Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mart Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

İthal muzlara göre daha küçük ama daha lezzetli olan yerli muz, mart ayında en tatlı ve en olgun halini alır. Potasyum bakımından zengin olduğu için kas sağlığını destekleyen muz, özellikle kahvaltılarda yoğurtla veya yulafla harika bir ikili olur. Ayrıca, muzlu pankek veya muzlu smoothie yaparak güne enerjik bir başlangıç yapabilirsin!