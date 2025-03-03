Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mart Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mart Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze
Hem kış sebzelerinin son demlerini yaşadığı hem de baharın ilk lezzetlerinin kendini göstermeye başladığı mart ayının sebze ve meyvelerini zamanında tüketmek sadece daha lezzetli ve ekonomik değil sağlık açısından da oldukça faydalı! Peki mart ayında hangi sebze ve meyveleri bol bol tüketmen gerektiğini biliyor musun? O zaman seni içeriğe alalım!
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1. Kereviz
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2. Avokado
3. Elma
4. Marul
5. Enginar
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6. Limon
7. Biberiye
8. Tere
9. Portakal
10. Bakla
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11. Nane
12. Yerli muz
13. Kuşkonmaz
14. Roka
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