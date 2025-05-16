Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mayıs Ayında Tüketilmesi Gereken 12 Meyve-Sebze

Lif ve bitkisel protein yönünden zengin olmasıyla sağlıklı öğünlerin vazgeçilmezi olan bezelye, etli yemeklerden zeytinyağlılara ya da pilavlara kadar her türlü tarifte harikalar yaratıyor. Lif deposu ve proteinden zengin olan bezelye bu ayda o kadar tatlı ki pişirmeden bile yemek isteyebilirsin!