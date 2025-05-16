Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mayıs Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze
Tezgahlar mis gibi kokmaya, her yer taptaze renklerle dolup taşmaya başlamışken 'Her şey zamanında güzel!' diyenlerdensen Mayıs ayında yenmesi gereken meyve ve sebzeleri kaçırmamalısın! İşte Mayıs ayında hem lezzeti dorukta olan hem de besin değeri tavan yapan 12 meyve ve sebze! Senin favorin hangisi?
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1. Enginar
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2. Çilek
3. Bezelye
4. Yeşil erik
5. Taze soğan
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6. Karadut
7. Kuşkonmaz
8. Malta eriği
9. Arpacık soğanı
10. Çağla
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11. Tatlı patates
12. Semizotu
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