

Tezgahlar mis gibi kokmaya, her yer taptaze renklerle dolup taşmaya başlamışken 'Her şey zamanında güzel!' diyenlerdensen Mayıs ayında yenmesi gereken meyve ve sebzeleri kaçırmamalısın! İşte Mayıs ayında hem lezzeti dorukta olan hem de besin değeri tavan yapan 12 meyve ve sebze! Senin favorin hangisi?

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1. Enginar

1. Enginar

Mayıs ayı enginarın için en iyi aylardan biri! Zeytinyağlısı dillere destan olan bu sebze, sadece lezzetiyle değil karaciğeri temizlemesi, sindirimi rahatlatması ve toksin atımını desteklemesi gibi faydalarıyla da öne çıkıyor. Üzerine biraz havuç, bezelye ve patatesle mini bir sanat eseri yaratabilir, dereotuyla süsleyip sofrana gururla koyabilirsin.

2. Çilek

2. Çilek

Reçelden pastaya, yoğurt üstü tatlıdan sade atıştırmalığa kadar her formuyla gönülleri fetheden çileği Mayıs ayıyla birlikte en tatlı ve sulu haliyle pazarlarda ve marketlerde görmeye başıyoruz. Antioksidan ve C vitamini deposu olan meyve, hem bağışıklık sistemini destekler hem de bağırsaklara iyi gelir.

3. Bezelye

3. Bezelye

Lif ve bitkisel protein yönünden zengin olmasıyla sağlıklı öğünlerin vazgeçilmezi olan bezelye, etli yemeklerden zeytinyağlılara ya da pilavlara kadar her türlü tarifte harikalar yaratıyor. Lif deposu ve proteinden zengin olan bezelye bu ayda o kadar tatlı ki pişirmeden bile yemek isteyebilirsin!

4. Yeşil erik

4. Yeşil erik

Ekşisiyle yüzümüz şekilden şekle girse de yeşil erik baharın en sevilen ve beklenen lezzeti! Hem tek başına hem de tuzla birlikte kütür kütür yediğimiz yeşil erik, sadece tadıyla değil C vitamini bakımından zengin olması, sindirimi desteklemesi ve bağışıklığı güçlendirmesiyle de evlere girmeyi hak ediyor!

5. Taze soğan

5. Taze soğan

Mis gibi kokusuyla baharın habercisi olan taze soğan, Mayıs ayının vazgeçilmez sebzelerinden biri desek abartmış olmayız. Rengi, kokusu ve lezzetiyle salataları, yumurtalı yemeleri ve hatta sade bir ekmek-yağ kombinasyonunu bile şölene dönüştürür. Bağışıklığı destekleyen ve sindirimi kolaylaştıran taze soğan aynı zamanda bolca C vitamini de barındırıyor.

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6. Karadut

6. Karadut

Rengiyle göz alan tatlı mı tatlı karadut, bağışıklık sistemini güçlendiren, kansızlığa iyi gelen ve ağız sağlığına destek olan enfes bir meyve. Taze haliyle tüketebilir, reçel yapabilir, tatlılarda kullanabilir ya da buz gibi bir karadut suyu hazırlayarak serinleyebilirsin.

7. Kuşkonmaz

7. Kuşkonmaz

Biraz lüks kaçan ama kesinlikle hakkını veren kuşkonmaza sofralarda daha çok yer açmamız gerek! Lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştıran kuşkonmaz, aynı zamanda tam bir antioksidan kaynağı. Sote yap, airfryer'da pişir, haşla ya da üzerine yumurta kırıp afiyetle ye. Hepsi de birbirinden güzel oluyor!

8. Malta eriği

8. Malta eriği

Turuncu rengiyle göz alıcı bir meyve olan Malta eriği ya da diğer bir adıyla Yeni Dünya, hem A vitaminden zengin hem cildi destekler hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu meyvenin hafif buruk hafif tatlı ve sulu aromasını sevenlerdensen şu an Malta eriği yemenin tam zamanı!

9. Arpacık soğanı

9. Arpacık soğanı

Özellikle etli yemeklere, yahnilere ve airfryer tariflerine ayrı bir derinlik katan arpacık soğanını Mayıs ayında en taze haliyle tüketebilirsin. Karamelize ederek salatalarda ya da zeytinyağlılarda kullanabilir ya da airfryer'da farklı modları kullanarak dilediğin gibi tüketebilirsin.

10. Çağla

10. Çağla

Çağla, Mayıs’ın en nostaljik ve en çıtır lezzeti! Bademin olgunlaşmamış hali olan çağla, ekşi severlerin göz bebeği. Tuzla buluştu mu tadı başka bir boyuta çıkan bu meyveye bir avuçla başlayıp fark etmeden bir tabak bitirebilirsin. Ayrıca, lifli yapısıyla sindirime yardımcı olurken C vitamini ve karaciğer dostu oluşuyla da gönülleri kazanıyor.

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11. Tatlı patates

11. Tatlı patates

Klasik patatesten sıkılanlara harika bir alternatif olan tatlı patates, hem tatlı hem tuzlu yemeklerde kullanılabilen enfes bir sebze. Beta karoten ve lif açısından oldukça zengin olan sebzeyi airfryer'da pişir, üzerine yoğurt dök ve baharatla süsle… Glisemik indeksi düşük olduğu için formunu korumaya çalışanlara da çocuklara sebze sevdirmek için de birebir!

12. Semizotu

12. Semizotu

Omega-3 yağ asidi bakımından en zengin yeşilliklerden biri olan semizotu, salata olarak ya da yoğurtla karıştırılıp meze olarak yemek için harika bir seçenek! İncecik yaprakları, hafif ekşi aroması ve çıtır dokusuyla bahar sofralarının vazgeçilmezi olan semizotu, vücuda ferahlık vermesi ve tok tutmasıyla da oldukça seviliyor.

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