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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mart Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Mart Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 18:01

Hem kış sebzelerinin son demlerini yaşadığı hem de baharın ilk lezzetlerinin kendini göstermeye başladığı mart ayının sebze ve meyvelerini zamanında tüketmek sadece daha lezzetli ve ekonomik değil sağlık açısından da oldukça faydalı! Peki mart ayında hangi sebze ve meyveleri bol bol tüketmen gerektiğini biliyor musun? O zaman seni içeriğe alalım!

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1. Kereviz

1. Kereviz

Antioksidan bakımından zengin kereviz, mart ayında en taze ve lezzetli halini alıyor. Hem sapı hem de köküyle değerlendirilebilen sebze, özellikle zeytinyağlı portakallı tarifiyle çok popüler. Ayrıca, kereviz sapını smoothielere ekleyerek detoks etkisi sağlayabilir veya yoğurtlu salatasını yaparak ferah bir lezzet elde edebilirsin.

2. Avokado

2. Avokado

Sağlıklı yağlar ve vitaminler açısından tam bir süper gıda olan avokado, mart ayında en taze ve en olgun halini alıyor. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde sindirimi desteklerken tok tutucu özelliğiyle diyet yapanların da favorisi! İster kahvaltıda ekmeğe sürerek ister ara öğünlerde salatalara ya da smoothielere ekleyerek mükemmel tabaklar oluşturabilirsin!

3. Elma

3. Elma

Mart ayında hala en taze ve besleyici haliyle bulunan elma, güçlü antioksidanları ve bol lif içeriğiyle sindirimi destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Sabah kahvaltılarında yoğurtla veya yulafla tüketebilir, dilimleyip üstüne tarçın ekleyerek airfryer'da çıtır elmalar yapabilir ya da taze elma dilimleriyle detoks sularınıza lezzet katabilirsin.

4. Marul

4. Marul

Mart ayıyla birlikte en taze, çıtır çıtır ve besleyici halini alan marul, özellikle hafif beslenmek isteyenler için harika bir seçenek! Bol su içeriğiyle hem vücudu nemlendirir hem de sindirimi kolaylaştırır. Salataların vazgeçilmezi olan marulu sadece limon ve zeytinyağı ile tatlandırıp sade bir şekilde tüketebilir ya da sandviçlerde ve dürümlerde hızlıca kullanabilirsin.

5. Enginar

5. Enginar

Mart ayıyla birlikte enginar sezonu yavaş yavaş başlıyor! Karaciğer dostu, bol lifli ve sindirimi kolaylaştıran enginar, özellikle zeytinyağlı tariflerle sofralarda kendine geniş yer buluyor. Limon ve dereotuyla tatlandırılan klasik zeytinyağlı enginar dışında enginarı pilav gibi tariflerin içine ekleyerek farklı lezzetler deneyebilirsin. Hafif bir alternatif arıyorsan enginarı haşlayıp yoğurtlu bir sosla pratik bir salata da yapabilirsin.

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6. Limon

6. Limon

Mart ayında en sulu ve aromatik halini alan limon, bağışıklık sistemini güçlendiren bir C vitamini deposu. Salatalara, çaylara ve detoks sularına ekleyerek hem lezzetini hem de faydalarını artırabilirsin. Ayrıca, tatlılarda ve soslarda doğal bir asidik dengeleyici olarak da kullanabilirsin.

7. Biberiye

7. Biberiye

Mis gibi kokusuyla yemeklere harika bir aroma katan biberiye, mart ayında en doğal ve taze haliyle bulunabilir. Sindirimi kolaylaştırıcı ve bağışıklık sistemini destekleyici etkisiyle bilinen bitkiyi tavuk veya kırmızı eti marine ederken ya da sebzelere ekstra lezzet katmak için kullanabilirsin. Üstelik, çay olarak tüketildiğinde mideye ve strese karşı rahatlatıcı bir etkisi de var.

8. Tere

Akciğerleri temizleyici etkisiyle bilinen tere, özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebir! Salatalarda çiğ olarak tüketebilir, kahvaltılarda peynirin yanında yiyebilir ya da limon suyu ve zeytinyağı ile harmanlayarak detoks etkili bir salata hazırlayabilirsin. Özellikle et ve ızgara yemeklerinin yanında harika bir eşlikçi olur.

9. Portakal

9. Portakal

Kışın en güzel hediyelerinden biri olan portakal, mart ayında hala en sulu ve en tatlı halini koruyor! C vitamini deposu olan meyve, bağışıklık sistemini güçlendirerek mevsim değişikliklerine karşı vücudu korur. Salatalara ekleyerek ferah bir tat yakalayabileceğin gibi kabuklarını rendeleyerek tatlılarda ve keklerde aroma verici olarak da kullanabilirsin.

10. Bakla

10. Bakla

Mart ayıyla birlikte sofralara tazelik ve bahar esintisi getiren bakla, sindirimi kolaylaştıran yapısıyla özellikle bağırsak dostu bir sebze olarak öne çıkıyor. Zeytinyağlı bakla yemeği klasik bir tarif olsa da baklayı haşlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve dereotu ekleyerek pratik bir meze hazırlayabilir ya da iç bakla olarak kullanarak pilavlara veya makarnalara farklı bir tat katabilirsin.

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11. Nane

11. Nane

Ferahlatıcı kokusu ve aromatik tadıyla nane, mart ayında en taze haliyle mutfaklarda kendine yer buluyor. Sindirimi kolaylaştıran ve mideyi rahatlatan nane, salatalardan çaylara, mezelerden tatlılara kadar birçok tarifte kullanılabilir. Yoğurtlu mezelerde olmazsa olmaz bir tat katan nane, aynı zamanda çay olarak tüketildiğinde sindirim sistemine iyi gelir ve nefesi tazeler.

12. Yerli muz

12. Yerli muz

İthal muzlara göre daha küçük ama daha lezzetli olan yerli muz, mart ayında en tatlı ve en olgun halini alır. Potasyum bakımından zengin olduğu için kas sağlığını destekleyen muz, özellikle kahvaltılarda yoğurtla veya yulafla harika bir ikili olur. Ayrıca, muzlu pankek veya muzlu smoothie yaparak güne enerjik bir başlangıç yapabilirsin!

13. Kuşkonmaz

13. Kuşkonmaz

Mevsimi kısa ama faydaları uzun olan kuşkonmaz, mart ayında en taze ve lezzetli döneminde. İçeriğinde bolca lif ve folik asit barındıran sebze, özellikle bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi için oldukça faydalı. Hafif haşlayarak üzerine zeytinyağı ve limon gezdirerek tüketebilir, airfryer'da peynirle gratene dönüştürebilir ya da yumurta ile birleştirerek nefis bir kahvaltılık hazırlayabilirsin.

14. Roka

14. Roka

Hafif acımsı ve aromatik tadıyla özellikle salatalarda fark yaratan roka, mart ayında en taze halini alıyor. Bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini deposu olan yeşillik, aynı zamanda sindirimi de kolaylaştırıyor. Genellikle balık yemeklerinin yanında tüketilse de peynirli veya nar ekşili roka salatası olarak da sofranıza farklı bir tat katabilirsin.

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